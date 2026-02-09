Η «μάχη» για τον τίτλο στη Super League: Το πρόγραμμα Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας

Η Super League και η «μάχη» για την κορυφή έχει πάρει «φωτιά» μετά το πέρας της 20ης αγωνιστικής, καθώς η ήττα του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό με 1-0 και η ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον Άρη, έφεραν την ΑΕΚ ξανά στην κορυφή μετά το 4-0 επί του Πανσερραϊκού στις Σέρρες.

Οι εναλλαγές στις πρώτες θέσεις είναι συνεχόμενες και κάθε αγωνιστική υπάρχει άλλος πρωτοπόρος, δείγμα και του ότι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα παλεύουν μέχρι τέλους για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.

Η αγωνιστική που πέρασε έφερε την Ένωση στην κορυφή, όμως την επόμενη αγωνιστική ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη και κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα σε ένα σπουδαίο ντέρμπι που μπορεί ξανά να φέρει αλλαγές στην κορυφή. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός την επόμενη αγωνιστική αντιμετωπίζει στη Λιβαδειά τον Λεβαδειακό σε ένα must win παιχνίδι που μπορεί να τον επαναφέρει στην κορυφή.

Από εκεί και πέρα, ο Δικέφαλος του βορρά μπορεί να έχει 45 βαθμούς και να είναι τρίτος, έχει όμως και ένα ματς λιγότερο, το εξ αναβολής με την Κηφισιά στην Αθήνα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ θεωρητικά μοιάζουν να έχουν πιο βατό πρόγραμμα από τον ΠΑΟΚ, όμως η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει και ένα ματς περισσότερο να δώσει, αλλά και δύο ντέρμπι κόντρα στους άλλους δύο διεκδικητές του τίτλου. Με την Ένωση στην Τούμπα και με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.

Η βαθμολογία της Super League:

1. AEK 48

2. Ολυμπιακός 46

3. ΠΑΟΚ 45 (με ένα ματς λιγότερο)

4. Λεβαδειακός 38

5. Παναθηναϊκός 32

6. Αρης 26

7. Βόλος 25

8. ΟΦΗ 24

9. Ατρόμητος 20

10. Κηφισιά 19

11. ΑΕΛ 19

12. Παναιτωλικός 18

13. Αστέρας 16

14. Πανσερραϊκός 8

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

21η αγωνιστική 14/02 19:30 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

22η αγωνιστική 21/02 17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

23η αγωνιστική 01/03 16:00 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

24η αγωνιστική 08/03 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

25η αγωνιστική 14/03 17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

26η αγωνιστική 22/03 19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ

21η αγωνιστική 15/02 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

22η αγωνιστική 22/02 18:00 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

23η αγωνιστική 01/03 19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR

18η αγωνιστική (εξ αναβολής) 04/03 20:00 Κηφισιά – ΠΑΟΚ

24η αγωνιστική 08/03 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

25η αγωνιστική 15/03 18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

26η αγωνιστική 22/03 19:00 Βόλος – ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ

21η αγωνιστική 15/02 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

22η αγωνιστική 22/02 20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός

23η αγωνιστική 01/03 17:30 Βόλος – ΑΕΚ

24η αγωνιστική 07/03 18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

25η αγωνιστική 15/03 19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ

26η αγωνιστική 22/03 19:00 ΑΕΚ – Κηφισιά