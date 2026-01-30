sports betsson
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
Η αγωνιστική που εξέθεσε τον Λανουά
On Field 30 Ιανουαρίου 2026, 20:36

Η αγωνιστική που εξέθεσε τον Λανουά

Σε δύσκολη θέση ο Λανουά. Η χειρότερη αγωνιστική της Stoiximan Super League για τη διαιτησία ήταν η προηγούμενη καθώς είχαν παράπονα οι έξι από τις 12 ομάδες που έπαιξαν

Βάιος Μπαλάφας
A
A
Spotlight

«Σφραγίδα» ακαταλληλότητας του Λανουά αποτελεί η προηγούμενη αγωνιστική (18η της Stoiximan Super League). Μην κοιτάτε που ο Γάλλος επιχείρησε να βάλει κάτω από το χαλί τα φάλτσα που έγιναν και έβγαλαν μάτια, ορίζοντας διαιτητές που έκαναν λάθη για να αλλοιώσει την πραγματικότητα όπως αλλοιώνει η διαιτησία τους αγώνες.

Η 18η είναι η αγωνιστική που εξέθεσε τον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι άλλο πρέπει να συμβεί για να υπάρξουν εξελίξεις, καθώς τα παράπονα πληθαίνουν και είναι χαρακτηριστικό ότι παράπονα για τη διαιτησία είχαν έξι διαφορετικές ομάδες, πιο συγκεκριμένα οι Ατρόμητος, Asteras Aktor, ΑΕΛ Novibet, Πανσερραϊκός, Παναιτωλικός, Λεβαδειακός και Ατρόμητος. Σημειώστε, ότι αναβλήθηκε ο αγώνας Κηφισιά-ΠΑΟΚ.

Ο Αστέρας Τρίπολης, που ηττήθηκε 1-0 από την ΑΕΚ, φώναξε για τη διαιτησία του Ευαγγέλου (Αθηνών), υποστηρίζοντας ότι πριν από το γκολ υπήρξε επιθετικό φάουλ του Πήλιου πάνω στον Καλτσά στο ξεκίνημα της φάσης. Δεν παρενέβη ο VAR Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) για να διορθωθεί το λάθος.

Στο παιχνίδι Ατρόμητος – Παναθηναίκός (0-0), οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι που δεν καταλογίστηκε μόλις στο 3ο λεπτό. Αν και διαιτητής του ματς ήταν ο Βεργέτης, τα μεγαλύτερα πυρά στράφηκαν προς το VAR, όπου βρίσκονταν οι Κατσικογιάννης και Φωτιάς.

Παράπονα εξέφρασε και ο Λεβαδειακός μετά το 2-2 με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι Βοιωτοί υποστηρίζουν ότι προηγήθηκαν επιθετικά φάουλ πριν τα δυο γκολ που δεν είδαν ο διαιτητής Ματσούκας (Εύβοιας) και ο VAR Κουμπαράκης (Κυκλάδων).

Φωνές υπήρξαν και από την ΑΕΛ, η οποία σε ανακοίνωσή της στάθηκε στη φάση του 45ου λεπτού του αγώνα με τον Πανσερραϊκό που κέρδισε 1-0, όταν ο Τσομπανίδης ανέτρεψε τον Γκαράτε μέσα στην περιοχή χωρίς να δοθεί πέναλτι (διαιτητής ο Κόκκινος της ΕΠΣ Χαλκιδικής και VAR ο Ζαμπαλάς της ΕΠΣ Ηπείρου). Παράπονα είχαν και οι φιλοξενούμενοι καθώς ο πρόεδρος του Πανσερραϊκού, Τάσος Καζίας χαρακτήρισε τη διαιτησία «μαύρη σελίδα» για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Παναιτωλικός, μετά το ματς με τον ΟΦΗ (1-0), έκανε λόγο για προκλητική αντιμετώπιση, τονίζοντας ότι όσοι καλούνται να απονείμουν ποδοσφαιρική δικαιοσύνη λειτούργησαν με τρόπο απροκάλυπτο. Με διαιτητή τον Κουκούλα (Λέσβου) και VAR τον Πουλικίδη (Δράμας), οι Σερραίοι διαμαρτύρονται για το πέναλτι που δόθηκε υπέρ του ΟΦΗ, για ένα που δεν καταλογίστηκε υπέρ τους, αλλά και για την αποβολή του Σατσιά, συνδέοντας ευθέως τα λάθη με την ευθύνη του Λανουά.

Άτολμες τιμωρίες, άρα ακατάλληλος ο Λανουά

Και μέσα σε όλα ο Λανουά δείχνει ότι δεν έχει την πυγμή να αντιδράσει. Ουσιαστικά τιμώρησε τους Βεργέτη, Κατσικογιάννη καθώς τους όρισε AVAR, κάτι που ερμηνεύεται ως διπλωματία (σ.σ. δηλαδή άτολμες τιμωρίες) επειδή οι ρέφερι έκαναν λάθη υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Γάλλος έχει δηλώσει ότι στο παρελθόν ορίζονταν VAR κάποιοι τιμωρημένοι, όμως φέτος έχει αλλάξει, όπως φαίνεται μπαίνουν και AVAR. Δεν θα του έφταναν οι διαιτητές αν τους έβγαζε όλους εκτός, καθώς δεν όρισε τους Κουκούλα, Πουλικίδη και Κόκκινο, η διπλωματία που λέγαμε.

