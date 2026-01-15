sports betsson
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 08:41
«Κόκκινος» ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ο Ομπρένοβιτς σφυρίζει στο ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός για την 17η αγωνιστική της Super League
Ποδόσφαιρο 15 Ιανουαρίου 2026 | 11:43

Ο Ομπρένοβιτς σφυρίζει στο ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός για την 17η αγωνιστική της Super League

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η δίαιτα που ρίχνει πίεση, χοληστερίνη και λίπος σε λίγες εβδομάδες

Η δίαιτα που ρίχνει πίεση, χοληστερίνη και λίπος σε λίγες εβδομάδες

Spotlight

Η ΚΕΔ όρισε τον Σλοβένο Ράντε Ομπρένοβιτς στο μεγάλο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό στην OPAP Arena.

Ο Ομπρένοβιτς θα έχει για βοηθούς τους συμπατριώτες του Γιούρε Πραπρότνικ και Γκρέγκα Κορντέζ, με τον Βασίλη Φωτιά να είναι τέταρτος διαιτητής και στο VAR να είναι οι Ματέι Γιουγκ και Ντένις Χαλιλοβιτς.

Ο Σλοβένος διαιτητής έρχεται στην Ελλάδα για πέμπτη φορά. Στο παρελθόν έχει σφυρίξει ένα ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-1 την περσινή σεζόν στην κανονική διάρκεια, αλλά και τρεις αγώνες play offs του ελληνικού πρωταθλήματος. Τη σεζόν 2023-2024 τα ΠΑΟΚ – Άρης 0-1 και Άρης – Ολυμπιακός 1-1 και πέρυσι το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 4-2. Επίσης, έχει σφυρίξει στο ευρωπαϊκό Παναθηναϊκός – Βίκινγκουρ 2-0 για τα νοκ-άουτ του Conference League πέρσι.

Στο ματς του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ στην Τούμπα θα είναι ο Γιουματζίδης ενώ σε κείνο του Άρη με την ΑΕΛ στην Λάρισα θα είναι ο Ζαμπαλάς. Υπενθυμίζεται πως αναβλήθηκε το ματς του Αστέρα με τον Ολυμπιακό, κατόπιν αιτήματος των Πειραιωτών λόγω του επερχόμενου «τελικού» με τη Λεβερκούζεν στο Champions League.

Αναλυτικά οι ορισμοί της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League:

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (19/1, 18:00)

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)
1ος Βοηθός: Παντελής Σπυρόπουλος (Μεσσηνίας)
2ος Βοηθός: Δημήτριος Παγουρτζής (Πειραιώς)
4ος Διαιτητής: Γεώργιος Μπαλαχούτης (Πειραιώς)
VAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)
AVAR: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

ΝΠΣ Βόλος – Ατρόμητος (19/1, 20:00)

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
1ος Βοηθός: Αργύριος Νταβέλας (Μακεδονίας)
2ος Βοηθός: Σπήλιος Οικονόμου (Αχαΐας)
4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τικοζόγλου (Μακεδονίας)
VAR: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)
AVAR: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

ΑΕΛ Novibet – Άρης (18/1, 17:00)

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπάλας (Ηπείρου)
1ος Βοηθός: Βασίλειος Μωυσιάδης (Γρεβενών)
2ος Βοηθός: Χρήστος Κορώνας (Πειραιώς)
4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσετσιλάς (Γρεβενών)
VAR: Χρήστος Βέργετης (Αρκαδίας)
AVAR: Μιχαήλ Ματσούκας (Ευβοίας)

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (19/1, 19:00)

Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)
1ος Βοηθός: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ (Ανατολικής Αττικής)
2ος Βοηθός: Χρήστος Ψύλλος (Λέσβου)
4ος Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)
VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
AVAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (19/1, 21:00)

Διαιτητής: Ράντε Ομπρένοβιτς (ΕΠΟ)
1ος Βοηθός: Γιούρε Πραπρότνικ (ΕΠΟ)
2ος Βοηθός: Γκρέγκα Κορντέζ (ΕΠΟ)
4ος Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)
VAR: Ματέι Γιουγκ (ΕΠΟ)
AVAR: Ντένις Χαλιλοβιτς (ΕΠΟ)

Πανσερραϊκός – Κηφισιά (17/1, 15:30)

Διαιτητής: Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου)
1ος Βοηθός: Ιωάννης Μηνουδής (Πιερίας)
2ος Βοηθός: Γεωργία Κομισοπούλου (Χανίων)
4ος Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων)
VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)
AVAR: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

