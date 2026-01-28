Ο Ολλανδός, Ντάνι Μάκελι, σφυρίζει το ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές της 19ης αγωνιστικής της Super League, με τον Ολλανδό Ντάνι Μάκελι, να ορίζεται στο ντέρμπι της Allwyn Arena μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Χέσελ Στέεγκστρα και Γιαν Ντε Βρις, Τέταρτος ο Τσιμεντερίδης και στο VAR οι Ρομπ Ντίπερνικ, Έρβιν Μπλανκ.

Από εκεί και πέρα, ο Παπαδόπουλος θα «σφυρίξει» στο Παναθηναϊκός-Κηφισιά και ο Ματσούκας στο ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 19ης αγωνιστικής της Superleague

Παναθηναϊκός-Κηφισιά: Παπαδόπουλος (Νταβέλας, Σπύλιος, 4ος Αναστασίου, VAR: Φωτιάς, Κατσικογιάννης)

ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός: Ματσούκας (Μωυσιάδης, Κλεπετσάνης, 4ος Νταούλας, VAR: Παπαπέτρου, Κουμπαράκης)

ΑΕΚ-Ολυμπιακός: Μάκελι (Στέεγκστρα, Ντε Βρις, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Ντίπερνικ, Μπλανκ)

Λεβαδειακός – Αστέρας: Ζαμπαλάς (Κωνσταντίνου, Ψύλλος, 4ος Μπεκιάρης, VAR: Ευαγγέλου, Κατοίκος)

Παναιτωλικός-Άρης: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Διαμαντής, 4ος Τσιοφλίκη, VAR: Τσακαλίδης, Μόσχου)

Ατρόμητος-ΟΦΗ: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Μηνούδης, 4ος Αντωνίου, VAR: Σιδηρόπουλος, Γιουματζίδης)

Βόλος-Λάρισα: Κατοίκος (Τσολακίδης, Παγουρτζής, 4ος Μπούτσικος, VAR: Κουμπαράκης, Βεργέτης)