Betsson Super Cup: Ο Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ στον τελικό – Έκανε πίσω ο Λανουά με το VAR

Το ερχόμενο Σάββατο (3/1, 17:00) θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο το Betsson Super Cup ανάμεσα στον νταμπλούχο Ελλάδος Ολυμπιακό και τον φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, ΟΦΗ, με την ΚΕΔ και τον Στεφάν Λανουά να ορίζει Έλληνα ρέφερι, αλλά να κάνει πίσω σχετικά με όσα είχε πει για τη διαιτητική ομάδα στο VAR.

Συγκεκριμένα, η ΕΠΟ ενημέρωσε ότι η ΚΕΔ όρισε τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη ως πρώτο ρέφερι, με βοηθούς τους επίσης Έλληνες Κωστάρα και Δημητριάδη.

Όμως κόντρα σε όλα όσα έλεγε τους προηγούμενους μήνες για Έλληνες ρέφερι και στο VAR για το Betsson Super Cup, ορίστηκαν ο Ολλανδός Πάουλους Ουμπέρτους Μαρτίνους Φαν Μπόκελ και ο συμπατριώτης του, Ρίτσαρντ Βίλχεμους Μαρία Μάρτενς. Προφανώς ο Γάλλος αρχιδιαιτητής έκανε πίσω στα λεγόμενα του, βλέποντας τι έχει συμβεί στη Super League τις τελευταίες αγωνιστικές με τη διαιτησία και το επίπεδο που βρίσκεται.

Ο αρχιδιαιτής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά θα είναι ο παρατηρητής του Σούπερ Καπ στην μεγάλη γιορτή που ετοιμάζεται ξανά μετά από χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η ενημέρωση της ΕΠΟ για τους διαιτητές στο Betsson Super Cup:

«O διεθνής διαιτητής, Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ορίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας για να διευθύνει τον αγώνα του Betsson Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο στάδιο (03/01/2026, 17:00).

Στη διαιτητική ομάδα του Betsson Super Cup θα συμμετάσχουν επίσης:

1ος Βοηθός: Πολυχρόνης Κωσταράς (ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας)

2ος Βοηθός: Λάζαρος Δημητριάδης (ΕΠΣ Μακεδονίας)

4ος Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (ΕΠΣ Πιερίας)

VAR: Paulus Hubertus Martinus Van Boekel (Π.Ο. Ολλανδίας)

AVAR: Richard Wilhelmus Maria Martens (Π.Ο. Ολλανδίας)

Παρατηρητής Διαιτησίας: Stephane Lannoy (ΚΕΔ/ΕΠΟ).»