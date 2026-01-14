ΑΕΚ – ΟΦΗ: Οι Κρητικοί κάνουν το 1-0 με τον Σαλσέδο (vid)

Ο ΟΦΗ βγήκε στην κόντρα και βρήκε το γκολ πρόκρισης που έψαχνε απέναντι στην ΑΕΚ στην OPAP Arena, στο παιχνίδι για τους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Συγκεκριμένα οι Κρητικοί βγήκαν στην αντεπίθεση άλλαξαν υποδειγματικά τη μπάλα και ο Σαλσέδο με διαγώνιο σουτ άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση στο 80ο λεπτό.

Δείτε το γκολ του Σαλσέδο για το 1-0 του ΟΦΗ επί της ΑΕΚ