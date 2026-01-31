Το σεμινάριο διαιτησίας που διαλύει το αφήγημα του Λανουά
Ο Στεφάν Λανουά έμεινε μετεξεταστέος στον προγραμματισμό καθώς ταυτόχρονα με αγώνες θα διεξαχθεί και σεμινάριο διαιτητών της Super League για τα «μάτια του κόσμου» και για εικονικά συγχαρητήρια!
- Πώς το Maia 200 της Microsoft κάνει την τεχνολογία φθηνότερη και πράσινη
- Τι πρέπει να κάνετε αν δεν είδατε ολόκληρη την αύξηση στον μισθό σας
- Βόλος: Διαρρήκτες σπάνε την τζαμαρία καταστήματος και αρπάζουν χρήματα και προϊόντα
- «Παγώνει» το γιγαντιαίο deal OpenAI – Nvidia: Τι κρύβεται πίσω από τα $100 δισ.
Το σεμινάριο διαιτησίας που θα γίνει στην Αθήνα το χρονικό διάστημα 3-5 Φεβρουαρίου είναι αποτυχημένο πριν καν ξεκινήσει. Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έμεινε μετεξεταστέος στον προγραμματισμό καθώς θα διεξαχθεί παράλληλα με τους ημιτελικούς αγώνες του Κυπέλλου Betsson (ΟΦΗ-Λεβαδειακός και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ) και με τον εξ αναβολής αγώνα της Stoiximan Super League Asteras Aktor-Ολυμπιακός, όλα τα ματς θα γίνουν την Τετάρτη 4/2. Σα να μην έφτανε αυτό διεξάγεται ταυτόχρονα και με το σεμινάριο της UEFA στην Κύπρο!
Για να κάνουμε και χιούμορ περισσότερο μοιάζει με σχολική εκδρομή, ένα σεμινάριο για τα μάτια του κόσμου και για να μοιράσει ο Λανουά εικονικά συγχαρητήρια, σε μια προσπάθεια να μας πείσει ότι τάχα η διαιτησία πάει καλά. Αν και οι περισσότερες ομάδες έχουν ξεσηκωθεί εναντίον του Γάλλου, εξαιτίας των λαθών που γίνονται.
Τόσο από τα περισσότερα μαθήματα όσο και από τα αγωνιστικά τεστ, τα οποία τα έβαλαν την ίδια μέρα(την Τετάρτη 4/2) με τους αγώνες, θα απουσιάσουν αρκετοί διαιτητές και βοηθοί. Για τους αγώνες της ημιτελικής φάσης Κυπέλλου Betsson ΟΦΗ-Λεβαδειακός και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και για τον εξ αναβολής αγώνας πρωταθλήματος Αστέρας-Ολυμπιακός θα λείπουν τουλάχιστον 5-6 διαιτητές, από τους συνολικά 19, και έξι βοηθοί. Σε αυτούς υπολογίστε και τους Φωτιά, Πολυχρόνη οι οποίοι θα απουσιάζουν για το σεμινάριο της UEFA στη Λεμεσό.
Γιατί διαλύει το αφήγημα
Είναι απορίας άξιο γιατί έβαλαν το σεμινάριο σε ημερομηνία που δεν βολεύει κανέναν. Κατά τα άλλα ο Λανουά ήθελε να είναι αυστηρός στα αγωνιστικά τεστ! Μεγάλο ανέκδοτο αυτό! Άλλο ανέκδοτο ότι δίνει βάρος στην εκπαίδευση. Με το συγκεκριμένο σεμινάριο σπάει όλη η βιτρίνα της ΚΕΔ, διαλύσει όλο το αφήγημα.
Οσο για τα μαθήματα; Μια από τα ίδια, χωρίς φαντασία. Η ΚΕΔ είναι τόσο τυπική, σαν «αγγαρεία» μοιάζει παρά για προσπάθεια βελτίωσης της διαιτησίας, καθώς δεν προγραμμάτισε ούτε τετ α τετ με διαιτητές και βοηθούς για να μιλήσει μαζί τους, να τους γνωρίσει καλύτερα και να αναλύσει την συνολική απόδοσή τους. Εντάξει, ο Λανουά μιλάει με τους ρέφερι μετά από τους αγώνες, όμως είναι άλλο η προσωπική επαφή.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
03/02/2026 – 05/02/2026
Τρίτη 03/02/2026
10:00 Άφιξη του προσωπικού (STAFF)
11:00 – 12:30 Άφιξη των διαιτητών
12:30 Γεύμα
15:00 – 17:00 Βασίλης Λώλης – Προπόνηση
18:00 – 19:30 Στεφάν Λανουά – Διοίκηση / Management
20:00 Δείπνο
Τετάρτη 04/02/2026
06:30 – 08:00 Ζύγισμα σωματικού βάρους
08:30 – 11:00 Βασίλης Λώλης – Τεστ φυσικής κατάστασης (SDS)
11:30 – 13:00 Αχιλλέας Υφαντίδης – Πνευματική προετοιμασία
13:00 Γεύμα
14:30 – 15:15 Πάολο Βαλέρι – Πειθαρχικές κυρώσεις (Video Quiz)
16:00 – 18:00 Βασίλης Λώλης – Προπόνηση
19:00 – 20:00 Ρομπέρτο Αλόνσο – Ομαδικότητα (Teamwork)
20:30 Δείπνο
Πέμπτη 05/02/2026
Πρωινό
08:30 – 10:30 Προπόνηση
11:00 – 11:30 Ελένη Μπαρμπαρούση – Διατροφικές συστάσεις
11:30 – 12:00 Στεφάν Λανουά – Συμπεράσματα
12:00 Γεύμα & Αναχώρηση
- Η «τυραννία της ποσοτικοποίησης»: Τι μας μας έχει στερήσει η τεχνολογία – Και πώς να το πάρουμε πίσω
- Το Ισραήλ επιζητά αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν – Και ο Τραμπ είναι αυτός που μπορεί να τη δώσει
- Ολυμπιακός – Περιστέρι 94-71: Εύκολη νίκη με σούπερ Πίτερς – Ανεβάζει στροφές ο Τζόσεφ (vid)
- Πώς το Maia 200 της Microsoft κάνει την τεχνολογία φθηνότερη και πράσινη
- Κρίσιμη καμπή στο Ουκρανικό: Το «σχέδιο των 28 σημείων» και η διάσκεψη του Άμπου Ντάμπι στη σκιά του πολέμου φθοράς
- Ατρόμητος-ΟΦΗ 1-2: Ο Φούντας «χτύπησε» δυο φορές και εκτόξευσε τους Κρητικούς
- LIVE: Βόλος – ΑΕΛ Novibet
- Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις