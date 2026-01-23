sports betsson
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λανουά: Ο δεκάλογος που επιβεβαιώνει την κατάρρευση της διαιτησίας
On Field 23 Ιανουαρίου 2026, 17:15

Λανουά: Ο δεκάλογος που επιβεβαιώνει την κατάρρευση της διαιτησίας

Ο Λανουά απέτυχε ως επικεφαλής της ΚΕΔ και δείχνει ότι δεν μπορεί να οδηγήσει την ελληνική διαιτησία στην πρόοδο, στην ανάπτυξη και σε όσο δυνατόν λιγότερα παράπονα

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
A
A
Vita.gr
Στόχος η μακροζωία: Ποιες τροφές είναι στυλοβάτες της υγιούς γήρανσης

Στόχος η μακροζωία: Ποιες τροφές είναι στυλοβάτες της υγιούς γήρανσης

Spotlight

Τα συμπεράσματα για τη μέχρι τώρα θητεία του Στεφάν Λανουά στην ΚΕΔ είναι ασφαλή. Άλλωστε, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής βρίσκεται 1,5 χρόνο στην Ελλάδα, έχει δώσει δείγματα γραφής και φιλοσοφίας. Και το κυριότερο; Δεν έχει δικαιολογία για την κατάσταση που οδήγησε την ελληνική διαιτησία.

Ο Λανουά απέτυχε ως επικεφαλής της ΚΕΔ και δείχνει ότι δεν μπορεί να οδηγήσει την ελληνική διαιτησία στην πρόοδο, στην ανάπτυξη και σε όσο δυνατόν λιγότερα παράπονα. Μπορεί την πρώτη σεζόν να υπήρξαν θετικές εντυπώσεις, όμως σταδιακά η διαιτησία οδηγούνταν σε ελεύθερη πτώση υπό την ηγεσία του.

Ιδού δεκάλογος που επιβεβαιώνει την κατάρρευση:

1) Ο Λανουά δεν έβγαλε κανέναν διαιτητή. Μπορεί να διαφήμισαν τον Τσακαλίδη (Χαλκιδικής), όμως το βρήκε στον πίνακα διαιτητών! Μπορεί να έκανε διεθνή και τον Πολυχρόνη (Πιερίας), όμως κι αυτός υπήρχε στον πίνακα της Super League. Παρακάτω θα διαβάσετε και για τα γεωγραφικά κριτήρια που, όπως φαίνεται, ίσχυσαν και για τους διεθνείς!

2) Ανακοινώσεις για λάθη έχουν βγει από σχεδόν όλες τις ομάδες της Super League. Ο Λανουά αμφισβητείται από τη συντριπτική πλειοψηφία των ΠΑΕ, πλην ΠΑΟΚ και 3-4 άλλων, άσχετα αν κάποιες που φωνάζουν δεν θέτουν θέμα αντικατάστασής του.

3) Δυο μέτρα και δυο σταθμά στις τιμωρίες. Άλλοι διαιτητές τιμωρούνται ακόμη και για ένα λάθος που δεν επηρέασε το αποτέλεσμα του αγώνα, άλλοι έχουν αλλοιώσει αποτελέσματα και παίρνουν ορισμούς-βραβεία!

4) Με δυο μέτρα και δυο σταθμά έγιναν και οι αξιολογήσεις για τη στελέχωση των πινάκων διαιτησίας. Είναι φανερό ότι ελήφθησαν υπόψιν μέχρι και γεωγραφικά κριτήρια. Εννοείται, όλα αυτά με ευθύνη του Λανουά. Είναι αστείο να υπάρχει πίνακας «ειδικών» VAR με δυο μόνο άτομα! Φωνάζει ξεκάθαρα το βόλεμα!

5) Κάποιοι διαιτητές παίρνουν διπλούς ορισμούς με άγνωστα κριτήρια. Γιατί δεν ανέβασαν περισσότερους στη Super League; Για να δίνονται ορισμοί-βραβεία μετά από λάθη; Υπάρχουν περιπτώσεις διαιτητών που τιμωρήθηκαν για τα μάτια του κόσμου, με 1-2 αγωνιστικές και μετά τους έβαζαν σε δυο, κάποιους και σε τρία ματς ανά αγωνιστική.

6) Είναι δυνατόν να θεωρείται τιμωρία το να μένει ένας διαιτητής εκτός μόνο για 1-2 αγωνιστικές; Γελάει ο κόσμος!

7) Ο Λανουά δυσκολεύεται και στην εξεύρεση ξένων διαιτητών από το πάνω ράφι για τα δύσκολα ματς πρωταθλήματος, καθώς οι Γερμανοί σταμάτησαν να έρχονται με την ευκολία που έρχονταν πριν. Ναι, ο Λανουά το κατάφερε κι αυτό!

8) Είναι γνωστό από πριν πως θα σφυρίξουν οι διαιτητές συγκεκριμένες ομάδες. Υπάρχουν φωνές ότι αλλοιώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan Super League, ακόμη και από τους ξένους διαιτητές. Κάποιες ομάδες έπρεπε να έχουν περισσότερους βαθμούς.

