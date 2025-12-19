Διαιτησία: Ο Σιδηρόπουλος «κλείδωσε» για ολόκληρο το 2026

Λες και το ήξερε για τον Σιδηρόπουλο! Το καλοκαίρι ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά άλλαξε τον κανονισμό και σύμφωνα με το άρθρο 28 καταργήθηκαν τα όρια ηλικίας! «Οι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές των εθνικών ποδοσφαιρικών κατηγοριών δύναται να προάγονται σε οποιαδήποτε ηλικία, εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις απαραίτητες εξετάσεις και αγωνιστικά τεστ που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό», αναφέρει η παράγραφος 1. Μέχρι τότε ίσχυε να μην εμπίπτει στο όριο ηλικίας των 45 ετών όποιος ρέφερι δεν είναι στην ελίτ κατηγορία της UEFA.

Επίσης, ο 46χρονος Σιδηρόπουλος είναι στη λίστα των διεθνών διαιτητών που έστειλε η ΕΠΟ στην UEFA, εννοείται μετά από εισήγηση του Λανουά. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος που έχει «κλειδώσει» η παραμονή του στον πίνακα της διαιτησίας για ολόκληρο το 2026, άσχετα αν υποβιβάστηκε από την ελίτ στην πρώτη κατηγορία των Ευρωπαίων διαιτητών.

Θα είναι σκληρό να τον βγάλουν από τον πίνακα της Super League, σε απλά ελληνικά να του πάρουν τη σφυρίχτρα, ενόσω είναι διεθνής διαιτητής. Μπορούν να μην τον δηλώσουν για το 2027, όμως σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, δύσκολα, ο Σιδηρόπουλος θα συνεχίσει του χρόνου τέτοια εποχή.

Υπήρξαν σενάρια ότι θα προταθεί στον Σιδηρόπουλο να σφυρίξει το Σούπερ Καπ Ολυμπιακός-ΟΦΗ, που έχει προγραμματιστεί για τις 3 Ιανουαρίου 2026 και ο Λανουά έχει προαναγγείλει ότι θα βάλει Ελληνες διαιτητές στο χορτάρι και στο VAR, όμως ο Σιδηρόπουλος δεν δελεάζεται με αυτή την προοπτική. Ούτε υπάρχει χώρος στην ΚΕΔ για αυτόν, ώστε να τον απορροφήσουν ως παράγοντα.

Άγνωστο παραμένει τι θα απαντήσει αν του προτείνουν να είναι διαιτητής στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στις 25 Απριλίου 2026, μαζί με πόστο στην ΚΕΔ. Ο Λανουά, αν όλα πάνε καλά στα προημιτελικά και στα ημιτελικά, θα βάλει Έλληνες διαιτητές.

Ο Σιδηρόπουλος σκέφτεται να συνεχίσει να ασχολείται με το ποδόσφαιρο και για αυτό έχει βγάλει και σχολή της UEFA, όπου ειδικεύονται ποδοσφαιρικά στελέχη. Επίσης, μαθαίνει και αραβικά, με δεδομένο ότι πηγαίνει και στη Σαουδική Αραβία να σφυρίζει αγώνες του εγχώριου πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με το περιβάλλον του, δεν έχει χάσει την ψυχραιμία του για τον υποβιβασμό του από την ελίτ στην πρώτη κατηγορία της UEFA.