Ο Κολίνα σφύριξε αγώνα μπροστά σε 60.000 θεατές

Ο 65χρονος Κολίνα έδωσε το παρών στο φετινό iKON Match της Κορέας. Ο επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας της FIFA φόρεσε το σορτσάκι και πήρε τη σφυρίχτρα και διαιτήτευσε (14/9) αγώνα μπροστά σε 60.000 φιλάθλους, ενώ πέρασαν πάνω από 20 χρόνια μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση. Το iKON Match είναι μία ειδική ποδοσφαιρική εκδήλωση στη Νότια Κορέα στην οποία συμμετέχουν θρυλικοί ποδοσφαιριστές (soccer legends) οι οποίοι έχουν κρεμάσει τα παπούτσια τους, μετά από μεγάλη καριέρα. Η διοργάνωση ξεκίνησε πέρυσι από τη Nexon και επέστρεψε φέτος χάρη στη μεγάλη απήχηση.

Στο φετινό iKON Match δεν αγωνίστηκαν μόνο θρύλοι του ποδοσφαίρου αλλά υπήρχε και διαιτητής-θρύλος. Ο Περλουίτζι Κολίνα!

Ο αγώνας έγινε (14/9) στο Παγκόσμιο Στάδιο της Σεούλ και αναμετρήθηκαν η «FC Spear» (ομάδα επιθετικών) και η «Shield United» (ομάδα αμυντικών). Το iKON Match έχει εξελιχθεί σε ένα υπερθέαμα του ποδοσφαίρου, όπου παλαίμαχοι θρύλοι δίνουν μια ξεχωριστή παράσταση στην Κορέα, απόδειξη ότι στις κερκίδες ήταν 60.000 φίλαθλοι. Πέρυσι, η Shield United είχε συντρίψει την FC Spear με 4-1. Στο φετινό νίκησε ξανά η ίδια ομάδα αλλά με σκορ 2-1.

Η FC Spear παρατάχθηκε με προπονητή τον Αρσέν Βενγκέρ και βασικούς τους Τιερί Ανρί, Παρκ Τζι-σονγκ, Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ, Κακά, Γκάρεθ Μπέιλ, Ντιντιέ Ντρογκμπά, Γουέιν Ρούνεϊ, Ροναλντίνιο, Κλάρενς Ζέεντορφ, Στίβεν Τζέραρντ και τον Τζανλουίτζι Μπουφόν κάτω από τα δοκάρια.

Η Shield United είχε προπονητή τον Ράφα Μπενίτεθ και ξεκίνησε με τους Μάικλ Κάρικ, Νεμάνια Βίντιτς, Αλεσάντρο Νέστα, Μάικον, Κλαούντιο Μαρκίσιο, Γιον Άρνε Ρίισε, Κάρλες Πουγιόλ, Ρίο Φέρντιναντ, Κλοντ Μακελελέ, Άσλεϊ Κόουλ και τερματοφύλακα τον Κασίγιας.

Ήταν πραγματικά «ονειρεμένες ενδεκάδες». Ο Παρκ Τζι-σονγκ και ο Ρούνεϊ βρέθηκαν ξανά μαζί στο γήπεδο, ενώ από την άλλη πλευρά οι Φέρντιναντ, Βίντιτς και Κάρικ, που είχαν σημαδέψει τη «χρυσή εποχή» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, υπερασπίζονταν τα μετόπισθεν. Οι πρώην συμπαίκτες στη Λίβερπουλ Τζέραρντ και Ρίισε συναντήθηκαν ως αντίπαλοι. Την ατμόσφαιρα απογείωσε και ο Τσα Μπουμ-κουν, σηκώνοντας το «Δόρυ» που συμβολίζει το iKON Match. Είναι ευρέως αναγνωρισμένος ως ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της Ασίας και είναι ιδιαίτερα αγαπητός στη Γερμανία, όπου αγωνίστηκε για πάνω από μια δεκαετία, σε Αϊντραχτ Φρανκφούρτης και Μπάγερ Λεβερκούζεν.