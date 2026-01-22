sports betsson
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Οι δυο όροι της ΕΠΟ στον Λανουά πήγαν στα σκουπίδια
22 Ιανουαρίου 2026

Οι δυο όροι της ΕΠΟ στον Λανουά πήγαν στα σκουπίδια

Μπήκαν για να κάνουν την διαφορά αλλά ο Λανουά, αν και πρώην ελίτ διαιτητής, δείχνει κατώτερος των περιστάσεων, άρα δεν κάνει την διαφορά

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Τις τελικές επαφές, τον Ιούλιο του 2024, για να αναλάβει ο Στεφάν Λανουά αρχιδιαιτητής τις έκανε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης. Ο Γάλλος δεν ήταν στα πρώτα ονόματα, διακαής πόθος ήταν ο Γερμανός Μπριχ που αρνήθηκε, ενώ έγινε κίνηση και για τον Ιταλό Νικόλα Ριτσόλι. Η Γαλλία δεν συμπεριλαμβάνονταν καν στις χώρες για την εξεύρεση αρχιδιαιτητή «από το πάνω ράφι», λύση αναζητούνταν σε Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία.

Άγνωστο πως προέκυψε ο Στεφάν Λανουά, ποιος τον πρότεινε. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν ήταν στη λίστα της UEFA, ζητήθηκε η έγκρισή της όταν προχώρησαν οι επαφές και φυσικά δεν είχε αντίρρηση, με δεδομένο ότι ο Λανουά ήταν πρώην διαιτητής της ελίτ κατηγορίαw και υψηλού επιπέδου διεθνής παρατηρητής, καθώς ορίζονταν και ορίζεται σε αγώνες του Champions League.

Οι βασικοί όροι του Μάκη Γκαγκάτση στον Στεφάν Λανουά, για να προσληφθεί και παράλληλα να κάνει και την διαφορά με κάποιους προηγούμενους αρχιδιαιτητές, ήταν οι εξής: 1) Να κάνει τηλεκριτική των επίμαχων φάσεων, μετά από κάθε αγωνιστική της Stoiximan Super League, 2) Να φέρνει ξένους διαιτητές από το πάνω ράφι.

Και οι δυο πήγαν στα σκουπίδια. Ο Λανουά, με την ανοχή της ΕΠΟ, σταμάτησε την τηλεκριτική «για να τα έχει καλά με όλους», όμως το μόνο που κατάφερε λόγω των πολλών λαθών είναι να αμφισβητείται από ευρεία πλειοψηφία ομάδων. Φαίνεται και από τις ανακοινώσεις και τις διαρροές για κακές διαιτησίες.

«Πονεμένη ιστορία» γίνονται και οι ορισμοί ξένων διαιτητών από το πάνω ράφι στα δύσκολα παιχνίδια της Stoiximan Super League. Ο Λανουά είχε άκρη στη Γερμανία, όμως αντέδρασαν επειδή οι ρέφερι της Bundesliga δεν ήθελαν κάθε τόσο να έρχονται στην Ελλάδα. Κάποιοι λένε ότι ζήτησαν και αύξηση στις αμοιβές τους. Πάντως, η ουσία είναι ότι, με εξαίρεση τους Γερμανούς, ο Λανουά δεν μπορεί να βρει ελίτ ξένους διαιτητές από το πάνω ράφι και από προηγμένα πρωταθλήματα. Για αυτό και το περασμένο καλοκαίρι πήγαν να τους μειώσουν, όμως δεν δέχθηκαν οι ομάδες της Super League και βρήκαν διέξοδο να ορίζουν Έλληνες στα δύσκολα παιχνίδια του Κυπέλλου Betsson, χωρίς να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Τόσο ο Λανουά που επιλέγει όσο και ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης που πρότεινε να σφυρίζουν Έλληνες στο Κύπελλο, με ξένους στο VAR.

Economy
Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

