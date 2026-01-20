Η αποτυχία φωνάζει: Ξέρουμε τι θα δούμε με τον Λανουά στην ΚΕΔ

Ακόμη και η τηλεκριτική του Λανουά κατάντησε να έχει την ίδια φιλοσοφία με τα σφυρίγματα των διαιτητών. Με τον Γάλλο στην ΚΕΔ ξέρουμε τι θα δούμε, για αυτό και είναι αποτυχημένος ως αρχιδιαιτητής και παράλληλα δεν τυγχάνει ευρείας αποδοχής.

Ο Λανουά απέτυχε και δεν το ξέρει. Ο πρόεδρος της ΚΕΔ βάζει κάτω από το χαλί το γεγονός ότι ευνοούνται συγκεκριμένες ομάδες και, πάλι κατά βάση, αδικούνται άλλες. Ο Λανουά έχει ρίξει το βάρος στην ανανέωση του συμβολαίου του που λήγει το καλοκαίρι και για αυτό στην τηλεκριτική του τα έβλεπε όλα καλά, για να μην φαίνεται η πραγματικότητα καθώς η διαιτησία καταρρέει και είναι δεδομένο ότι στους αγώνες της Stoiximan Super League το ένα λάθος διαδέχεται το άλλο.

Η φιλοσοφία στην ΚΕΔ είναι ότι «εμείς απογοητευόμαστε πρώτοι από όλους όταν οι διαιτητές κάνουν λάθη» που παραπέμπει σε λογική Ποντίου Πιλάτου. Βλέπουν το πρόβλημα αλλά δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Μόνο στενοχωριούνται! Είναι λογική αυτή για ΚΕΔ που κοστίζει 500.000 ευρώ τον χρόνο; Τόσοι είναι οι μισθοί και τα έξοδα των Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο.

Βλέπουν τα λάθη αλλά δεν μας λένε τι κάνουν, ή δεν βλέπουμε να αντιδρούν! Τι δεν κάνουν; Θα μπορούσαν, και θα ήταν λογικό, να καρατομήσουν από τον πίνακα διαιτητές που κάνουν σοβαρά λάθη, όμως κάποιοι παίρνουν σερί ορισμούς. Θα μπορούσαν να αλλάξουν φιλοσοφία στους ορισμούς και να μην βάζουν τους ίδιους και τους ίδιους ρέφερι καθώς όπως φαίνεται έχουν δημιουργήσει πίνακα διαιτητών δυο ταχυτήτων. Κάποιοι μπαίνουν συνέχεια, ακόμη και όταν οι «εκλεκτοί» κάνουν συνέχεια λάθη, ενώ κάποιοι άλλοι τιμωρούνται με το παραμικρό ακόμη.

Το ίδιο γίνεται και στο VAR. Κάποιοι ορίζονται συνέχεια, άλλοι μπαίνουν μόνο AVAR και άλλοι καθόλου ή σπάνια, είτε VAR είτε AVAR.

Με αυτή την τακτική η ΚΕΔ έχασε και τους διαιτητές. Για αυτό δεν αποδίδει η εκπαίδευση και βλέπουμε διαιτητές να εξακολουθούν να έχουν λάθος τοποθετήσεις μέσα στο γήπεδο, κάτι που είναι απαράδεκτο για ρέφερι της «ελίτ» κατηγορίας, όπως αρέσκονται να χαρακτηρίζουν τους ρέφερι της Super League, άσχετα αν ο τίτλος που τους δίνουν δεν επιβεβαιώνεται από αυτά που βλέπουμε στα γήπεδα της Stoiximan Super League.

Οι Λανουά και οι λοιποί της ΚΕΔ ψάχνουν μέχρι και λόγους να πανηγυρίζουν. Είδαν καλές τις διαιτησίες στους προημιτελικούς Betsson και για πρώτη φορά στα χρονικά διέρρευσαν ότι είναι ικανοποιημένοι! Και μη χειρότερα. Αυτό «πρόδωσε» ότι είχαν ανάγκη από επικοινωνιακή στήριξη επειδή βρίσκονται σε αδιέξοδο.