ΑΕΚ – ΟΦΗ: Οι 11άδες το παιχνίδι Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Η ΑΕΚ υποδέχεται το απόγευμα της Τετάρτης (14/1, 17:00) τον ΟΦΗ στο πλαίσιο των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον Μάρκο Νίκολιτς να ανακοινώνει την ενδεκάδα της «Ένωσης» λίγο πριν από τη σέντρα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρατάσσει την ΑΕΚ με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, ενώ την τετράδα της άμυνας απαρτίζουν οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πενράις.

Μάνταλος-Πινέδα το δίδυμο στον άξονα, με τον Ελίασον στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Κουτέσα στο αριστερό και τον Καλοσκάμη πίσω από τον Γιόβιτς. Εκτός αποστολής έμειναν οι Ζίνι και Πιερό.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μάνταλος, Πινέδα, Ελίασον, Καλοσκάμης, Κουτέσα, Γιόβιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Στρακόσα, Μπαλαμώτης, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Κοσίδης, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Βάργκα.

Η 11άδα του ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ, Αποστολάκης, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Νους, Σαλσίδο, Σενγκέλια.

Στον πάγκοι οι: Λίλο, Κατσικας, Μαρινάκης, Βούκοτιτς, Νέιρα, Χατζηθεοδωρίδης, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Μπαίνοβιτς, Θεοδοσουλάκης, Κενουργάκης, Ισέκα.