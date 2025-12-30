Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup
Τα Νέα της Αγοράς 30 Δεκεμβρίου 2025 | 15:50

Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup

Το Super Cup επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο ύστερα από 18 ολόκληρα χρόνια, σηματοδοτώντας την αναβίωση ενός θεσμού που στο παρελθόν πρόσφερε σπουδαίες στιγμές και έντονες συγκινήσεις.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιορτινό τραπέζι: 5 +1 tips φιλοξενίας που έκαναν οι γιαγιάδες μας…για σίγουρη επιτυχία

Γιορτινό τραπέζι: 5 +1 tips φιλοξενίας που έκαναν οι γιαγιάδες μας…για σίγουρη επιτυχία

Spotlight

Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς διεξάγεται με τη στήριξη της Betsson, η οποία με ιστορία άνω των 60 ετών και παρουσία σε 24 αγορές, αναλαμβάνει ρόλο Μεγάλου και Ονομαστικού Χορηγού, μετονομάζοντας τη διοργάνωση σε Betsson Super Cup και δίνοντας νέα πνοή στον θεσμό.

Ο μεγάλος αγώνας θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιανουαρίου 2026 στο Παγκρήτιο Στάδιο, χωρητικότητας περίπου 26.000 θεατών. Πρόκειται για το τρίτο γήπεδο που φιλοξενεί το θεσμό, μετά το ΟΑΚΑ και το «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή, καθώς η διοργάνωση «ταξιδεύει» στην Κρήτη. Εκεί θα αναμετρηθούν ο Ολυμπιακός, νταμπλούχος Ελλάδας 2024–25, και ο ΟΦΗ, φιναλίστ του περσινού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, σε μια αναμέτρηση που λειτουργεί και ως άτυπη ρεβάνς του περσινού τελικού.

Η συγκεκριμένη συνάντηση έχει και ιστορική διάσταση, καθώς θα είναι μόλις η δεύτερη φορά που Ολυμπιακός και ΟΦΗ διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε Betsson Super Cup. Η πρώτη ήταν το 1987 στο ΟΑΚΑ, όταν οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει με 1-0. Γενικότερα, o θεσμός έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν έξι διαφορετικές ομάδες: τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, την ΑΕΛ, τον ΟΦΗ και την Καστοριά, όμως μόνο τρεις από αυτές έχουν καταφέρει να σηκώσουν το τρόπαιο.

Πολυνίκης του θεσμού είναι ο Ολυμπιακός με τέσσερις κατακτήσεις, ενώ ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με τρεις και η ΑΕΚ με δύο. Το πρώτο Super Cup διεξήχθη στις 29 Μαΐου 1980, σε έναν αξέχαστο αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καστοριά, που έληξε 4-3 υπέρ των Πειραιωτών, δίνοντας από τότε τον τόνο για έναν θεσμό που συνδυάζει θέαμα και ένταση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε εννέα συνολικά αναμετρήσεις μεταξύ Πρωταθλητών και Κυπελλούχων, οι Κυπελλούχοι έχουν το προβάδισμα με πέντε κατακτήσεις, ενώ ο μέσος όρος τερμάτων στα Betsson Super Cup φτάνει τα 2,77 γκολ ανά αγώνα, χωρίς να υπολογίζονται οι εκτελέσεις πέναλτι. Μιλώντας για πέναλτι, δύο τελικοί οδηγήθηκαν στη συγκεκριμένη διαδικασία, αμφότεροι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, με τελική νικήτρια την «Ένωση».

Η παρουσία της Betsson δεν περιορίζεται μόνο στον ρόλο του χορηγού, αλλά μετατρέπει το Betsson Super Cup σε μια ολοκληρωμένη ποδοσφαιρική εμπειρία. Μετά τη δυναμική της στήριξη στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και τη συνεργασία της με ομάδες όπως ο ΟΦΗ και ο Ηρακλής, η Betsson συνεχίζει να επενδύει ουσιαστικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σχεδιάζοντας μια διοργάνωση με χαρακτήρα γιορτής.

