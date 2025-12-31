«Τρέλα» στον κόσμο του Ολυμπιακού για τον τελικό του Betsson Super Cup: Έφυγαν πάνω από 5.500 εισιτήρια

«Τρέλα» επικρατεί στις τάξεις των φίλων του Ολυμπιακού για να βρεθούν στο Ηράκλειο για το ματς με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο για το Bettson Super Cup (3/1, 17.00).

Ήδη έχουν κάνει… φτερά 5.500 εισιτήρια με τους οπαδούς των Πειραιωτών να αναμένεται να βρεθούν για ακόμα μία φορά δίπλα στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του προκειμένου να πιάσει Λιμάνι και αυτή η κούπα που θα είναι η πρώτη της χρονιάς.

Τέσσερις ημέρες πριν τον αγώνα στην Κρήτη και έχουν ήδη δοθεί πάνω από 5.500 εισιτήρια γεγονός το οποίο αποδεικνύει και την ανυπομονησία του κόσμου για να δει από κοντά τον πρώτο αγώνα της νέας χρονιάς.

Υπενθυμίζεται πως τα συνολικά διαθέσιμα εισιτήρια για τον κόσμο του Ολυμπιακού είναι 8.500 εισιτήρια τα οποία και αναμένεται να εξαντληθούν από τους φίλους των Πειραιωτών.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον τελικό του Bettson Super Cup

Η πώληση των εισιτηρίων του Σούπερ Καπ Ολυμπιακός – ΟΦΗ συνεχίζεται κανονικά μέσα από την ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, πληροφορίες:

https://www.olympiacos.org/2025/12/21/ta-eisitiria-tou-agona-olympiakos-ofi/

* Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου του αγώνα θα έχουν μόνο οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2025/26 και οι κάτοχοι της συλλεκτικής κάρτας φιλάθλου Ολυμπιακού των 20 ευρώ ή της κάρτας φιλάθλου Ολυμπιακού των 15 ευρώ, για τη σεζόν 2025/26.