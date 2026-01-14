ΑΕΚ – ΟΦΗ: Οι Κρητικοί κάνουν το 1-0 με τον Σαλσέδο (vid)
Στο 80ο λεπτό ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ στην ΟΠΑΠ Αρένα επί της ΑΕΚ, καθώς ο Σαλσέδο με σουτ έκανε το 1-0 για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
Ο ΟΦΗ βγήκε στην κόντρα και βρήκε το γκολ πρόκρισης που έψαχνε απέναντι στην ΑΕΚ στην OPAP Arena, στο παιχνίδι για τους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
Συγκεκριμένα οι Κρητικοί βγήκαν στην αντεπίθεση άλλαξαν υποδειγματικά τη μπάλα και ο Σαλσέδο με διαγώνιο σουτ άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση στο 80ο λεπτό.
Δείτε το γκολ του Σαλσέδο για το 1-0 του ΟΦΗ επί της ΑΕΚ