Το Betsson Super Cup επιστρέφει, λοιπόν, όχι απλώς ως ένας ακόμα αγώνας στο αγωνιστικό καλεντάρι, αλλά ως ένα γεγονός με ιστορία, συμβολισμό και έντονο γιορτινό χαρακτήρα, που φιλοδοξεί να ανοίξει με τον καλύτερο τρόπο τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά και να προσφέρει αξέχαστες στιγμές σε όλους τους φίλους του ελληνικού ποδοσφαίρου.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
CrediaBank: Στρατηγικό deal με Euronet για ΑΤΜ, POS, κάρτες και e-wallets

CrediaBank: Στρατηγικό deal με Euronet για ΑΤΜ, POS, κάρτες και e-wallets

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιορτινό τραπέζι: 5 +1 tips φιλοξενίας που έκαναν οι γιαγιάδες μας…για σίγουρη επιτυχία

Γιορτινό τραπέζι: 5 +1 tips φιλοξενίας που έκαναν οι γιαγιάδες μας…για σίγουρη επιτυχία

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις επικράτησαν οι πωλητές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις επικράτησαν οι πωλητές

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Gift card από τα Public: Χριστούγεννα χωρίς το άγχος της επιλογής
Τα Νέα της Αγοράς 29.12.25

Gift card από τα Public: Χριστούγεννα χωρίς το άγχος της επιλογής

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Σύνταξη
Τα essentials για χιονισμένες εξορμήσεις
Τα Νέα της Αγοράς 29.12.25

Τα essentials για χιονισμένες εξορμήσεις

Οι πιο χαλαρές μέρες των γιορτών είναι ιδανικές για εξορμήσεις ή ολιγοήμερες αποδράσεις παρέα με τους αγαπημένους σου και αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να σου μείνουν αξέχαστες!

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς 24.12.25

The art of aura

A journey through senses, meaningful moments and connections

Σύνταξη
Το Σπίτι μας Αλλάξει την Πόλη: Ένα πρόγραμμα της Praktiker Hellas για ένα πιο «πράσινο» 2025 εντός του αστικού ιστού
Τα Νέα της Αγοράς 23.12.25

Το Σπίτι μας Αλλάξει την Πόλη: Ένα πρόγραμμα της Praktiker Hellas για ένα πιο «πράσινο» 2025 εντός του αστικού ιστού

Σχολικοί λαχανόκηποι, δεντροφυτεύσεις και βιωματική εκπαίδευση φέρνουν τη φύση στις πόλεις και μας δείχνουν το δρόμο για πιο «πράσινα» αστικά κέντρα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιατί οι γυναίκες στην Αρχαία Σπάρτη έπρεπε να κάνουν μαθήματα γυμνές ενώ οι άνδρες παρακολουθούσαν;
Culture Live 30.12.25

Γιατί οι γυναίκες στην Αρχαία Σπάρτη έπρεπε να κάνουν μαθήματα γυμνές ενώ οι άνδρες παρακολουθούσαν;

Ο ιστορικός Andrew Bayliss, Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, προειδοποιεί τους σύγχρονους σχολιαστές να μην εξισώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση των γυναικών στη Σπάρτη με την «απελευθέρωση».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVΕ: Μαρούσι – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 30.12.25

LIVΕ: Μαρούσι – Παναθηναϊκός

LIVΕ: Μαρούσι – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρούσι – Παναθηναϊκός για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ιταλία: Τέσσερις τραυματίες από ατύχημα με τελεφερίκ – 100 άτομα εγκλωβίστηκαν στα 2.800 μέτρα
Κόσμος 30.12.25

Ιταλία: Τέσσερις τραυματίες από ατύχημα με τελεφερίκ – 100 άτομα εγκλωβίστηκαν στα 2.800 μέτρα

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και περίπου 100 εγκλωβίστηκαν προσωρινά στην κορυφή του Μόντε Μόρο στη βορειοδυτική Ιταλία, όταν η καμπίνα του τελεφερίκ προσέκρουσε στον σταθμό λόγω υπερβολικής ταχύτητας.