Economy
Πιερρακάκης: Ούτε εφησυχασμός ούτε μοιρολατρία – Πώς θα αντεπεξέλθει η ΕΕ στις προκλήσεις

Πιερρακάκης: Ούτε εφησυχασμός ούτε μοιρολατρία – Πώς θα αντεπεξέλθει η ΕΕ στις προκλήσεις

Economy
Στουρνάρας: Κανένα περιθώριο εφησυχασμού για το τραπεζικό σύστημα

Στουρνάρας: Κανένα περιθώριο εφησυχασμού για το τραπεζικό σύστημα

Το «ψαλίδι» της UEFA στους Ελληνες διεθνείς διαιτητές
On Field 30.01.26

Το «ψαλίδι» της UEFA στους Ελληνες διεθνείς διαιτητές

Ευρωπαϊκός υποβιβασμός: Λιγότεροι διεθνείς διαιτητές επί Λανουά στο σεμινάριο της UEFA! Το είδαμε και αυτό, καθώς δεν μετέχουν οι Σιδηρόπουλος, Παπαπέτρου, παρά μόνο ο Φωτιάς και η Αντωνίου

Βάιος Μπαλάφας
Άρης Betsson: Όσα πιστώνεται και χρεώνεται ο Μίλιτσιτς για την σκληρή ήττα στην Τουρκία
Μπάσκετ 29.01.26

Όσα πιστώνεται και χρεώνεται ο Μίλιτσιτς για την σκληρή ήττα του Άρη στην Τουρκία

Κόντρα στη Μπαχτσεσεχίρ ο Άρης άγγιξε το τέλειο για 33 λεπτά. Εν τέλει στο τελευταίο 7λεπτο «έχασε το μυαλό του» και υπέστη μια ήττα που δεν άξιζε. Όσα χρεώνονται και πιστώνονται στον προπονητή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά
On Field 29.01.26

«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «κατάπιαν» και στο Άμστερνταμ αμέτρητα χιλιόμετρα, με την ιστοσελίδα της UEFA να κάνει ιδιαίτερη μνεία στο συγκεκριμένο γεγονός

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αυτή η πρόκριση ήταν έπος
On Field 29.01.26

Αυτή η πρόκριση ήταν έπος

Ο Ολυμπιακός «τρέλανε» κόσμο καθώς στην τελική ευθεία της League Phase του Champions League πέτυχε αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ
On Field 27.01.26

Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ

Ο Ολυμπιακός μπροστά από την πιο ενδιαφέρουσα εβδομάδα του χειμώνα του. Και ο Αντρέ Λουίζ…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Η μάχη της παραμονής στη Super League: Οι έξι «μονομάχοι» και οι μικρές διαφορές που τους χωρίζουν
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Η μάχη της παραμονής στη Super League: Οι έξι «μονομάχοι» και οι μικρές διαφορές που τους χωρίζουν

Από την 8η θέση της βαθμολογίας έως και την 13 «χωράνε» έξι ομάδες με μόλις έξι βαθμούς να τις χωρίζουν. Στις οκτώ τελευταίες αγωνιστικές, ανάμεσά τους, θα δοθεί μια γερή μάχη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άρης – Λεβαδειακός: Πόσα λάθη έκαναν οι «κίτρινοι» πριν το δεύτερο γκολ
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Άρης – Λεβαδειακός: Πόσα λάθη έκαναν οι «κίτρινοι» πριν το δεύτερο γκολ

Σωρεία λαθών από την αμυντική συμπεριφορά των παικτών του Άρη, έδωσε την ευκαιρία στους παίκτες του Λεβαδειακού να σκοράρουν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων κι έτσι να αποσπάσουν πολύτιμη ισοπαλία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Τραμπ θα μετατρέψει τους δρόμους της Ουάσιγκτον σε πίστα για αγώνα ταχύτητας για την εθνική επέτειο των ΗΠΑ
Άρτος και θεάματα 30.01.26

Ο Τραμπ θα μετατρέψει τους δρόμους της Ουάσιγκτον σε πίστα για αγώνα ταχύτητας για την εθνική επέτειο των ΗΠΑ

Με αγώνα ταχύτητας αυτοκινήτων IndyCar στους δρόμους της Ουάσιγκτον σχεδιάζει να γιορτάσει 250ά γενέθλια των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα και κάλεσε τις αρχές να συνεργαστούν με τους διοργανωτές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Το οπλοστάσιο που τρόμαξε ΗΠΑ και Ισραήλ – Τι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν
Μέση Ανατολή 30.01.26

Ιράν: Το οπλοστάσιο που τρόμαξε ΗΠΑ και Ισραήλ – Τι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν

