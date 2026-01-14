sports betsson
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1: Μεγάλη πρόκριση οι «ασπρόμαυροι» στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson! (vids)
Ποδόσφαιρο 14 Ιανουαρίου 2026 | 19:04

ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1: Μεγάλη πρόκριση οι «ασπρόμαυροι» στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson! (vids)

Στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson πήρε ο ΟΦΗ μετά τη νίκη του με 1-0 επί της ΑΕΚ μέσα στην ΟΠΑΠ Arena και πλέον θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό.

Ο τρομερός ΟΦΗ έκλεισε το σπίτι της ΑΕΚ και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson! Με ένα όμορφο γκολ του Έντσι Σαλσέδο οι Κρητικοί επικράτησαν με 1-0 της Ένωσης στην «Opap Arena» και έκλεισαν ραντεβού με τον Λεβαδειακό στους «4» της διοργάνωσης.

Πώς ξεκίνησαν

Ο Μπρινιόλι ήταν κάτω από τα δοκάρια για την ΑΕΚ με τους Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί και Πενράις τετράδα στην άμυνα. Μάνταλος και Πινέδα ήταν στον άξονα, ο Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης και τριάδα πίσω του οι Ελίασον, Καλοσκάμης και Κουτέσα.

Για τον ΟΦΗ ο Χριστογεώργος ήταν στο τέρμα και τριάδα στην άμυνα οι Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς. Στις πλευρές ήταν οι Γκονζάλεθ, Αποστολάκης, στον άξονα οι Ανδρούτσος, Καραχάλιος και τριάδα στην επίθεση οι Σενγκέλια, Νους και Σαλσέδο.

Από ένα δοκάρι και ευκαιρίες για την ΑΕΚ

Ο ΟΦΗ μπήκε πολύ καλά στο ματς και μόλις στο 3’ από λάθος του Πινέδα έξω από την περιοχή, έφτασε μία ανάσα από το γκολ. Ο Σενγκέλια πήρε, έστρωσε στον Νους που έκανε το πλασέ και η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του Μπρινιόλι. Η ΑΕΚ έκανε πολλά λάθη, κυρίως με τον Πινέδα που πουλούσε εύκολα την μπάλα εύκολα και παρότι σταδιακά πήρε τον έλεγχο του ματς, απειλούσε μόνο από τις ωραίες σέντρες του Πενράις.

Γιόβιτς και Ρέλβας απείλησαν με κεφαλιές από εκτελέσεις φάουλ του Σκωτσέζου ο οποίος στο 16’ είχε και ένα καλό σουτ από το ύψος της περιοχής. Στο 32’ η Ένωση έχασε διπλή ευκαιρία με Γιόβιτς, Πινέδα μέσα από την περιοχή και έφτασε πολύ κοντά στο γκολ σε τρεις περιπτώσεις στο τέλος του ημιχρόνου. Από σέντρα του Πενράις στο 43’ ο Γιόβιτς σημάδεψε δοκάρι με κεφαλιά, ενώ στις καθυστερήσεις ο Ελίασον είχε δύο σπουδαίες ευκαιρίες με κεφαλιά και σουτ για να ανοίξει το σκορ.

Υπογραφή Σαλσέδο

Στο δεύτερο μέρος ο ΟΦΗ μπήκε και πάλι καλύτερα αν και αυτή τη φορά δεν απείλησε. Ο Νίκολιτς έκανε τρεις αλλαγές μαζεμένες για να δώσει ώθηση στην ομάδα του και στο 65′ ο Μαρίν με σουτ από μακριά σημάδεψε το δοκάρι.

Στο 76′ ο Σαλσέδο προειδοποίησε, αλλά ο Μπρινιόλι έσωσε. Τέσσερα λεπτά αργότερα όμως, ο ΟΦΗ έφυγε στην κόντρα, ο Νους έσπασε δίπλα στον Σαλσέδο που με άψογο τελείωμα έκανε το 0-1. Στα τελευταία λεπτά η ΑΕΚ πίεσε, αλλά πέρασε από ένα ψαλιδάκι του Γιόβιτς δεν είχε άλλη ευκαιρία.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο Σαλσέδο με το γκολ που πέτυχε έβγαλε την σφραγίδα του στο ματς.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Σπουδαία εμφάνιση και πάλι από τον Νους που απέδειξε γιατί είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ΟΦΗ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Πινέδα πραγματοποίησε τη χειρότερη εμφάνισή του με τη φανέλα της ΑΕΚ σε ένα απόγευμα που πλην του Πενράις όλοι οι κιτρινόμαυροι ήταν αρνητικοί.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Δεν είχε δύσκολη φάση ο Παπαπέτρου.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR στο παιχνίδι.

ΣΚΟΡΕΡ:

Σαλσέδο (80′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα (82’ Ζοάο Μάριο), Μάνταλος (57’ Κοϊτά), Ελίασον (57’ Βάργκα), Κουτέσα (57’ Μαρίν), Καλοσκάμης, Γιόβιτς.

ΟΦΗ (Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας (87’ Πούγγουρας), Καραχάλιος, Λαμπρόπουλος, Σαλσίδο, Ανδρούτσος, Γκονζάλες, Νους, Αποστολάκης, Σενγκέλια (60’ Ισέκα).

LIVE: Παρτίζαν – Ολυμπιακός
Euroleague 14.01.26

LIVE: Παρτίζαν – Ολυμπιακός

LIVE: Παρτίζαν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρτίζαν – Ολυμπιακός για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 14.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Άρης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
