Βαθιά ρήξη στις σχέσεις των διαιτητών Σιδηρόπουλου, Φωτιά (pic)

Η πρώτη κρίση στη σχέση του διεθνή διαιτητή Τάσου Σιδηρόπουλου (Δωδεκανήσου) με τον, επίσης, διεθνή διαιτητή Βασίλη Φωτιά (Πέλλας) είχε ξεσπάσει στις αρχές της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου. Στις 30 Οκτωβρίου 2024, ο Σιδηρόπουλος σφύριζε το ματς Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ΑΕΚ – Άρης 1-0 και στο 32’ του αγώνα, μετά από βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ, ο Μπρινιόλι βγήκε μακριά από το τέρμα του και χτύπησε στο κεφάλι με τις τάπες τον Σουλεϊμάνοφ. Για αυτή την παράβαση, προφανούς ευκαιρίας για γκολ, ο 46χρονος ρέφερι έβγαλε κίτρινη κάρτα στον τερματοφύλακα της ΑΕΚ και ο Φωτιάς τον κάλεσε σε on field review να την αναβαθμίσει σε κόκκινη κάρτα, όμως ο Σιδηρόπουλος (κακώς) παρέμεινε στην αρχική του απόφαση, με αποτέλεσμα ο Λανουά να τον τιμωρήσει για χρονικό διάστημα άνω των δυο μηνών!

Αυτή κλήση στο VAR επέφερε ρήξη στις σχέσεις των δυο διεθνών διαιτητών. Όμως, τα ξαναβρήκαν και οι σχέσεις τους ήταν τόσο καλές που ο Σιδηρόπουλος τον έχρισε διάδοχό του!

«Στην διαιτησία μπορείς να είσαι: Ανταγωνιστής και φθονερός ή ΣΥΝαγωνιστής και φίλος.

Κάνε την σωστή επιλογή!

Καλή επιτυχία Βασίλη στο World Cup U17!».

Αυτά έγραψε ο Σιδηρόπουλος στα social media στις 18 Σεπτεμβρίου 2025, αφού έβγαλαν τα αγωνιστικά τεστ της FIFA στο Σχηματάρι. Παράλληλα, ο Σιδηρόπουλος ανάρτησε και την παρακάτω φωτογραφία.

Όμως, έχει ο καιρός γυρίσματα. Οι καλές σχέσεις τους κράτησαν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025, που είχαν τους ίδιους ρόλους στο ματς της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Στο 77’ ο Σιδηρόπουλος απέβαλε με κόκκινη κάρτα τον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ για μαρκάρισμα με τις τάπες στον αχίλλειο τένοντα του Κωστή. Ξανά η ίδια ιστορία, ο Φωτιάς κάλεσε τον Σιδηρόπουλο στο VAR, επειδή, προφανώς, διαφωνούσε και «υποστήριζε» ότι ο Μεϊτέ έπρεπε να δει κίτρινη κάρτα. Καλώς, ο Σιδηρόπουλος επέμεινε στην απόφασή του, κακώς ο Λανουά στην τηλεκριτική του υποστήριξε ότι έπρεπε να βγει κίτρινη κάρτα, μπερδεύοντας περισσότερο τους διαιτητές!

Η ουσία είναι ότι η ρήξη στις σχέσεις Σιδηρόπουλου, Φωτιά είναι πολύ βαθιά, φαίνεται να είναι οριστική. Μάλιστα, κυκλοφόρησε και ένας διάλογος, σύμφωνα με το οποίο ο Φωτιάς κάλεσε τον Σιδηρόπουλο σε on field review για να δοθεί έμφαση στην κόκκινη κάρτα!

Πάντως, δεν είναι οι μόνοι διεθνείς που βρίσκονται στα… χαρακώματα! Υπάρχει «υπόγειος πόλεμος» και μεταξύ άλλων διεθνών, οι κακές γλώσσες υποστηρίζουν ότι οι «κλίκες» είναι 4-5!