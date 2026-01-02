Ολυμπιακός: Περισσότερα από 6.000 εισιτήρια για το Betsson Super Cup βρήκαν κάτοχο
Συνεχίζεται στους οπαδούς του Ολυμπιακού η διάθεση των εισιτηρίων του τελικού του Betsson Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ.
Ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί το Σάββατο (3/12, 17:00) με τον ΟΦΗ για το v και οι οπαδοί των Πειραιωτών θα δώσουν δυναμικό παρών στο Παγκρήτιο Στάδιο για το ματς που κρίνει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ένα 24ωρο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης στο Ηράκλειο και έχουν ήδη «φύγει» περισσότερα από 6.000 εισιτήρια.
Ο φίλαθλος κόσμος της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σπεύδει με δυναμικό τρόπο να κλείσει μια θέση στο Στάδιο του Ηρακλείου, ώστε να στηρίξει από κοντά τις προσπάθειες των παικτών για κατάκτηση του πρώτου τροπαίου της σεζόν.
Η διάθεση των εισιτηρίων θα συνεχιστεί μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός έως το Σάββατο 3/12 στις 16:00.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ.