Σύνταξη
ΣτΕ: Νόμιμες οι μονομερείς αυξήσεις στα ασφάλιστρα των συμβολαίων υγείας
Υπό προϋποθέσεις 30.12.25

ΣτΕ: Νόμιμες οι μονομερείς αυξήσεις στα ασφάλιστρα των συμβολαίων υγείας

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ η σύμβαση πρέπει να περιγράφει με τρόπο με τον οποίο ο μέσος ασφαλισμένος να καταλαβαίνει, πώς θα υπολογίζονται οι αυξήσεις και ποιες θα είναι οι πιθανές οικονομικές συνέπειες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Όλοι θέλουν τον Κλοπ αλλά ο Γερμανός…
On Field 30.12.25

Όλοι θέλουν τον Κλοπ αλλά ο Γερμανός…

Μετά τα «σενάρια» για την Ρεάλ Μαδρίτης, ήρθε το ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου για «κάψα» της Τότεναμ για πρόσληψη του Γερμανού τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σεσίλια Χιμένεθ: Πέθανε η ενορίτισσα που έγινε viral ως η χειρότερη συντηρήτρια έργων τέχνης στον κόσμο
«Monkey Christ» 30.12.25

Σεσίλια Χιμένεθ: Πέθανε η ενορίτισσα που έγινε viral ως η χειρότερη συντηρήτρια έργων τέχνης στον κόσμο

Η Σεσίλια Χιμένεθ, ενορίτισσα από τη Μπόρχα, έγινε παγκοσμίως γνωστή το 2012, όταν επιχείρησε να «σώσει» μια παλιά τοιχογραφία του Χριστού στην τοπική εκκλησία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κολωνάκι: Οι αντιφάσεις που πρόδωσαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου – Πώς προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του
Ελλάδα 30.12.25

Οι αντιφάσεις που πρόδωσαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου – Πώς προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του

Οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες που ασχολήθηκαν με την υπόθεση του θανάτου της 87χρονης αντιλήφθηκαν από την αρχή τις αντιφάσεις του 60χρονου γιου της.

Σύνταξη
Τα Χριστούγεννα στην Ισλανδία ήταν θερμότερα από ό,τι στην Ελλάδα – Ρεκόρ ζέστης κοντά στους 20 βαθμούς
Χειμερινός καύσωνας 30.12.25

Τα Χριστούγεννα στην Ισλανδία ήταν θερμότερα από ό,τι στην Ελλάδα – Ρεκόρ ζέστης κοντά στους 20 βαθμούς

Η Αρκτική θερμαίνεται τέσσερις φορές ταχύτερα από ό,τι ο παγκόσμιος μέσος όρος και η Ισλανδία ζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν χαρούμενα τα παιδιά στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (pics)
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν χαρούμενα τα παιδιά στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (pics)

Αντιπροσωπεία των παικτών της ΠΑΕ Ολυμπιακός επισκέφθηκε το Παιδιατρικό Τμήμα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και μοίρασε δώρα και κράτησε ομόρφη παρέα στους μικρούς ασθενείς που νοσηλεύονται.

Σύνταξη
Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Το «αντίο» της σχολικής κοινότητας στην δασκάλα του Δημοτικού Κιβερίου
Ελλάδα 30.12.25

Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Το «αντίο» της σχολικής κοινότητας στην δασκάλα του Δημοτικού Κιβερίου

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη σχολική κοινότητα του Δημοτικού Σχολείου Κιβερίου Αργολίδας, μετά την τραγική απώλεια της δασκάλας Δώρας Καπλάνη, η οποία έχασε τη ζωή της στη χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Ανεστίδης βγάζει στον τάκο βουλευτή της ΝΔ – Γνώριζαν για το όργιο παρανομίας
Τι απαντά 30.12.25

Ο Ανεστίδης βγάζει στον τάκο βουλευτή της ΝΔ - Γνώριζε για το όργιο παρανομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης περιέγραψε τον διάλογο για τις παράνομες επιδοτήσεις που είχε με τον βουλευτή της ΝΔ, Θεοφάνη Παπά, ο οποίος είχε διατελέσει και πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρία χρόνια γνώριζαν αλλά δεν έκαναν τίποτα.

