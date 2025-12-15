Το VAR βάζει και αυτογκόλ (στη διαιτησία)…

Όταν το VAR γυρίζει… μπούμερανγκ για την ελληνική διαιτησία. Αρκετοί ρέφερι αισθάνθηκαν μεγάλη έκπληξη, με αφορμή μια φάση στο ματς της Κυριακής (14/12) Ατρόμητος-ΠΑΟΚ 2-0. Δεν μπορούν να εξηγήσουν με ποια λογική ο Τζήλος (Λάρισας) κάλεσε τον Τσακαλίδη (Χαλκιδικής) σε on field review.

Η φάση έχει ως εξής: Στο 37′ του αγώνα Ατρόμητος-ΠΑΟΚ 2-0, ο Τσακαλίδης έδωσε κίτρινη κάρτα για θέατρο στον Ντεσπόντοφ που έπεσε στην περιοχή του Ατρομήτου, μετά από μαρκάρισμα του Ούρονεν. ‘Oμως, ο Τζήλος ζήτησε από τον Τσακαλίδη να ξαναδεί την φάση, προκειμένου να εξετάσει περίπτωση πέναλτι και ο Τσακαλίδης επέμεινε στην αρχική απόφασή του. «Είναι ελαφριά επαφή», φαίνεται να λέει ο ρέφερι στον Βούλγαρο επιθετικό του ΠΑΟΚ, εξηγώντας γιατί δεν άλλαξε την απόφασή του.

Πρόκειται για περίπτωση κακής χρήσης του VAR καθώς η φάση της πτώσης-θέατρο του Ντεσπόντοφ δεν είναι κραυγαλέα περίπτωση πέναλτι, άρα ο Τζήλος δεν έπρεπε να παρέμβει με βάση το πρωτόκολλο του VAR. Σα να μην έφτανε αυτό, από τα στιγμιότυπα που έδειξε στον Τσακαλίδη και φάνηκαν στην τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα δεν δικαιολογείται ότι η συγκεκριμένη πτώση έπρεπε να εξεταστεί για ζήτημα πέναλτι.

Ο Τσακαλίδης δεν έκανε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από το να ακολουθήσει οδηγία του Πάολο Βαλέρι. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ και υπεύθυνος για το VAR είχε διαπιστώσει ότι σε ποσοστό 100 % οι διαιτητές συμφωνούν με το VAR και τους προέτρεψε να είναι περισσότερο προσεκτικοί και να διαμορφώνουν δική τους άποψη. Επίσης, τις προηγούμενες αγωνιστικές τιμώρησε τους δυο «ειδικούς» του πίνακα VAR, Κουμπαράκη (Κυκλάδων), Πουλικίδη (Δράμας) επειδή είχαν παρασύρει συναδέλφους τους σε λάθη.

«Η UEFA “θέλει” μια παρέμβαση VAR ανά τρία παιχνίδια. Εμείς είμαστε πάνω από τον μέσο όρο της UEFA και πρέπει να βελτιωθούμε», παραδέχθηκε ο Πάολο Βαλέρι τον περασμένο Οκτώβριο στο σεμινάριο των διαιτητών της Super League, ενώ πριν μερικές μέρες στο μηνιαίο μάθημα του Οκτωβρίου τους ζήτησε να δίνουν μεγάλη σημασία στη διαδικασία ελέγχου, κάτι που δεν έκανε ο Τζήλος για την προαναφερόμενη φάση του αγώνα Ατρόμητος-ΠΑΟΚ 2-0.

Άλλη μια επιβεβαίωση ότι το VAR βάζει και αυτογκόλ στη διαιτησία είναι ότι στα παιχνίδια της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League είχαμε παρέμβαση VAR στα τέσσερα ματς από τα επτά. Δηλαδή, οι παρεμβάσεις ήταν διπλάσιες από τον «επιτρεπόμενο» μέσο όρο της UEFA!