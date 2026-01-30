Η αγωνιστική που εξέθεσε τον Λανουά

«Σφραγίδα» ακαταλληλότητας του Λανουά αποτελεί η προηγούμενη αγωνιστική (18η της Stoiximan Super League). Μην κοιτάτε που ο Γάλλος επιχείρησε να βάλει κάτω από το χαλί τα φάλτσα που έγιναν και έβγαλαν μάτια, ορίζοντας διαιτητές που έκαναν λάθη για να αλλοιώσει την πραγματικότητα όπως αλλοιώνει η διαιτησία τους αγώνες.

Η 18η είναι η αγωνιστική που εξέθεσε τον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι άλλο πρέπει να συμβεί για να υπάρξουν εξελίξεις, καθώς τα παράπονα πληθαίνουν και είναι χαρακτηριστικό ότι παράπονα για τη διαιτησία είχαν έξι διαφορετικές ομάδες, πιο συγκεκριμένα οι Ατρόμητος, Asteras Aktor, ΑΕΛ Novibet, Πανσερραϊκός, Παναιτωλικός, Λεβαδειακός και Ατρόμητος. Σημειώστε, ότι αναβλήθηκε ο αγώνας Κηφισιά-ΠΑΟΚ.

Ο Αστέρας Τρίπολης, που ηττήθηκε 1-0 από την ΑΕΚ, φώναξε για τη διαιτησία του Ευαγγέλου (Αθηνών), υποστηρίζοντας ότι πριν από το γκολ υπήρξε επιθετικό φάουλ του Πήλιου πάνω στον Καλτσά στο ξεκίνημα της φάσης. Δεν παρενέβη ο VAR Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) για να διορθωθεί το λάθος.

Στο παιχνίδι Ατρόμητος – Παναθηναίκός (0-0), οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι που δεν καταλογίστηκε μόλις στο 3ο λεπτό. Αν και διαιτητής του ματς ήταν ο Βεργέτης, τα μεγαλύτερα πυρά στράφηκαν προς το VAR, όπου βρίσκονταν οι Κατσικογιάννης και Φωτιάς.

Παράπονα εξέφρασε και ο Λεβαδειακός μετά το 2-2 με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι Βοιωτοί υποστηρίζουν ότι προηγήθηκαν επιθετικά φάουλ πριν τα δυο γκολ που δεν είδαν ο διαιτητής Ματσούκας (Εύβοιας) και ο VAR Κουμπαράκης (Κυκλάδων).

Φωνές υπήρξαν και από την ΑΕΛ, η οποία σε ανακοίνωσή της στάθηκε στη φάση του 45ου λεπτού του αγώνα με τον Πανσερραϊκό που κέρδισε 1-0, όταν ο Τσομπανίδης ανέτρεψε τον Γκαράτε μέσα στην περιοχή χωρίς να δοθεί πέναλτι (διαιτητής ο Κόκκινος της ΕΠΣ Χαλκιδικής και VAR ο Ζαμπαλάς της ΕΠΣ Ηπείρου). Παράπονα είχαν και οι φιλοξενούμενοι καθώς ο πρόεδρος του Πανσερραϊκού, Τάσος Καζίας χαρακτήρισε τη διαιτησία «μαύρη σελίδα» για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Παναιτωλικός, μετά το ματς με τον ΟΦΗ (1-0), έκανε λόγο για προκλητική αντιμετώπιση, τονίζοντας ότι όσοι καλούνται να απονείμουν ποδοσφαιρική δικαιοσύνη λειτούργησαν με τρόπο απροκάλυπτο. Με διαιτητή τον Κουκούλα (Λέσβου) και VAR τον Πουλικίδη (Δράμας), οι Σερραίοι διαμαρτύρονται για το πέναλτι που δόθηκε υπέρ του ΟΦΗ, για ένα που δεν καταλογίστηκε υπέρ τους, αλλά και για την αποβολή του Σατσιά, συνδέοντας ευθέως τα λάθη με την ευθύνη του Λανουά.

Άτολμες τιμωρίες, άρα ακατάλληλος ο Λανουά

Και μέσα σε όλα ο Λανουά δείχνει ότι δεν έχει την πυγμή να αντιδράσει. Ουσιαστικά τιμώρησε τους Βεργέτη, Κατσικογιάννη καθώς τους όρισε AVAR, κάτι που ερμηνεύεται ως διπλωματία (σ.σ. δηλαδή άτολμες τιμωρίες) επειδή οι ρέφερι έκαναν λάθη υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Γάλλος έχει δηλώσει ότι στο παρελθόν ορίζονταν VAR κάποιοι τιμωρημένοι, όμως φέτος έχει αλλάξει, όπως φαίνεται μπαίνουν και AVAR. Δεν θα του έφταναν οι διαιτητές αν τους έβγαζε όλους εκτός, καθώς δεν όρισε τους Κουκούλα, Πουλικίδη και Κόκκινο, η διπλωματία που λέγαμε.