Κόντης: «Αυτή η ημέρα, αυτή η στιγμή, αυτό το παιχνίδι ήταν ένα ορόσημο για εμάς» (vid)
Στους... επτά ουρανούς πετούσε ο Χρήστος Κόντης μετά τη μεγάλη πρόκριση του ΟΦΗ επί της ΑΕΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, τονίζοντας ότι η σημερινή μέρα είναι ορόσημο για τους Κρητικούς.
Ο ΟΦΗ ήταν εντυπωσιακός κόντρα στην ΑΕΚ, επικρατώντας με 1-0 στην «OPAP Arena» και έτσι προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.
Ο Χρήστος Κόντης μίλησε για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας του, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να περιγράψει τα συναισθήματά του, αλλά και πως η σημερινή μέρα αποτελεί ορόσημο για τους Κρητικούς.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Χρήστος Κόντης:
«Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψουν τα συναισθήματα. Θα έλεγα ότι ήταν ένα καταπληκτικό ματς. Είχε σασπένς από το 1ο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά.
Τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο για την προσπάθεια. Είναι το 4ο συνεχόμενο παιχνίδι, παίζουμε ανά 3 ημέρες δύσκολα παιχνίδια.
Αυτή η ημέρα, αυτή η στιγμή, αυτό το παιχνίδι ήταν ένα ορόσημο για μας. Εγώ το ήθελα πάρα πολύ, τους το έλεγα όλη την εβδομάδα ότι πρέπει να κερδίσουμε ένα μεγάλο παιχνίδι. Δεν μπορούσαμε να χάσουμε 4η φορά από την ΑΕΚ.
Έπρεπε να βρούμε ένα τρόπο να κερδίσουμε. Σήμερα όλα ήταν με το μέρος μας. Ήμασταν πολύ επιθετικοί, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, αξίζαμε τη νίκη.
Είναι δύο δύσκολα παιχνίδια απέναντι στον Λεβαδειακό, μία πάρα πολύ καλή ομάδα, που έχει επιδείξει κι αυτή ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο φέτος. Θα είναι δύο πολύ όμορφα παιχνίδια.
Αλλά είναι ημιτελικοί, αυτά τα παιχνίδια σε πάνε στον τελικό και εμείς πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να είμαστε εκεί».
