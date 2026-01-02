Η αποστολή του Ολυμπιακού για τον τελικό του Betsson Super Cup

Με 27 ποδοσφαιριστές στην αποστολή ταξιδεύει ο Ολυμπιακός για το Ηράκλειο όπου το Σάββατο (3/1, 17:00) θα παίξει με τον ΟΦΗ για τον τελικό του Betsson Super Cup.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε όλους τους παίκτες μαζί του αφού είναι μέσα και οι Πασχαλάκης, Πιρόλα αν και τραυματίες. Δείγμα της νοοτροπίας του Βάσκου τεχνικού, σε ένα παιχνίδι όπου κρίνεται ο πρώτος τίτλος της σεζόν.

Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού:

Πασχαλάκης, Μπότης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.