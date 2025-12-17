Η τιμωρία του Τζήλου, οι διπλοί ορισμοί και το καψόνι στον Σιδηρόπουλο

Ήταν αναμενόμενη η τιμωρία του Θανάση Τζήλου (Λάρισας), μετά τα όσα ειπώθηκαν στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης των διαιτητών (την Τρίτη, 16/12). Σύμφωνα με τον Λανουά και τον Πάολο Βαλέρι «τα έκανε όλα λάθος» στον αγώνα της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League Ατρόμητος-ΠΑΟΚ 2-0, όπου ήταν VAR και κάλεσε τον διαιτητή του αγώνα Αλέξανδρο Τσακαλίδη (Χαλκιδικής) να καταλογίσει ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ του Ντεσπόντοφ, με το ματς στο 1-0. Παράλληλα, ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ έδωσαν συγχαρητήρια στον Τσακαλίδη που δεν άλλαξε την απόφασή του, καθώς ο ρέφερι σύμφωνα και με τους Λανουά, Βαλέρι σωστά είδε θέατρο.

Ο δεύτερος που τιμωρήθηκε για τα ματς της 14ης αγωνιστικής είναι ο Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας), ο οποίος στο ματς Λεβαδειακός-ΑΕΛ 3-0 λανθασμένα σφύριξε επιθετικό φάουλ αντί για πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων, άσχετα αν διόρθωσε (πέναλτι) την απόφασή του μετά από παρέμβαση του VAR (Πουλικίδης). Υπό τιμωρία τελεί και ο Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης), αυτός για λάθη στον αγώνα της 12ης αγωνιστικής Κηφισιά-Πανσερραϊκός 3-0.

Εκτός ορισμών έμειναν τρεις ακόμη διαιτητές. Ο Παπαπέτρου (Αθηνών) που έβαλε κώλυμα και οι Κόκκινος (Χαλκιδικής), Κατσικογιάννης (Ηπείρου) που σφυρίζουν παιχνίδια Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ο πρώτος Καβάλα-Παναθηναϊκός και ο δεύτερος Ολυμπιακός-Ηρακλής.

Αντίθετα, ο Σιδηρόπουλος επέστρεψε από τιμωρία για το ματς Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 2-3. Όμως, ο Λανουά αντί να τον στηρίξει ψυχολογικά, μετά τον υποβιβασμό του από την ελίτ κατηγορία τον όρισε AVAR στον αγώνα Βόλος-Παναιτωλικός. Μήπως αυτό επιβεβαιώνει και ότι ο Σιδηρόπουλος δεν είχε στήριξη στην UEFA, με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί και η ΕΠΟ να χάσει θέση στην ελίτ κατηγορία της Ευρώπης;

Αξίζει να αναφέρουμε ότι οκτώ διαιτητές πήραν από δυο ορισμούς κάτι που είναι ρεκόρ! Συνήθως, ο Λανουά έδινε διπλούς ορισμούς σε 3-4 αλλά για τη 15η αγωνιστική της Stoiiximan Super League από δυο ματς πήραν οι Ευαγγέλου (Αθηνών), Φωτιάς (Πέλλας), Τσακαλίδης (Χαλκιδικής), Γιουματζίδης (Πέλλας), Πολυχρόνης (Πιερίας), Κουμπαράκης (Κυκλάδων), Κατοίκος (Αθηνών), Πουλικίδης (Δράμας).