Το Ιράν μπορεί να είναι πληγωμένο, αλλά η ικανότητά του να προκαλέσει όλεθρο παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο για οποιοδήποτε σχέδιο σταθερότητας στην Μέση Ανατολή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω
Βίντεο 30.01.26

Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω

Για ένα επεισόδιο αιφνίδιας κώφωσης που τον τρόμαξε και επηρέασε το τραγούδι του μίλησε ο Πάνος Μουζουράκης, ενώ σχολίασε και την κουμπαριά του με την Έλενα Παπαρίζου

Σύνταξη
Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο
Κακές προοπτικές 30.01.26

Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο

«Πολύ μικρό δυναμισμό» στην αγορά εργασίας διαπιστώνει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης στη Γερμανία. Η αυξημένη αυτή ανεργία αποδίδεται και στο τέλος εποχικών συμβάσεων.

Σύνταξη
ΣτΕ: Ανέτρεψε την απόφασή του για έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με ταυτότητες παλαιού τύπου – Το σκεπτικό
Ελλάδα 30.01.26

Ανέτρεψε το ΣτΕ την απόφασή του για την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με ταυτότητες παλαιού τύπου - Το σκεπτικό

Το ΣτΕ σημειώνει ότι η απόφαση αναστολής που επιτρέπει την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με βάση τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες «έπαψε να ισχύει»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 30.01.26

LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός

LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Πολυτελή διαμερίσματα με την επωνυμία της αντικαπιταλίστριας Φρίντα Κάλο βγαίνουν προς πώληση στο Μαϊάμι
Αισθητική απόκληση 30.01.26

Πολυτελή διαμερίσματα με την επωνυμία της αντικαπιταλίστριας Φρίντα Κάλο βγαίνουν προς πώληση στο Μαϊάμι

Η πολυτέλεια που συνοδεύει το Frida Kahlo Wynwood Residences, απέχει πολύ από τα πολύχρωμo και ταπεινό La Casa Azul στο Μεξικό, το σπίτι όπου γεννήθηκε η Φρίντα Κάλο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ουκρανία: Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμιτρίεφ, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις
Λόγω Ιράν; 30.01.26

Ουκρανία: Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμιτρίεφ, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις

Ο Κίριλ Ντμιτρίεφ μεταβαίνει στο Μαϊάμι, όπου αναμένεται να συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους, ενώ αναμένεται ο δεύτερος γύρος των τριμερών επαφών για την Ουκρανία. Πιθανή αλλαγή ημερομηνίας, λέει ο Ζελένσκι.

Σύνταξη
Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»
Αντίο 30.01.26

Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»

Η Κάθριν Ο'Χάρα, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο τη δεκαετία του 1980 με την ρομαντική κωμωδία «Nothing Personal» με τον Ντόναλντ Σάδερλαντ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 χρόνων.

Σύνταξη
Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Δύο εκρήξεις μέσα σε 6 δευτερόλεπτα
Τραγωδία στα Τρίκαλα 30.01.26

Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Δύο εκρήξεις μέσα σε 6 δευτερόλεπτα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το πολύνεκρο δυστύχημα στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες κατά τη νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
ΕΕ: Εξετάζεται η αξιοποίηση του ESM για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας
Χωρίς δημοσιονομικά μέτρα 30.01.26

ΕΕ: Εξετάζεται η αξιοποίηση του ESM για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας

Ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Κρίσης, αξίας άνω των 430 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του ESM, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, δίνοντας δάνεια στα κράτη μέλη.

Σύνταξη
Μέχρι και ο Μπάτμαν απηύδησε με τους πράκτορες της ICE και ζητάει να μην εμφανιστούν στο Super Bowl
«Δειλοί» 30.01.26

Μέχρι και ο Μπάτμαν απηύδησε με τους πράκτορες της ICE και ζητάει να μην εμφανιστούν στο Super Bowl

Ο άνδρας, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί, μίλησε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Σάντα Κλάρα στις 27 Ιανουαρίου, απαιτώντας να μην διατεθούν «πόροι» στην ICE.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Zελένσκι: Η Ουκρανία θα ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα εναντίον των ρωσικών drones
Κόσμος 30.01.26

Zελένσκι: Η Ουκρανία θα ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα εναντίον των ρωσικών drones

«Η προστασία ενάντια στα ρωσικά drones πρέπει να ενισχυθεί εκ νέου στις πόλεις μας και στις παραμεθόριες κοινότητες του Σούμι, όπου οι Ρώσοι κάνουν ουσιαστικά 'σαφάρι' εναντίον των αμάχων», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική ο Βεζένκοφ
Μπάσκετ 30.01.26

Ολυμπιακός: Τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική ο Βεζένκοφ

Ποινή μιας αγωνιστικής επιβλήθηκε από τον αθλητικός δικαστή του ΕΣΑΚΕ στον Σάσα Βεζένκοφ για το επεισόδιο με τον Ανδρέα Πετρόπουλο στο πρόσφατο ματς του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό για την Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
