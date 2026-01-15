Ο Λανουά έκοψε την τηλεκριτική και ξεκίνησε τα αφηγήματα

Τι άλλο θα δούμε από την ανίκανη ΚΕΔ; Το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται. Από τη μια ο Λανουά σταμάτησε την τηλεκριτική επικαλούμενος τοξικότητα, από την άλλη πλευρά διέρρευσαν το αφήγημα ότι έμειναν ευχαριστημένοι από την απόδοση των Τσακαλίδη, Παπαπέτρου, Φωτιά και Ευαγγέλου στους προημιτελικούς του Κυπέλλου Betsson.

Τότε γιατί έχασαν την ευκαιρία να σχολιάσουν φάσεις από τα παιχνίδια της Τετάρτης (14/1); Θέματα με τη διαιτησία υπάρχουν στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια. Πιο συγκεκριμένα: 1) Ο Λανουά, όσον αφορά στο ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, δεν σχολίασε τη φάση που ο Τσακαλίδης (με VAR τον Σλοβένο Γιουγκ) έπρεπε να αποβάλει τον Τάισον στο 53’ (για την «καρατιά» στον Γκαρθία) αλλά και το πέναλτι που έπρεπε να δώσει υπέρ του Γιάρεμτσουκ στο 82’, καθώς ο Κεντζιόρα τον κρατούσε και δεν τον άφηνε τα διεκδικήσει τη μπάλα, 2) Ο Αρης αμφισβήτησε και τα δυο πέναλτι που καταλόγισε ο Ευαγγέλου (με VAR τον Ολλανδό Ρούπερτι) υπέρ του Παναθηναϊκού, 3) Στο ματς Λεβαδειακός-Κηφισιά έπεσαν κάποιες κλωτσιές, όμως ο Φωτιάς δεν έφτασε στην κόκκινη κάρτα.

Κι όμως, από την ΚΕΔ του Λανουά έσπευσαν να διατυμπανίσουν ότι είναι ικανοποιημένοι και ότι θα συνεχίσουν στο Κύπελλο Betsson με Ελληνες διαιτητές στο χορτάρι και ξένους στο VAR. Άραγε, στα συγχαρητήρια που τους έδωσαν ανέφεραν και τις προαναφερόμενες φάσεις; Αν και η σωστή ερώτηση είναι πότε πρόλαβαν και τις ανέλυσαν; Όμως, με την τακτική αυτή δείχνουν ότι είναι εκτός πραγματικότητας και ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η βιτρίνα.

Ο Λανουά, μέσω της διαρροής περί… ικανοποίησης, θέλησε να δείξει ότι παρουσιάζει έργο στη διαιτησία. Όμως, οι διαιτητές που όρισε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Betsson (σ.σ. στα παραπάνω να συμπληρώσουμε ότι ο Παπαπέτρου σφύριξε ΑΕΚ-ΟΦΗ) είναι διαιτητές που βρήκε στο πίνακα της Super League, με πιο νέο τον Τσακαλίδη που όμως ανέβηκε το 2021 στην πρώτη κατηγορία!

Η βιτρίνα είναι τα δήθεν συγχαρητήρια του Λανουά στους διαιτητές του Κυπέλλου. Η ουσία είναι ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ για μια ακόμη φορά κρύφτηκε από τις ευθύνες του και έβαλε αστερόσκονη, αποφεύγοντας να σχολιάσει τις επίμαχες φάσεις, και το δεύτερο ουσιαστικό ότι η διαιτησία αλλοίωσε ήδη τη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Και για τα δυο ο Λανουά έχει ευθύνη.

Τις τελευταίες αγωνιστικές ο Λανουά αποφεύγει να σχολιάσει επίμαχες φάσεις, τελευταία του Κυπέλλου, πιο πριν της Stoiximan Super League. Έτσι, όπως τα κάνουν σε λίγο θα μαζεύονται για να χειροκροτούν οι ίδιοι τους εαυτούς τους.