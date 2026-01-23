Λανουά: Ο δεκάλογος που επιβεβαιώνει την κατάρρευση της διαιτησίας

Τα συμπεράσματα για τη μέχρι τώρα θητεία του Στεφάν Λανουά στην ΚΕΔ είναι ασφαλή. Άλλωστε, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής βρίσκεται 1,5 χρόνο στην Ελλάδα, έχει δώσει δείγματα γραφής και φιλοσοφίας. Και το κυριότερο; Δεν έχει δικαιολογία για την κατάσταση που οδήγησε την ελληνική διαιτησία.

Ο Λανουά απέτυχε ως επικεφαλής της ΚΕΔ και δείχνει ότι δεν μπορεί να οδηγήσει την ελληνική διαιτησία στην πρόοδο, στην ανάπτυξη και σε όσο δυνατόν λιγότερα παράπονα. Μπορεί την πρώτη σεζόν να υπήρξαν θετικές εντυπώσεις, όμως σταδιακά η διαιτησία οδηγούνταν σε ελεύθερη πτώση υπό την ηγεσία του.

Ιδού δεκάλογος που επιβεβαιώνει την κατάρρευση:

1) Ο Λανουά δεν έβγαλε κανέναν διαιτητή. Μπορεί να διαφήμισαν τον Τσακαλίδη (Χαλκιδικής), όμως το βρήκε στον πίνακα διαιτητών! Μπορεί να έκανε διεθνή και τον Πολυχρόνη (Πιερίας), όμως κι αυτός υπήρχε στον πίνακα της Super League. Παρακάτω θα διαβάσετε και για τα γεωγραφικά κριτήρια που, όπως φαίνεται, ίσχυσαν και για τους διεθνείς!

2) Ανακοινώσεις για λάθη έχουν βγει από σχεδόν όλες τις ομάδες της Super League. Ο Λανουά αμφισβητείται από τη συντριπτική πλειοψηφία των ΠΑΕ, πλην ΠΑΟΚ και 3-4 άλλων, άσχετα αν κάποιες που φωνάζουν δεν θέτουν θέμα αντικατάστασής του.

3) Δυο μέτρα και δυο σταθμά στις τιμωρίες. Άλλοι διαιτητές τιμωρούνται ακόμη και για ένα λάθος που δεν επηρέασε το αποτέλεσμα του αγώνα, άλλοι έχουν αλλοιώσει αποτελέσματα και παίρνουν ορισμούς-βραβεία!

4) Με δυο μέτρα και δυο σταθμά έγιναν και οι αξιολογήσεις για τη στελέχωση των πινάκων διαιτησίας. Είναι φανερό ότι ελήφθησαν υπόψιν μέχρι και γεωγραφικά κριτήρια. Εννοείται, όλα αυτά με ευθύνη του Λανουά. Είναι αστείο να υπάρχει πίνακας «ειδικών» VAR με δυο μόνο άτομα! Φωνάζει ξεκάθαρα το βόλεμα!

5) Κάποιοι διαιτητές παίρνουν διπλούς ορισμούς με άγνωστα κριτήρια. Γιατί δεν ανέβασαν περισσότερους στη Super League; Για να δίνονται ορισμοί-βραβεία μετά από λάθη; Υπάρχουν περιπτώσεις διαιτητών που τιμωρήθηκαν για τα μάτια του κόσμου, με 1-2 αγωνιστικές και μετά τους έβαζαν σε δυο, κάποιους και σε τρία ματς ανά αγωνιστική.

6) Είναι δυνατόν να θεωρείται τιμωρία το να μένει ένας διαιτητής εκτός μόνο για 1-2 αγωνιστικές; Γελάει ο κόσμος!

7) Ο Λανουά δυσκολεύεται και στην εξεύρεση ξένων διαιτητών από το πάνω ράφι για τα δύσκολα ματς πρωταθλήματος, καθώς οι Γερμανοί σταμάτησαν να έρχονται με την ευκολία που έρχονταν πριν. Ναι, ο Λανουά το κατάφερε κι αυτό!

8) Είναι γνωστό από πριν πως θα σφυρίξουν οι διαιτητές συγκεκριμένες ομάδες. Υπάρχουν φωνές ότι αλλοιώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan Super League, ακόμη και από τους ξένους διαιτητές. Κάποιες ομάδες έπρεπε να έχουν περισσότερους βαθμούς.

9) Κάποιοι μπαίνουν VAR ή AVAR, άλλοι όχι! Ενώ στην αρχή έμπαιναν AVAR μέχρι και διαιτητές από την SL 2!

10) Παρατηρητές από την ίδια ΕΠΣ ορίζονται για να βαθμολογήσουν διαιτητές! Δεν είναι καινοτομία, δεν είναι αστείο, αν λάβουμε υπόψιν ότι μετράει και ο μέσος όρος των βαθμολογιών των διαιτητών για την παραμονή του ή μη στην Super League.