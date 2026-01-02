Κόντης: «Παίζουμε με τον νταμπλούχο Ελλάδος και πρέπει να έχουμε θάρρος στο παιχνίδι μας»

Έτοιμος να διεκδικήσει τις πιθανότητές του στον τελικό του Betsson Super Cup (Σάββατο 3/1, 17:00, Mega), απέναντι στον Ολυμπιακό, είναι ο ΟΦΗ, όπως δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της κρητικής ομάδας, Χρήστος Κόντης.

Ο Ελληνας τεχνικός ζήτησε στοχοπροσήλωση και θάρρος από τους παίκτες, τονίζοντας οτι πάντα υπάρχει κίνητρο σε τέτοια παιχνίδια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Κόντης

Για το κίνητρο του ΟΦΗ: «Πάντα υπάρχει κίνητρο, όταν παίζεις σε τέτοια ματς. Παίζουμε με τον νταμπλούχο Ελλάδος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε στα μάτια τον Ολυμπιακό, να βγάλουμε την ποιότητα μας, να το ευχαριστηθούμε και θα δούμε στο τέλος τι θα έχουμε καταφέρει. Αν καταφέρουμε να το κατακτήσουμε θα είναι ένα μεγάλο boost για το υπόλοιπο της σεζόν».

Σε κοινή ερώτηση προς τους δυο προπονητές αναφορικά με τις διαφορές των δυο ομάδες συγκριτικά με τον τελικό Κυπέλλου ο Χρήστος Κόντης, απάντησε: «Γνωρίζω καλά τον Ολυμπιακό και τον τρόπο παιχνιδιού του και ο Ολυμπιακός γνωρίζει εμάς. Δεν μπορούν να υπάρξουν πολλές εκπλήξεις. Το διαφορετικό είναι ότι μπορεί να υπάρξουν 120 λεπτά αντί για 90′. Σκέφτεσαι διαφορετικά ως προς την προσέγγιση. Δεν είναι κάτι που μπορεί να μας προβληματίσει αυτή την στιγμή».

Κατά πόσο υπολογίζει για τον τελικό τους νεοαποκτηθέντες Πούγγουρα και Ισέκα: «Είναι δυο παίκτες που προπονούνται για 15 ημέρες μαζί μας. Θα μας βοηθήσουν αυτές οι προσθήκες. Τους υπολογίζουμε, όπως και τους υπόλοιπους.»

Για το τι μήνυμα στέλνουν οι δυο προπονητές προς τον κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τον τελικό: «Είναι κάτι φυσιολογικό. Θέλουμε τον κόσμο στα γήπεδα. Μακάρι σαν Έλληνες να καταλάβουμε ότι έτσι πρέπει να παίζουμε τα παιχνίδια. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Και εμείς που είμαστε εκεί, θα αισθανθούμε διαφορετικά. Να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Τα επεισόδια και η βία δεν έχουν χώρο στον αθλητισμό. Πηγαίνουμε τα παιδιά μας στα γήπεδα για να αγαπήσουν τον αθλητισμό.»

Για την εμφάνιση του ΟΦΗ με την ΑΕΚ και το αν θα είναι ίδια η προσέγγιση: «Θα έχουμε ίδια στοχοπροσήλωση, ίδια νοοτροπία. Θα δείξουμε θάρρος στο παιχνίδι μας. Η ομάδα βελτιώνεται. Σαν ομάδα πρέπει να πάρουμε αποτελέσματα. Έχουμε παίξει πολύ δύσκολα ματς. Αλλά αν πάρει αποτελέσματα σε αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικό».

Λαμπρόπουλος: «Έξτρα κίνητρο ότι παίζουμε στην έδρα μας»

Τους ποδοσφαιριστές της κρητικής ομάδας εκπροσώπησε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο οποίος αρχικά εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Ζήση Καραχάλιο, που έχασε τον πατέρα του.

«Θέλω να πω συλλυπητήρια στον Ζήση, ο οποίος περνάει δύσκολα. Εγώ σαν αρχηγός και ως φίλος του είμαι δίπλα του. Σίγουρα μας δίνει έξτρα κίνητρο επειδή ξέρουμε πόσο θα ήθελε να είναι εδώ.

Είναι από μόνο του αυτό σημαντικό για τον οργανισμό, από την πλευρά μου θα ήθελα να το ζήσουμε, δεν ευχαριστηθήκαμε τον τελικό και δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί, όσο θα έπρεπε. Σίγουρα ο Ολυμπιακός, ξέρει τον τρόπο, γνωρίζουμε ποιον αντίπαλο έχουμε και θα δώσουμε το 100%

Είναι ιδιαίτερο γεγονός. Παίζουμε στην έδρα μας. Super Cup έχει να γίνει τόσα χρόνια. Μας δίνει ένα έξτρα κίνητρο το ότι είμαστε εδώ. Tο… ωραίο του τελικού είναι ότι θα γίνει με κόσμο και των δύο ομάδων, μας προσφέρει ένα έξτρα κίνητρο το ότι είμαστε στην Κρήτη».