Σύνταξη
Ευρώπη: Το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή σύνταξη – Ώρα για δύσκολες αποφάσεις
Σαθρά θεμέλια 30.12.25

Το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή σύνταξη - Ώρα για δύσκολες αποφάσεις

Η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση των γεννήσεων ασκεί πίεση στα κρατικά συνταξιοδοτικά ταμεία. Το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή σύνταξη αρχίζει και ξεθωριάζει και μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της Ευρώπης μοιάζει να έχει ενεργοποιηθεί…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μια έρευνα του 1998 προσπάθησε να προβλέψει το 2025 – Πόσα βγήκαν αληθινά;
27 χρόνια πριν 30.12.25

Μια έρευνα του 1998 προσπάθησε να προβλέψει το 2025 – Πόσα βγήκαν αληθινά;

Το 1998, οι Αμερικανοί κλήθηκαν από τη Gallup να φανταστούν πώς θα είναι η χώρα τους το 2025 — και σήμερα μπορούμε να δούμε πόσο κοντά ή μακριά έπεσαν από την πραγματικότητα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Ο Χάρος έρχεται για τον Ζελένσκι»: Συνεχίζει τις απειλές ο Μεντβέντεφ καθώς η ένταση κλιμακώνεται
Κόσμος 30.12.25

«Ο Χάρος έρχεται για τον Ζελένσκι»: Συνεχίζει τις απειλές ο Μεντβέντεφ καθώς η ένταση κλιμακώνεται

Η ένταση με την Ουκρανία αυξάνεται, καθώς ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας εξαπέλυσε νέες έμμεσες απειλές κατά του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Τα παιδιά του Sean Combs απαντούν στο Netflix με ντοκιμαντέρ για τον πατέρα τους εν μέσω σοβαρών κατηγοριών
«Ομαδικός βιασμός» 30.12.25

Τα παιδιά του Sean Combs απαντούν στο Netflix με ντοκιμαντέρ για τον πατέρα τους εν μέσω σοβαρών κατηγοριών

Λίγες εβδομάδες μετά την επιτυχία της σειράς «Sean Combs: The Reckoning» στο Netflix, τα παιδιά του Sean Combs ανακοίνωσαν δικό τους ντοκιμαντέρ για τον πατέρα τους, την ώρα που οι σοβαρές κατηγορίες, οι αγωγές και οι νομικές αντιπαραθέσεις κρατούν την οικογένεια στο επίκεντρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιάννης Τσουκαλάς, αυτός είναι ο Έλληνας μαχητής που δέχτηκε βάναυση επίθεση στη Σερβία (vid+pics)
kick boxing 30.12.25

Γιάννης Τσουκαλάς, αυτός είναι ο Έλληνας μαχητής που δέχτηκε βάναυση επίθεση στη Σερβία (vid+pics)

Ο Γιάννης Τσουκαλάς είναι Έλληνας επαγγελματίας μαχητής kickboxing και Professional K-1 Fighter στην κατηγορία των -67 κιλών με αρκετές διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύνταξη
Το 2025 η Gen Z τα ‘βαλε με την εξουσία – Τι θα ακολουθήσει;
Κόσμος 30.12.25

Το 2025 η Gen Z τα ‘βαλε με την εξουσία – Τι θα ακολουθήσει;

Το 2025 σημαδεύτηκε από ένα κύμα διαδηλώσεων της Gen Z, καθώς νέοι από την Αφρική έως την Ασία βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν τη διαφθορά, την ανεργία και την κατάρρευση των δημόσιων υπηρεσιών, αμφισβητώντας κυβερνήσεις και εδραιωμένες εξουσίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ καλεί σε Αγρυπνία για την υποδοχή του 2026
Ελλάδα 30.12.25

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ καλεί σε Αγρυπνία για την υποδοχή του 2026

Με το σύνθημα «Κανένας μόνος του την παραμονή της Πρωτοχρονιάς», ο Σεβασμιώτατος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους, ώστε η αλλαγή του χρόνου να μη βρει κανέναν απομονωμένο, αλλά όλους ενωμένους, ο ένας πλάι στον άλλον, μέσα στην προσευχή, την αγάπη και την εκκλησιαστική σύναξη.

Σύνταξη
Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της
Το 'πε και το 'κανε 30.12.25

Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της

Η Γαλλίδα ιέρεια του κινηματογράφου και του στυλ, Μπριζίτ Μπαρντό, είπε κάποτε ότι θα «προτιμούσε να γεννήσει ένα σκυλάκι» όταν ρωτήθηκε για τον γιο της.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο