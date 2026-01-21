Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 18η αγωνιστική της Super League: Σιδηρόπουλος στο Καραϊσκάκη, Ευαγγέλου στην Τρίπολη

Η δράση στη Super League επιστρέφει αυτό το Σαββατοκύριακο (24-25/1) και από το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής ξεχωρίζει η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Αστέρα AKTOR στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» το Σάββατο (24/1, 19:30) και αυτή στο Περιστέρι μεταξύ Ατρομήτου και Παναθηναϊκού την Κυριακή (25/1, 19:30).

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός μετά το σπουδαίο τρίποντο επί της Λεβερκούζεν και πριν τον «τελικό» με τον Άγιαξ κοντράρεται με τον Βόλο στο Καραϊσκάκη, με την ΚΕΔ να ανακοινώνει τους ορισμούς της αγωνιστικής. Στο ματς στο Φάληρο η ΚΕΔ όρισε διαιτητή τον Τάσο Σιδηρόπουλο με VAR τους Τζήλο και Πουλικίδη.

Στην Τρίπολη, θα βρεθεί ο Άγγελος Ευαγγέλου. Βοηθοί του θα είναι οι Πέτρος Πατράς (Μακεδονίας) και Λυκούργος Τσολακίδης (Αθηνών), ενώ 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας). Στο VAR θα βρίσκεται ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής), με AVAR τον Αναστάσιο Παπαπέτρου (Αθηνών).

Την Κυριακή (25/01, 19:30), στο Περιστέρι θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης. Βοηθοί του ορίστηκαν οι Ανδρέας Φωτόπουλος (Αθηνών) και Κωνσταντίνος Σταϊκός (Λάρισας), ενώ 4ος διαιτητής θα είναι ο Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας). Στο VAR θα βρίσκεται ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, με AVAR τον Βασίλη Φωτιά.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 18ης αγωνιστικής της Super League:

Άρης-Λεβαδειακός: Ματσούκας (Στεφανής, Βαλιώτης, 4ος Κατοίκος, VAR: Κουμπαράκης, Κόκκινος)

ΟΦΗ-Παναιτωλικός: Κουκούλας (ΚΚωνσταντίνου, Δέλλιος, 4ος Γεωργόπουλος, VAR: Πουλικίδης, Πολυχρόνης)

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Κατσικογιάννης, Φωτιάς)

Ολυμπιακός-Βόλος: Σιδηρόπουλος (Πολυχρόνης, Δημητριάδης, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Τζήλος, Πουλικίδης)

Αστέρας-ΑΕΚ: Ευαγγέλου (Πάτρας, Τσολακίδης, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Τσακαλίδης, Παπαπέτρου)

Λάρισα-Πανσερραϊκός: Κόκκινος (Μπαλιάκας, μάτσας, 4ος Ανδριανός, VAR: Ζαμπαλάς, Φωτιάς)