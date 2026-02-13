Ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ με ιταλικό… άρωμα (vid)
Ο διάσημος Ιταλός δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων «ζωής» του ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια «ζωής» και ο Ιταλός δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ-αφιέρωμα για την ιστορία του Δικεφάλου του Βορρά. Συγκεκριμένα, ο διάσημος ρεπόρτερ και η ομάδα του, ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη και μίλησαν με μεγάλους πρωταγωνιστές του ΠΑΟΚ, τόσο τωρινούς, όσο και του παρελθόντος.
Ο Ντι Μάρτζιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της ομάδας του ΠΑΟΚ με τον κόσμο του, ενώ το σύνθημα του ντοκιμαντέρ θα είναι «όταν ο πολιτισμός συναντά το πάθος». Το τρέιλερ έχει ήδη κυκλοφορήσει στα social media και σε αυτό μιλούν μεταξύ άλλων οι Ζήσης Βρύζας, Αντελίνο Βιεϊρίνια, Ραζβάν Λουτσέσκου, Μαρία Γκοντσάρεβα, αλλά και οι Ιταλοί του Δικεφάλου, Βολιάκο και Μπιάνκο. Άλλωστε και αυτό το κομμάτι, η σχέση δηλαδή του ΠΑΟΚ με την Ιταλία, είναι κάτι με το οποίο καταπιάνεται ο Ντι Μάρτζιο, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μιλά μάλιστα σε άπταιστα ιταλικά για τη φιλοσοφία του συλλόγου συνολικά.
Δείτε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για τον ΠΑΟΚ
🇬🇷PAOK, dove la cultura incontra la passione
▶️Il documentario sul club greco online prossimamente sul canale YouTube “GianlucaDiMarzioTV”@PAOK_FC pic.twitter.com/1uzUwfYiUn
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 13, 2026
Το ντοκιμαντέρ θα ανέβει σύντομα στο κανάλι του Ντι Μάρτζιο στο YouTube, to «GianlucaDiMarzioTV» και θα περιλαμβάνει όλες τις ιδιαίτερες ιστορίες που έχουν συνθέσει το παζλ του «ασπρόμαυρου» αιώνα.
