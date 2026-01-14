Η ελεύθερη πτώση των διεθνών διαιτητών με τον Λανουά στην ΚΕΔ

Μπορεί το «ελληνικό αφήγημα» να είναι ότι η UEFA στηρίζει τον Λανουά, όμως αυτό δεν αποτυπώνεται στην ουσία, εκτός από την θεωρία, για να περνάει καλά ο Γάλλος και να μένει στο απυρόβλητο. Αν η UEFA στήριζε τον ακατάλληλο Λανουά, αυτό κάπου θα… φαινόταν στην ελληνική διαιτησία.

Όμως, ο απολογισμός της θητείας του Λανουά στην όσον αφορά στους διεθνείς διαιτητές έχει αρνητικό πρόσημο, για αυτό είναι εκτεθειμένος και ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης. Και μόνο ο υποβιβασμός του Σιδηρόπουλου από την κατηγορία ελίτ της UEFA αποδεικνύει ότι έγινε πισωγύρισμα, καθώς η Ελλάδα δεν έχει πλέον ρέφερι στην κορυφαία κατηγορία της Ευρώπης.

Εντάξει, ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) είχε κάνει τον κύκλο του στην Ευρώπη, όμως δεν τον κράτησαν μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης του, όπως ήταν το πιο λογικό. Ο Σιδηρόπουλος ήταν το πρόβλημα της ευρωπαϊκής διαιτησίας; Αυτός είναι ο μόνος Ευρωπαίος διαιτητής που υποβιβάστηκε από την ελίτ κατηγορία, άρα μια ακόμη απόδειξη ότι είναι μπούρδες το αφήγημα πως η UEFA θέλει τον Λανουά. Στην UEFA δεν τον βλέπουν στο… μέτρο. Απλώς, ήταν ήσυχοι και θεωρούσαν ότι ο Λανουά πάει καλά, μέχρι να τον πάρει βόρειος άνεμος.

Αν ο Φωτιάς ήταν μια ανάσα από την ελίτ κατηγορία, όπως θα υποστηρίζουν κάποιο, θα κρατούσαν τον Σιδηρόπουλο μέχρι το καλοκαίρι για να δώσουν τη θέση στον Φωτιά. Δεν έχει σημασία αν πήγε στο παγκόσμιο Κύπελλο Κ 17 στο Κατάρ. Και ο Νορβηγός Σάγκι ήταν εκεί… Σημειώστε ότι ο Φωτιάς, μπορεί να είναι υποψήφιος για την ελίτ κατηγορία, όμως δεν έχει πάρει σημαντικό ορισμό, δεν έχει παίξει στη League Phase του Champions League. Το γεγονός ότι δεν τον βάζουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση φανταστείτε πόσο πίσω είναι.

Αν ο Λανουά είχε δύναμη και αν, όπως λένε, τον στήριζε η UEFA θα μπορούσε να βάλει τον Παπαπέτρου (Αθηνών) στην ελίτ κατηγορία και τα περί ηλικίας είναι κουραφέξαλα. Στις αξιολογήσεις του Ιανουαρίου, η UEFA όχι μόνο δεν ανέβασε Έλληνα διαιτητή αλλά υποβίβασε τον Σιδηρόπουλο.

Η Ρουμανία γιατί έχει δυο ρέφερι στην ελίτ κατηγορία; Γιατί στην κορυφαία κατηγορία της UEFA υπάρχουν ρέφερι από τη Βοσνία, τη Σερβία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία (που δεν έχουν VAR), από το Ισραήλ, από τη Λιθουανία και όχι από την Ελλάδα, όπου πρόεδρος της ΕΠΟ είναι ο Γκαγκάτσης και ο Λανουά αρχιδιαιτητής.

Μέχρι και τον Ρώσο Καράσεφ κρατάει η UEFA στην ελίτ, αν και ως γνωστόν το ποδόσφαιρο της Ρωσίας είναι αποκλεισμένο. Και τους έφταιγε ο Σιδηρόπουλος, όταν ο πίνακας των διαιτητών της ελίτ κατηγορίας αυξήθηκαν από τους 30 ρέφερι στους 35;