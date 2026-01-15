Κόντης μετά την πρόκριση επί της ΑΕΚ: «Περήφανος για όλους σας»

Ο ΟΦΗ επικράτησε με 1-0 επί της ΑΕΚ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον Χρήστο Κόντη να στέλνει το δικό του μήνυμα στο instagram μετά τη μεγάλη νίκη.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός των Κρητικών δημοσίευσε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram και υπογράμμισε ότι είναι υπερήφανος για τους παίκτες του, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα ενόψει της καυτής συνέχειας.

Η ανάρτηση που έκανε ο Κόντης μετά την πρόκριση της ΑΕΚ

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Κόντης:

«Ένα αποτέλεσμα που χτίστηκε στην συγκέντρωση και την εκτέλεση του. Περήφανος για εσάς, η δουλειά συνεχίζεται. Πάμε στο επόμενο.»