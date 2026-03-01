Αυτή είναι η φανέλα του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια (vid)

Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα 100 χρόνια ζωής του συλλόγου με τον Δικέφαλο του Βορρά να παρουσιάζει την επετειακή φανέλα της ομάδας η οποία ομολογουμένως είναι εντυπωσιακή.

Στην επίσημη ανακοίνωση της ομάδας, η φανέλα περιγράφεται ως «η φανέλα του αιώνα», ένα σύμβολο περηφάνειας και συνέχειας για την ασπρόμαυρη οικογένεια.

Η πρώτη επετειακή φανέλα εμπνέεται από τις φαρδιές ρίγες της δεκαετίας του 1970 και κατασκευάζεται με ύφασμα που παραπέμπει στην υφή εκείνης της εποχής. Πρόκειται για μια μακρυμάνικη φανέλα, με χρυσά γράμματα ενώ στο κέντρο της βρίσκεται ένα μεγάλο υφαντό σήμα.

#PAOK100: The Jersey of the century ⚫⚪ Our colors, our stripes. From one generation to the next 🦅 pic.twitter.com/qhrzVsr8zM — PAOK FC (@PAOK_FC) March 1, 2026



Στο κάτω μέρος της φανέλας ξεχωρίζει το ειδικό σήμα που φέρει το επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων και τον αριθμό 4, σχεδιασμένο με τα αρχικά γράμματα των επτά φίλων της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία. Στο εσωτερικό, αναγράφεται το σύνθημα «Εμείς μαζί για μια ζωή» (ΠΑΟΚ 1926–2026), ενισχύοντας τον συμβολικό χαρακτήρα της φανέλας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Τα χρώματα μας. Οι ρίγες μας. Από γενιά σε γενιά. Μία ομάδα, μία φανέλα. Η φανέλα του αιώνα είναι εδώ.

100 χρόνια ιστορίας. 100 χρόνια περηφάνιας. 100 χρόνια αντιθέσεων. Άσπρο και μαύρο. Η ριγέ φανέλα. Η φανέλα-σύμβολο της ασπρόμαυρης οικογένειας.

Η πρώτη από τις τρεις επετειακές φανελες που θα κυκλοφορήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής του Συλλόγου, είναι εμπνευσμένη από τις φαρδιές ρίγες της δεκαετίας του 70′. Με ύφασμα παραπέμπει στην υφή των υφασμάτων εκείνης της εποχής.

Μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες που κάνουν την νέα φανέλα της ομάδας μοναδική. Πρώτη φορά μακρυμάνικη. Με χρυσά γράμματα και νούμερα. Με ένα μεγάλο υφαντό σήμα, κατασκευασμένο με παραδοσιακή τεχνική, τοποθετημένο στο κέντρο της φανέλας.

Το ξεχωριστό σήμα που είναι ραμμένο στο κάτω μέρος της φανέλας απεικονίζει το επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων, τη μοναδική αρίθμηση κάθε τεμαχίου, καθώς και τον αριθμό 4, σχεδιασμένο με τα αρχικά γράμματα των επτά φίλων της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Στο εσωτερικό, στο κάτω μέρος της φανέλας, αναγράφεται το σύνθημα «Εμείς μαζί για μια ζωή» ΠΑΟΚ 1926–2026. Η μακρυμάνικη επετειακή φανέλα της ομάδας θα ξεκινήσει να πωλείται από το PAOK FC Official Store στο γήπεδο της Τούμπας, την Κυριακή (01.03) στις 16:00 κι από το πρώι της Δευτέρας (02.03) θα είναι διαθέσιμη και μέσω store.paokfc.gr στην τιμή των 100 ευρώ.