Ο Λανουά δεν ξέρει σε ποιους να στηριχθεί

Ταξίδι στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα (να πάμε όλα καλά). Ο Λανουά μπορεί να είναι 1,5 χρόνο στο τιμόνι της ελληνικής διαιτησίας, όμως με βάση τους ορισμούς του για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League φαίνεται μπερδεμένος. Ο λόγος; Ο Λανουά ξέρει ότι αμφισβητείται, όμως δεν επιλέγει τον δρόμο της παραίτησης αλλά των πειραμάτων (κι ας έχει περάσει 1,5 χρόνος από τότε που ανέλαβε).

Ομολογία αποτυχίας είναι ο ορισμός τεσσάρων διεθνών διαιτητών στον αγώνα Asteras Aktor-ΑΕΚ (Σάββατο 23/1, 19:30). Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο έμπειρος Ευαγγέλου (Αθηνών) που είναι διεθνής στο VAR, όπου έβαλε VAR τον διεθνή Τσακαλίδη (Χαλκιδικής), με AVAR τον Παπαπέτρου (Αθηνών), ενώ ο νέος διεθνής Πολυχρόνης (Πιερίας) μπήκε τέταρτος! Κατά τα άλλα ο Λανουά θέλει οι Έλληνες διαιτητές να σφυρίζουν ντέρμπι του Κυπέλλου Betsson, τη στιγμή που αυτοαναιρείται με τους ορισμούς του!

Ο Λανουά βρίσκεται σε σύγχυση, όπως φαίνεται και από τους υπόλοιπους ορισμούς! Ξαφνικά, θυμήθηκε διαιτητές που έχουν καιρό να σφυρίξουν! Ο Κουκούλας (Λέσβου) ορίστηκε ΟΦΗ-Παναιτωλικός και στην SL έχει να σφυρίξει από τις 22 Νοεμβρίου (Αστέρας-Παναιτωλικός 1-1), ενώ προέρχεται από καλή διαιτησία από τον αγώνα της SL 2 Νίκη Βόλου-Ηρακλής 1-1 στις 10/1. Όμως, δεν τον όρισε αμέσως, τον άφησε να… ωριμάσει!

Επίσης: Ο Κόκκινος (Χαλιδικής) ορίστηκε ΑΕΛ-Πανσερραϊκός και έχει να σφυρίξει από το ματς Κυπέλλου Betsson Καβάλα-Παναθηναϊκός 1-2, στις 17/12. Ο Ματσούκας (Εύβοιας) έχει να σφυρίξει αγώνα από τις 13 Δεκεμβρίου (Λεβαδειακός-ΑΕΛ 3-0), όπου έδωσε επιθετικό φάουλ αντί για πέναλτι υπέρ του Λεβαδειακού και τον διόρθωσε το VAR.

Μετά από όλα αυτά, προκύπτει το εξής ερώτημα: Εχει μιλήσει κανείς στον Λανουά για διαχείριση διαιτητών; Αξιο αναφοράς ότι στη διαιτητική πιάτσα σχολίαζαν ότι δημιουργεί πρόβλημα στην αυτοπεποίθηση των ρέφερι, βάζοντας τέσσερις διεθνείς μαζί.

Οσον αφορά στους «νέους» Κόκκινο, Κουκούλα, Ματσούκα που όρισε μετά από καιρό να σφυρίξουν αγώνας, φαίνεται ο πανικός του καθώς πήγε… περίπατο η σωστή διαχείριση των διαιτητών. Τους υποχρεώνει να κάνουν συχνές προπονήσεις αλλά τους ορίζει μια στο τόσο! Όποιον θέλουν τον βάζουν, όποιον δεν θέλουν τον αφήνουν εκτός…

Επειδή κάναμε αναφορά στα περί διαχείρισης: Εκτός ορισμών έμειναν οι Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), Τσιμεντερίδης (Κοζάνης), Μόσχου (Λασιθίου). Ο Παπαδόπουλος είχε σφυρίξει Βόλος-Ατρόμητος 0-3, ο Τσιμεντερίδης είχε σφυρίξει Ηρακλής-Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0 για την Super League 2 και δεν είχαν πρόβλημα, όμως κάποιοι άλλοι πήραν διπλούς ορισμούς. Τιμωρημένος είναι μόνο ο Μόσχου (Λασιθίου) για το ματς Πανσερραϊκός-Κηφισιά 2-1.