Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
16.01.2026 | 12:24
Έρχεται «τετραήμερο ουκρανικό ψύχος...» - Πτώση 10 βαθμών και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα
Προσπαθούν να στηρίξουν τον Λανουά που καταρρέει
On Field 16 Ιανουαρίου 2026 | 16:54

Προσπαθούν να στηρίξουν τον Λανουά που καταρρέει

Πρωτοφανής προπαγάνδα από ΕΠΟ και ΚΕΔ για δήθεν καλές διαιτησίες στα ματς Κυπέλλου Betsson, πρωτόγνωρο να χειροκροτούν οι ίδιοι τους εαυτούς τους!

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Spotlight

Η δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά επιβεβαιώνεται από το ότι η ΕΠΟ και η ΚΕΔ έβγαλαν «ντουντούκες» για να στηρίξουν τον Γάλλο αρχιδιαιτητή που καταρρέει. Είναι πρωτόγνωρη η προπαγάνδα για δήθεν καλές διαιτησίες μετά από διεξαγωγή αγώνων, στην προκειμένη περίπτωση μετά τους αγώνες Κυπέλλου Betsson (Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-2, ΑΕΚ-ΟΦΗ 0-1, Παναθηναϊκός-Αρης 3-0 και Λεβαδειακός-Κηφισιά 2-0). Παράλληλα, είναι πρωτόγνωρο οι αρμόδιοι να επιβραβεύουν εαυτούς δημιουργώντας την εικονική πραγματικότητα δήθεν καλών διαιτησιών.

Ξεχνούν το πιο βασικό και το ηθικό. Γίνεται κάποιος να χειροκροτεί τον εαυτό του; Γίνεται κάποιος να είναι κριτής του εαυτού του; Πού αλλού γίνονται αυτά; Εκτός αν, κι αυτό, το θέλει η UEFA! Είναι σα να κοιτάει κάποιος τον εαυτό του και να τον συγχαίρει.

Ο Λανουά δείχνει ακατάλληλος και κάθε μέρα που περνά στενεύουν τα περιθώρια. Αν το καταφέρει και μείνει για να επεκταθεί το συμβόλαιό του και μετά το καλοκαίρι, όταν έρθει η ώρα, θα χρησιμοποιήσουν το γεγονός ότι έβαλε Έλληνες διαιτητές σε δύσκολα ματς Κυπέλλου, με ξένους VAR. Όμως, παραβλέπουν ότι ο Τσακαλίδης είχε διαιτησία 70-30 υπέρ του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, ο Χιμένεθ είχε παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα της ομάδας του με τον Παναθηναϊκό (διαιτητής ο Ευαγγέλου) και ο ΟΦΗ ζήτησε ένα πέναλτι στο παιχνίδι του με την ΑΕΚ (σφύριξε ο Παπαπέτρου).

Η προπαγάνδα για το… έργο του Λανουά ξεπέρασε κάθε όριο με τις… κορώνες ότι του χρόνου θα σφυρίξουν Ελληνες διαιτητές ντέρμπι της Stoiximan Super League. Όμως, αυτό είναι θέμα απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, όπου μετέχουν οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Ας μην παραβλέπουμε ότι ο νυν πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης ήταν υπέρ των ξένων διαιτητών ως παράγοντας του ΠΑΟΚ. Μπορεί στο Κύπελλο να όρισαν Έλληνες διαιτητές με το «έτσι θέλω», όμως για το πρωτάθλημα αποφασίζουν οι ΠΑΕ.

Προσπαθούν να πείσουν ότι οι Έλληνες διαιτητές πήγαν καλά στο Κύπελλο. Όπως λένε και όταν σφυρίζουν παιχνίδια της «άγονης γραμμής» που τους βάζει η UEFA για να συμπληρώνει τους ορισμούς, όμως δεν προωθούνται σε μεγαλύτερες κατηγορίες! Αρα, πρόκειται για αφήγημα. Και ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) που τον θεωρούν καλύτερο, δεν πείθει στην Ευρώπη, καθώς έγινε διεθνής πριν από έναν χρόνο, όμως δεν ανέβηκε κατηγορία, παραμένει στη δεύτερη και τελευταία.

Εκείνο που προέχει δεν είναι να σφυρίξουν Έλληνες διαιτητές και σε δύσκολα ματς πρωταθλήματος. Προέχει να φύγει ο Λανουά και να έρθει αρχιδιαιτητής που να εξασφαλίζει το 50-50 αλλά και να μπορεί να βρει ξένους ελίτ διαιτητές.

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Σύνταξη
