Οι πέντε νέες οδηγίες του Λανουά στους διαιτητές της Super League

Το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και ο Λανουά θέλει (έτσι λέει) οι διαιτητές να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Ο Γάλλος, επικεφαλής της ΚΕΔ, και οι συνεργάτες του (Βαλέρι, Αλόνσο) γνωρίζουν ότι στο εξής κρίνεται η παραμονή τους και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, ξέρουν και ότι οι περισσότερες ομάδες έχουν παράπονα από κακές διαιτησίες.

Από την πλευρά του ο Στεφάν Λανουά πέταξε το «μπαλάκι» στους διαιτητές στη διάρκεια του σεμιναρίου των διαιτητών της Super League το οποίο ξεκίνησε την Τρίτη 3/2 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 5/2. Αυτούς έβαλε στην… πρίζα, κάνοντας αυστηρές παρατηρήσεις σε όσους έκαναν λάθη τις προηγούμενες αγωνιστικές, καθώς πρόβαλε φάσεις από αγώνες τους. Εμμέσως πλην σαφώς, ο Γάλλος απέφυγε να αναλάβει τις ευθύνες του.

Το σεμινάριο ξεκίνησε την Τρίτη (3/2) και ολοκληρώνεται την Τετάρτη (5/2), άρα στην τελική ομιλία του Λανουά μπορεί να προκύψουν και νέες οδηγίες, εκτός από τις πέντε που έδωσε στη διάρκεια του μαθήματος για τη διαχείριση αγώνα, όπου πρόβαλε επίμαχες φάσεις από το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League, τις οποίες πλέον προβάλει μόνο στους διαιτητές, καθώς έχει σταματήσει τα βίντεο τηλεκριτικής.

Ευχάριστη έκπληξη για τον Λανουά (και για τους ίδιους τους διαιτητές και βοηθούς) αποτέλεσαν τα αγωνιστικά τεστ, όπου σημειώθηκε απόλυτη επιτυχία, καθώς δεν κόπηκε κάποιος. «Είναι τα καλύτερα που τρέξατε», σχολίασε ο Γάλλος με ικανοποίηση.

Όσον αφορά στους διαιτητές έτρεξαν δέκα από τους 19 του πίνακα της Super League, καθώς οι υπόλοιποι είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Κύπελλο Betsson και οι Φωτιάς (Πέλλας), Πολυχρόνης (Πιερίας) είναι σε σεμινάριο της UEFA στην Κύπρο. Επίσης, δεν πήρε μέρος ο Παπαδόπουλος (Μακεδονίας).

Στη διάθεσή του και ο Μέγας

Μεταξύ αυτών που έτρεξαν είναι και ο Αλέξανδρος Μέγας (Πιερίας) που προέρχονταν από τραυματισμό και αναμένεται το ντεμπούτο του στην Super League. Ανέβηκε το καλοκαίρι και πέρασε με τη δεύτερη ευκαιρία τα αγωνιστικά τεστ. Στο εξής, ο Λανουά θα έχει στη διάθεσή του έναν ακόμη διαιτητή, τον 19ο του πίνακα.

Ποιοι έτρεξαν

Από τους διαιτητές έτρεξαν οι εξής δέκα: Γιουματζίδης (Πέλλας), Ζαμπαλάς (Ηπείρου), Κατοίκος (Αθηνών), Κουκούλας (Λέσβου), Κόκκινος (Χαλκιδικής), Μέγας (Πιερίας), Μόσχου (Λασιθίου), Παπαπέτρου (Αθηνών), Τζήλος (Λάρισας), Τσιμεντερίδης (Κοζάνης). Πέρσι, συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2024, είχαν τρέξει δέκα και είχαν κοπεί οι πέντε!

Αυτά ζήτησε από τους ρέφερι

Ο Λανουά, επίσης, σχολίασε στους διαιτητές ότι «έχετε βελτιωθεί τόσο προπονητικά όσο και αγωνιστικά». Παράλληλα, ο αρχιδιαιτητής επεσήμανε ότι «έχουν μειωθεί τα λάθη αλλά πρέπει να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυνατά».

Οι πέντε οδηγίες του Λανουά στους διαιτητές για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος είναι οι εξής:

-«Αν δείχνετε δεύτερη κίτρινη θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και αναμφισβήτητη».

-«Να επιτρέπετε τα πλεονεκτήματα».

-«Να τιμωρείται τα φάουλ στον τερματοφύλακα και να είστε προσεκτικοί ώστε να τιμωρείτε και τα επιθετικά φάουλ».

-«Να δίνετε μεγάλο βάρος στην διαχείριση του αγώνα, είναι πολύ σημαντικό».

-«Προσοχή και στα σπρωξίματα με τα χέρια, ειδικά μέσα στις περιοχές και πριν από τις στημένες φάσεις».