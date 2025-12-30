Betsson Super Cup: Ο Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ στον τελικό – Έκανε πίσω ο Λανουά με το VAR
Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ για τον αγώνα του Betsson Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ – Γιατί έκανε πίσω ο Στεφάν Λανουά με τους ρέφερι στο VAR.
- Η προειδοποίηση του Καποδίστρια: «Κάντε γρήγορα, δείτε τι γίνεται στη Βενεζουέλα!»
- Σε κρίσιμη κατάσταση 3χρονο παιδί που υπέστη εγκεφαλίτιδα από γρίπη
- Μια έρευνα του 1998 προσπάθησε να προβλέψει το 2025 – Πόσα βγήκαν αληθινά;
- Στα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών αγρότες από τα Τρίκαλα και Αγρίνιο - Πέταξαν πορτοκάλια, σανό και κοπριά
Το ερχόμενο Σάββατο (3/1, 17:00) θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο το Betsson Super Cup ανάμεσα στον νταμπλούχο Ελλάδος Ολυμπιακό και τον φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, ΟΦΗ, με την ΚΕΔ και τον Στεφάν Λανουά να ορίζει Έλληνα ρέφερι, αλλά να κάνει πίσω σχετικά με όσα είχε πει για τη διαιτητική ομάδα στο VAR.
Συγκεκριμένα, η ΕΠΟ ενημέρωσε ότι η ΚΕΔ όρισε τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη ως πρώτο ρέφερι, με βοηθούς τους επίσης Έλληνες Κωστάρα και Δημητριάδη.
Όμως κόντρα σε όλα όσα έλεγε τους προηγούμενους μήνες για Έλληνες ρέφερι και στο VAR για το Betsson Super Cup, ορίστηκαν ο Ολλανδός Πάουλους Ουμπέρτους Μαρτίνους Φαν Μπόκελ και ο συμπατριώτης του, Ρίτσαρντ Βίλχεμους Μαρία Μάρτενς. Προφανώς ο Γάλλος αρχιδιαιτητής έκανε πίσω στα λεγόμενα του, βλέποντας τι έχει συμβεί στη Super League τις τελευταίες αγωνιστικές με τη διαιτησία και το επίπεδο που βρίσκεται.
Ο αρχιδιαιτής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά θα είναι ο παρατηρητής του Σούπερ Καπ στην μεγάλη γιορτή που ετοιμάζεται ξανά μετά από χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Η ενημέρωση της ΕΠΟ για τους διαιτητές στο Betsson Super Cup:
«O διεθνής διαιτητής, Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ορίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας για να διευθύνει τον αγώνα του Betsson Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο στάδιο (03/01/2026, 17:00).
Στη διαιτητική ομάδα του Betsson Super Cup θα συμμετάσχουν επίσης:
1ος Βοηθός: Πολυχρόνης Κωσταράς (ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας)
2ος Βοηθός: Λάζαρος Δημητριάδης (ΕΠΣ Μακεδονίας)
4ος Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (ΕΠΣ Πιερίας)
VAR: Paulus Hubertus Martinus Van Boekel (Π.Ο. Ολλανδίας)
AVAR: Richard Wilhelmus Maria Martens (Π.Ο. Ολλανδίας)
Παρατηρητής Διαιτησίας: Stephane Lannoy (ΚΕΔ/ΕΠΟ).»
- LIVΕ: Μαρούσι – Παναθηναϊκός
- Όλοι θέλουν τον Κλοπ αλλά ο Γερμανός…
- Οι αγρότες με σύνταξη 350 ευρώ στους δρόμους, ο Μητσοτάκης με 300 εκατ. δώρο στον Αλαφούζο
- Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν χαρούμενα τα παιδιά στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (pics)
- Το FVS δείχνει τον δρόμο για την επανάσταση του VAR
- Γιάννης Τσουκαλάς, αυτός είναι ο Έλληνας μαχητής που δέχτηκε βάναυση επίθεση στη Σερβία (vid+pics)
- Formula 1: Το χρυσάφι των luxury business στην πίστα
- Το σύνδρομο της οθόνης (VAR): Κουμπαράκης και συμπτώσεις (που επαναλαμβάνονται)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις