Νίκολιτς: «Ίσως είμαστε ακόμη σε κλίμα διακοπών» (vid)
Η ΑΕΚ αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, μετά την ήττα με 0-1 από τον ΟΦΗ και ο Μάρκο Νίκολιτς παραδέχθηκε πως η ομάδα του είχε μείνει πνευματικά στις... γιορτές.
Η ΑΕΚ γνώρισε οδυνηρό αποκλεισμό απο τον ΟΦΗ με 1-0, μέσα στην ΟΠΑΠ Αρενα, με τους Κρητικούς να είναι εκείνοι που προκρίθηκαν στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson,. Ο Μάρκο Νίκολιτς μιλώντας μετά το παιχνίδι παραδέχθηκε πως η ομάδα του δεν έπαιξε καθόλου καλά.
Ο Σερβός τεχνικός δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τον αποκλεισμό, ενώ μεταξύ άλλων τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να βρει τον χρόνο να έχει την απόδοση που είχε και πριν τη διακοπή.
Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολιτς
«Δεν είχαμε καλό ρυθμό. Είναι ένα άσχημο αποτέλεσμα για μας, είμαστε εκτός μιας διοργάνωσης. Ίσως να το αξίζαμε. Είναι δική μου ευθύνη πρώτα, αλλά ίσως οι παίκτες να είναι ακόμη σε κλίμα διακοπών. Είμαστε διαφορετική ομάδα, δεν είχαμε σωστά πατήματα και χάναμε ευκαιρίες.
Στο ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι απλά. Πριν όταν κάναμε τα πράγματα σωστά, είχαμε και τη βοήθεια της μπάλας. Τώρα η μπάλα μάς τιμωρεί. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να έχουμε την απόδοση που είχαμε πριν τη διακοπή. Είμαστε εκτός Κυπέλλου και έχουμε ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπου πρέπει να επιλέξουμε παίκτες έτοιμους να παλέψουν», ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός.
