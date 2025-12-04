Ο Κολίνα εξήγησε γιατί θέλει VAR για τα κόρνερ

«Στα κόρνερ, υπάρχει μια φυσιολογική καθυστέρηση, επειδή όταν δίνεται ένα κόρνερ, συνήθως περιμένεις μέχρι να ανέβουν οι δύο σέντερ μπακ», είναι το βασικό επιχείρημα του επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα, καθώς βλέπει με καλό μάτι την πρόταση να παρεμβαίνει το VAR σε περίπτωση καταλογισμού λανθασμένου κόρνερ.

Τα δεδομένα είναι τα εξής: Τον περασμένο Οκτώβριο, με αφορμή την λανθασμένη αποβολή του Εσε στο ματς Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός το IFAB (Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο) συμφώνησε να βάλει στην ατζέντα του, ενόψει της συνεδρίασης του Ιανουαρίου, να αλλάξει το πρωτόκολλο για να παρεμβαίνει το VAR σε περίπτωση λανθασμένης δεύτερης κίτρινης, κάτι που αναμένεται να συμβεί. Παράλληλα, με την ευκαιρία αυτή, η FIFA προωθεί παρέμβαση VAR και για λανθασμένη υπόδειξη κόρνερ, τουλάχιστον θέλει να εφαρμοστεί πειραματικά στο μουντιάλ 2026.

Η FIFA προσπάθησε να περάσει την εισαγωγή VAR για την επανεξέταση της υπόδειξης κόρνερ σε εγχώρια πρωταθλήματα. Όμως, αυτό δεν κατέστη εφικτό, επειδή οι λίγκες θεώρησαν ότι θα υπάρξουν επιπλέον καθυστερήσεις. Παρόλα αυτά, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δεν εγκαταλείπει την ιδέα.

«Το βασικό κριτήριο είναι να μην υπάρχει καθυστέρηση. Στα κόρνερ, υπάρχει μια φυσιολογική καθυστέρηση, επειδή όταν δίνεται ένα κόρνερ, συνήθως περιμένεις μέχρι να ανέβουν οι δύο σέντερ μπακ», εξήγησε ο Κολίνα σε ενημέρωση στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη (4/12), όταν ρωτήθηκε.

Προχώρησε και σε ανάλυση:

«Κανονικά χρειάζονται 10-15 δευτερόλεπτα για να ετοιμαστούν οι επιτιθέμενοι. Σε αυτά τα 10-15 δευτερόλεπτα, αν το κόρνερ έχει δοθεί λανθασμένα, όλοι έχουν την απόδειξη ότι η επανέναρξη του παιχνιδιού είναι λάθος και για μένα είναι δύσκολο να καταλάβω, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να δουν ότι η απόφαση είναι λάθος. Γιατί πρέπει να κρύβουμε το κεφάλι μας στην άμμο και να ελπίζουμε πως δεν θα συμβεί τίποτα από το κόρνερ που εκτελείται;»

Για τον Κολίνα προέχει η ανάγκη λήψης σωστών αποφάσεων και για αυτό λέει «ναι» στη χρήση του VAR στα κόρνερ. Ο Ιταλός, επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας της FIFA, πρόσθεσε: «Νομίζω πως όλοι θα έπρεπε να έχουμε ως στόχο τη λήψη σωστών αποφάσεων στον αγωνιστικό χώρο. Θα ήταν κρίμα αν το αποτέλεσμα μιας διοργάνωσης κρινόταν όχι από όσα κάνουν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, αλλά από ένα ειλικρινές λάθος του διαιτητή. Αυτό ήταν που μας έπεισε πριν από 13-14 χρόνια να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς να υποστηρίξουμε τους διαιτητές με τεχνολογία. Οπότε, αν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, για μένα είναι θετικό. Συζητάμε και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, επειδή νομίζω πως ο στόχος αξίζει τον κόπο».