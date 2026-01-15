Γιατί οι Γερμανοί διαιτητές έβγαλαν κόκκινη κάρτα στον Λανουά

Κόκκινη κάρτα στον πρόεδρο της Στεφάν Λανουά έβγαλαν οι Γερμανοί διαιτητές. Παραμένει άγνωστο πόσο θα κρατήσει η …τιμωρία του, όμως ο Γάλλος αρχιδιαιτητής για τέταρτη σερί αγωνιστική (τρεις Πρωταθλήματος Stoiximan Super League και μια Κυπέλλου Betsson) δεν φέρνει διαιτητές από τη Bundesliga. Τελευταίο παράδειγμα το ματς της 17ης αγωνιστικής ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (Κυριακή 18/1, 21:00) που θα σφυρίξει ο Σλοβένος Ομπρένοβιτς (ελίτ κατηγορίας), με VAR τον Σλοβένο Γιουγκ που δεν θα είναι έκπληξη αν δεν επέστρεψε στην πατρίδα του καθώς είχε τον ίδιο ρόλο και στον αγώνα Κυπέλλου Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-2.

Το «μπλόκο» των Γερμανών διαιτητών στον Λανουά, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει να κάνει με τις απόψεις που εξέφραζε στην τηλεκριτική του. Από τη μια παρακαλούσε να έρθουν, από την άλλη πλευρά τους έβγαζε στη σέντρα. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν δημοσιοποίησαν πως θα «κόψουν» τον VAR Περλ τον οποίο είχαν ορίσει με διαιτητή τον Αϊτεκίν στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1, όπου και από την ΚΕΔ επιβεβαίωσαν μέσω της τηλεκριτικής ότι, κακώς, δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ των ερυθρόλευκων, και με διαιτητή τον Τσβάιερ στον αγώνα Αρης-Παναθηναϊκός 1-1 για πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων. «Σαν επιτροπή είμαστε δυσαρεστημένοι από κάποιους ξένους διαιτητές VAR και δεν έχουν συνέπεια στις αποφάσεις τους. Δεν πρόκειται να ξανάρθουν στην Ελλάδα», είχε πει ο Λανουά στην τηλεδιάσκεψη των διαιτητών και των βοηθών της Super League. Το έμαθαν στη Γερμανία και έγινε χαμός! Ετσι, με την πρώτη ευκαιρία σταμάτησαν να έρχονται Γερμανοί διαιτητές, ενώ μέχρι τότε ο Λανουά στα δύσκολα ματς όριζε μόνο ρέφερι από την Bundesliga!

Η τελευταία φορά που ήρθε ρέφερι από τη Γερμανία ήταν την 14η αγωνιστική, ήταν ο Γιαμπλόνσκι για τον αγώνα Αρης-Ολυμπιακός 0-0, καθώς την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League ο Γάλλος όρισε διαιτητή τον Βόσνιο Πελίτο στο ματς ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0 και την 16η τον Νορβηγό Σάγκι στον αγώνα Αρης-ΑΕΚ, ενώ στα ματς Κυπέλλου Betsson όρισε VAR τον Σλοβένο Γιουγκ στο ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-2 και τον Ολλανδό Ρούπερτι στον αγώνα Παναθηναϊκός-Αρης 3-0.

Αν εξακολουθήσει το «εμπάργκο» των Γερμανών στον Λανουά, τότε θα μεγαλώσει το πρόβλημα για τον ακατάλληλο Γάλλο αρχιδιαιτητή. Δεν βγαίνει το πρωτάθλημα με διαιτητές από τη Βοσνία, τη Σλοβενία, ή τη Σερβία. Νωρίτερα από τους διαιτητές που αναφέρουμε (13η αγωνιστική) ο Σέρβος Γιοβάνοβιτς είχε σφυρίξει ΠΑΟΚ-Αρης 3-1. Γενικά, ο Λανουά έχει δείξει ότι έχει πρόβλημα να βρει διαιτητές από τα προηγμένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πλην Γερμανίας. Σα να μην έφτανε που το πρόβλημα παραμένει, προστέθηκε και η Γερμανία στο… απαγορευτικό.