Betsson Super Cup: Ολυμπιακός-ΟΦΗ με Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις και κορυφαία προσφορά* στην Betsson!

Στην ιστορία του θεσμού πρόκειται να προστεθεί ακόμη μια χρυσή σελίδα, με τις δύο ομάδες να θέλουν να μπουν στο νέο έτος κατακτώντας ένα τρόπαιο.

Ο Ολυμπιακός μετράει 48 νίκες, 5 ισοπαλίες και 5 ήττες με αντίπαλο τον ΟΦΗ (128-31 γκολ).

Οι ερυθρόλευκοι μετά το νταμπλ της περασμένης σεζόν θέλουν να προσθέσουν ακόμη ένα τίτλο στο παλμαρέ τους. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα παρατάξει την ομάδα του χωρίς τον Ελ Κααμπί που βρίσκεται με την εθνική Μαρόκου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, διαθέτει όμως πλούσιο ρόστερ και η ομάδα του έχει την εμπειρία για να κάνει τη διαφορά και σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Όπως συνέβη και στον τελικό για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson κόντρα στον ΟΦΗ, τον οποίο νίκησε με 2-0 τον περασμένο Μάιο.

Μπορεί ο ΟΦΗ να γίνει η πρώτη ομάδα εκτός των τριών μεγάλων της πρωτεύουσας που θα κατακτήσει το Betsson Super Cup; Την απάντηση στο ερώτημα θέλουν να δώσουν οι Κρητικοί. Ο ΟΦΗ αυτήν τη σεζόν έχει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του, αλλά νιώθει έτοιμος για το ματς και φυσικά το κίνητρο βρίσκεται στα ύψη για το παιχνίδι που διεξάγεται στην πόλη του. Υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη δείχνει σταθερή βελτίωση. Στο πρωτάθλημα βρίσκεται στη 12η θέση με 4 νίκες και 10 ήττες.

