Εξετάσεις για τον πίνακα του VAR δίνουν οι διαιτητές

Σε περίοδο εξετάσεων, στο πλαίσιο του σχεδίου της ΚΕΔ για αύξηση των προσώπων που στελεχώνουν τον πίνακα των ειδικών του VAR, βρίσκονται οι διαιτητές. Ο πίνακας των ειδικών του VAR διαφημίστηκε, πριν από ένα περίπου χρόνο, όμως το καλοκαίρι μπήκαν μόνο δυο. Αυτοί είναι οι Κουμπαράκης (Κυκλάδων), Πουλικίδης (Δράμας). Αρα, δεν… υπάρχει τέτοιου είδους πίνακας.

Μπορεί οι εν ενεργεία διαιτητές να μην δέχθηκαν να… αφοσιωθούν μόνο στο VAR, προτιμώντας να ορίζονται εναλλάξ (να σφυρίξουν αγώνες και στον έλεγχο των φάσεων, αντίστοιχα), όμως ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι δεν έχει εγκαταλείψει το πλάνο. Η πρόταση που απέρριψε είναι να στελεχωθεί ο πίνακας των ειδικών του VAR από ρέφερι οι οποίοι ήδη βρίσκονται εκτός πινάκων και είναι παρατηρητές διαιτησίας είτε επειδή κόπηκαν είτε επειδή υπερέβησαν το όριο ηλικίας των 45 ετών, αν και στο εξωτερικό, ακόμη και σε προηγμένα πρωταθλήματα, ο ειδικός πίνακας του VAR στελεχώνεται από ρέφερι που είναι πάνω από το όριο ηλικίας των εν ενεργεία.

Ο Βαλέρι θέλει να βελτιώσει το VAR και η λύση που εξετάζει είναι να… αποσπάσει ως αποκλειστικούς νυν εν ενεργεία ρέφερι. Υπάρχει ενδεχόμενο να αυξηθούν οι διαιτητές του ειδικού πίνακα από τον Ιανουάριο και στην περίπτωση αυτή θα ανέβουν από τη δεύτερη κατηγορία και 3-5 ρέφερι στον πίνακα της Super League για να σφυρίζουν αγώνες. (Ετσι, θα αυξηθεί ο αριθμός των διαιτητών και θα επιβάλλονται μεγαλύτερες τιμωρίες σε όσους κάνουν λάθη).

Ποιό είναι το σχέδιο Βάλερι για το VAR; 1) Ειδικά μαθήματα μια φορά το μήνα για όσους είναι πιστοποιημένοι, 2) Να ορίζονται ως AVAR μόνο ρέφερι της Super League, με άλλα λόγια «έκοψε» αυτούς της δεύτερης κατηγορίας, 3) Να ορίζονται ως VAR ή AVAR ένας έμπειρος ρέφερι και ένας νέος, ανεξαρτήτου ποιος θα είναι VAR ή AVAR.

Διεθνείς διαιτητές στο VAR είναι οι Ευαγγέλου (Αθηνών), Κουμπαράκης (Κυκλάδων), Τζήλος (Λάρισας), Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), Ζαμπαλάς (Ηπείρου). Όμως, δεν ορίζονται με άλλους ξένους διεθνείς, με εξαίρεση τον Ευαγγέλου μου 2-3 φορές έχει μπει AVAR.

Πάρτε μια γεύση από τους ορισμούς της 11η αγωνιστικής:

SUPERLEAGUE 2024/25

11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

19:30 ASTERAS AKTOR-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

VAR: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ)

AVAR; ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ (ΚΥΚΛΑΔΩΝ)

*Ο Μόσχου ανέβηκε το καλοκαίρι και ο Κουμπαράκης είναι στον πίνακα των ειδικών VAR.

20:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ

VAR: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ)

AVAR: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ (ΑΘΗΝΩΝ)

*Ο Τζήλος είναι έμπειρος και αρνήθηκε να μετακυλήσει μόνο ως VAR, ο Κατοίκος ανέβηκε το 2022 αλλά δεν έχει μεγάλη εξέλιξη στο χορτάρι.

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

17:00 ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

VAR: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ (ΚΥΚΛΑΔΩΝ)

AVAR: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (ΗΠΕΙΡΟΥ)

*Η εξαίρεση στον κανόνα. Λόγω του αγώνα και οι δυο έμπειροι για να προσέχει ο ένας τον άλλον!

19:00 ΠΑΟΚ-ΚΗΦΙΣΙΑ

VAR: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΑΛΑΣ (ΗΠΕΙΡΟΥ)

AVAR: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ)

*Δυο διεθνείς επειδή ο διαιτητής (Κόκκινος της ΕΠΣ Χαλκιδικής) είναι άπειρος.

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2024

18:00 ΒΟΛΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

VAR: ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ (ΕΥΒΟΙΑΣ)

AVAR: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ (ΔΡΑΜΑΣ)

*Ο Ματσούκας επανήλθε το καλοκαίρι και ο Πουλικίδης είναι στον πίνακα των ειδικών του VAR

20:00 ΛΑΡΙΣΑ-ΟΦΗ

VAR: ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΘΗΝΩΝ)

AVAR: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ (ΛΕΣΒΟΥ)

*Ο Ευαγγέλου έχει πάει στο εξωτερικό για σεμινάρια του VAR, με άλλα λόγια θεωρείται το… βαρύ πυροβολικό και ο Κουκούλας επανήλθε το καλοκαίρι.

*Ο Βαλέρι χρειάστηκε να αλλάξει τον Ευαγγέλου από το ματς του Βόλου, όμως μαζί άλλαξε και τους AVAR.

*Στο ματς ΑΕΚ-Αρης ορίστηκε Γερμανός VAR (Ντίνκερτ) με AVAR τον Πολυχρόνη (Πιερίας).