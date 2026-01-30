Ο Λανουά κατάφερε τον Μακέλι να έρθει ξανά στην Ελλάδα

Πρώτη φορά με αρχιδιαιτητή τον Λανουά ορίζεται ο Ολλανδός Ντάνι Μακέλι για να σφυρίξει παιχνίδι μεταξύ ελληνικών ομάδων, συγκεκριμένα ορίστηκε ΑΕΚ-Ολυμπιακός που γίνεται την Κυριακή (1/2), για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Πάντως, πριν από την προεδρία του Γάλλου στην ΚΕΔ είχε ξανάρθει για να σφυρίξει 5 ματς πρωταθλήματος και δυο Κυπέλλου, μεταξύ αυτών και δυο ΑΕΚ-Ολυμπιακός 3-0.

Ο 43χρονος ελίτ διαιτητής Ντάνι Μακέλι είναι το… απωθημένου του Λανουά καθώς ήθελε να τον φέρει πρώτη φορά στον τελικό Κυπέλλου Betsson Ολυμπιακός-ΟΦΗ 2-0, όμως δεν τον κατάφερε και όρισε τον Πολωνό Μαρτσίνιακ, επίσης εκ των κορυφαίων Ευρωπαίων διαιτητών. Τελικά, η επιμονή του Λανουά ανταποδόθηκε πριν από μερικές μέρες και ο Μακέλι έρχεται για το ματς ΑΕΚ-Ολυμπιακός. Έτυχε και η συγκυρία να μην έχει οριστεί σε αγώνα της τελικής φάσης του League Phase του Champions League, τον πίεσε και λίγο παραπάνω επειδή δεν έχει λύσεις, με δεδομένο ότι οι Γερμανοί απάντησαν αρνητικά.

Ο Μακέλι στις 26/4/2023 (το τελευταίο του ματς μεταξύ Ελληνικών ομάδων μέχρι το επόμενο) σφύριξε Αρης-Ολυμπιακός 2-1. Είναι το τρίτο παιχνίδι του μεταξύ ΑΕΚ-Ολυμπιακού, καθώς στις 17/5/22 σφύριξε το ματς που έληξε με νίκη των «ερυθρόλευκων» με 3-0 καις στις 3/1/21 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 3-0.

Επίσης, στις 15/7/20 διαιτήτευσε ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-0 (πρωτάθλημα), στις 22/5/21 τον τελικό Κυπέλλου Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-2 και στις 24/6/20 τον ημιτελικό Αρης-ΑΕΚ 2-2.

«Εύκολος» στα πέναλτι

Στη League Phase του Champions League ο ελίτ Ντάνι Μακέλι διαιτήτευσε πέντε παιχνίδια, τα οποία κατά σειρά είναι: Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβώνας 1-2, Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ 2-4, Μπόντο/Γκλιμτ-Γιουβέντους 2-3, Μονακό-Γαλατασαράι 1-0, Αταλάντα-Ατθλέτικ Μπιλμπάο 2-3. Με εξαίρεση το τελευταίο έχει δώσει πέναλτι στα τέσσερα πρώτα, δεν έχει βγάλει κόκκινη ή δεύτερη κίτρινη, ενώ δεν βγάζει εύκολα κίτρινες (συνολικά 12).

Και στην Ολλανδία είναι «εύκολος» στα πέναλτι. Στο πρωτάθλημα της χώρας του σφύριξε 13 ματς και έδειξε οκτώ φορές την άσπρη βούλα, έκανε τρεις αποβολές (τη μια με απευθείας κόκκινη κάρτα) και έβγαλε 43 κίτρινες.

Ο VAR δεν είναι «δικός» του

Στο VAR του αγώνα ΑΕΚ-Ολυμπιακός θα είναι ο συμπατριώτης του Μακέλι, ο 37χρονος Ρομπ Ντιπέρινκ, ο οποίος δεν είναι στη διαιτητική ομάδα του στην Ευρώπη! Ο Ντιπέρινκ, την τρέχουσα σεζόν, έχει μπει VAR σε εννέα ματς του Champions League και τέσσερα του Europa League, όμως σε κανένα με διαιτητή τον Μακέλι! Στα εννέα ματς του Champions League δόθηκαν τρία πέναλτι, όμως δεν υπήρξε αποβολή παίκτη. Ο Ντιπέρινκ μπήκε VAR και σε 12 ματς της Eredivisie, με έξι πέναλτι και τρεις αποβολές!

Διεθνής και ο AVAR!

Ο Λανουά κατάλαβε ότι πρέπει να φέρνει διαιτητές από το πάνω ράφι. Διεθνής είναι και ο AVAR του αγώνα ΑΕΚ-Ολυμπιακός. Ο 37χρονος Ερβιν Μπλανκ, έχει χρησιμοποιηθεί σε ένα ματς του Champions League, σε ένα του Europa League και σε τρία του Conference League. Κι αυτός με άλλον διαιτητή, όχι με τον Μακέλι.