Η αγωνία του Λανουά για τη συνέχεια της Super League

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και οι συνεργάτες του (Πάολο Βάλερι και Φερνάντες Αλόνσο). Ξέρουν ότι στις επόμενες αγωνιστικές κρίνεται το μέλλον τους στην ΚΕΔ καθώς «παίζεται» η επέκταση της συνεργασίας τους και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Βέβαια, όλα θα εξαρτηθούν από τα σφυρίγματα των διαιτητών και ο Λανουά έχει καταλάβει ότι ήδη υπάρχει πρόβλημα. Αρκεί να αναφέρουμε ότι οι περισσότερες ομάδες της Super League έχουν εκφράσει παράπονα για κακές διαιτησίες σε βάρος τους. Δεν στέκει το «όλοι αδικημένοι άρα και ευνοημένοι» που προβλήθηκε ως επιχείρημα από την πλευρά του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση από τη στιγμή που θα έπρεπε οι βαθμολογικές διαφορές (ο Ολυμπιακός είναι στις ομάδες που αδικήθηκαν) στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας να είναι διαφορετικές, όπως το ίδιο ισχύει και για τη μάχη της παραμονής.

Για αυτό και ο Λανουά πέταξε το «μπαλάκι» στους διαιτητές αλλά και τους προειδοποίησε ότι «θα γίνει πόλεμος, να είστε δυνατοί για τη συνέχεια». Ο Γάλλος εννοεί ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, άρα θα είναι μεγάλη και η πίεση, προς τους διαιτητές, καθώς στην ομιλία του, την τελευταία μέρα (5/2) του σεμιναρίου των διαιτητών της Super League πρόσθεσε: «Οι επόμενες αγωνιστικές θα είναι πολύ δύσκολες. Όμως, είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. Τα λάθη είναι λιγότερα από πέρσι, παρόλα αυτά χρειαζόμαστε βελτίωση».

Η αγωνία του Λανουά έχει να κάνει με την επέκταση του συμβολαίου του. Ο ίδιος πίεζε να ξεκαθαρίσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο, μάλιστα στο σεμινάριο είπε στους διαιτητές ότι «θέλουμε να μείνουμε, όμως δεν εξαρτάται από εμάς»), η ΕΠΟ το προσπάθησε αλλά είδε ότι δεν υπήρχε πρόσφορο θέματος να τεθεί θέμα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, καθώς το πιο λογικό είναι τέτοια συζήτηση να γίνει τον Μάιο, μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.

Η ΕΠΟ επιχείρησε να ρίξει γέφυρα στο μέλλον, παρουσιάζοντας επιστολή της UEFA για το έργο του Λανουά, όπου αναφέρονται τα αυτονόητα. Όμως, όσο και αν προσπαθούν να στρώσουν χαλί όλοι ξέρουν ότι καθρέπτης είναι το γήπεδο.