9) Κάποιοι μπαίνουν VAR ή AVAR, άλλοι όχι! Ενώ στην αρχή έμπαιναν AVAR μέχρι και διαιτητές από την SL 2!

10) Παρατηρητές από την ίδια ΕΠΣ ορίζονται για να βαθμολογήσουν διαιτητές! Δεν είναι καινοτομία, δεν είναι αστείο, αν λάβουμε υπόψιν ότι μετράει και ο μέσος όρος των βαθμολογιών των διαιτητών για την παραμονή του ή μη στην Super League.

Headlines:
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στόχος η μακροζωία: Ποιες τροφές είναι στυλοβάτες της υγιούς γήρανσης

Στόχος η μακροζωία: Ποιες τροφές είναι στυλοβάτες της υγιούς γήρανσης

Markets
Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα από το 2020 – Στον αντίποδα το δολάριο [γράφημα]

Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα από το 2020 – Στον αντίποδα το δολάριο [γράφημα]

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Από τον Πειραιά στα... 100!

Ο Γιάν Ομπλακ έκανε πρεμιέρα κόντρα στον Ολυμπιακό και τώρα έφτασε τα εκατό στο UCL

Γεώργιος Μαζιάς
betson_textlink
Stream sports
Ο Ολυμπιακός είχε στο χορτάρι 16… Φουστέρ
On Field 21.01.26

Ο Ολυμπιακός είχε στο χορτάρι 16… Φουστέρ

Ας θυμηθούμε τον τρόπο παιχνιδιού του Ισπανού παλαίμαχου άσου των «ερυθρόλευκων» και την ψυχή που έβγαλαν χθες οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν
Παναθηναϊκός 18.01.26

Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν

Αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει με αυτή την εικόνα και με αυτά τα αποτελέσματα στα ντέρμπι, τότε η υπόμονη και η ανοχή των οπαδών για το νέο εγχείρημα υπό τον Ράφα Μπενίτεθ, θα εξαντληθεί σύντομα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η γιούχα στο Άνφιλντ, η σύγχυση του Σλοτ και το μήνυμα του Τζέραρντ
On Field 18.01.26

Η γιούχα στο Άνφιλντ, η σύγχυση του Σλοτ και το μήνυμα του Τζέραρντ

Η νέα γκέλα των «κόκκινων» οδήγησε σε ξέσπασμα των οπαδών της πρωταθλήτριας Αγγλίας, με τον προπονητή της Λίβερπουλ να χάνει την… μπάλα και τον πρώην κάπτεν των «κόκκινων» να κάνει λόγο για «μη αποδεκτά αποτελέσματα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ορισμοί διαιτητών: Συμπτώσεις, ασυλία και ανεξήγητες επιλογές
On Field 16.01.26

Ορισμοί διαιτητών: Συμπτώσεις, ασυλία και ανεξήγητες επιλογές

Ποτέ στο παρελθόν από την ΚΕΔ δεν ορίστηκε Τετάρτη, Κυριακή ο ίδιος ξένος διιατητής (Γιούγκ), οι Κουμπαράκης, Τζήλος αντί να τιμωρηθούν μπήκαν ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, άγνωστο με ποια κριτήρια δίνονται διπλοί ορισμοί

Βάιος Μπαλάφας
Επίδειξη ταλέντου και ψυχής
On Field 15.01.26

Επίδειξη ταλέντου και ψυχής

Η Εθνική ομάδα πόλο έδειξε και κόντρα στην Κροατία, πως είναι πανέτοιμη για την κορυφή της Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το Αμβούργο απέλυσε τον Στέφαν Κουντς, μετά από καταγγελίες για ανάρμοστη σωματική επαφή
On Field 15.01.26

Το Αμβούργο απέλυσε τον Στέφαν Κουντς, μετά από καταγγελίες για ανάρμοστη σωματική επαφή

Η διοίκηση του γερμανικού συλλόγου έκανε έρευνα και χαρακτήρισε αξιόπιστες τις καταγγελίες από εργαζόμενες στην ομάδα για ανάρμοστη σωματική επαφή, απολύοντας τον παλαίμαχο διεθνή άσο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες
On Field 15.01.26

Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες

Ο Σουηδός επιθετικός πέτυχε γκολ και είχε ασίστ στη νίκη επί της Τσέλσι, με τον προπονητή και τον διεθνή μέσο της Άρσεναλ να «στάζουν μέλι» για τον διεθνή σέντερ φορ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν
Οικονομικές Ειδήσεις 23.01.26

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Σύσκεψη Κομισιόν, Ρυθμιστών και ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου (GSI) - Καμία δέσμευση από ΡΑΕΚ για τις εκκρεμότητες - Το μήνυμα Κομισιόν για τις μελέτες

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Νέα Κυκλοφορία: Έλλη Κοκκίνου – «Από πού κι ως πού»
Τα Νέα της Αγοράς 23.01.26

Νέα Κυκλοφορία: Έλλη Κοκκίνου – «Από πού κι ως πού»

Η διαχρονική και απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία της Έλλης με τον Φοίβο συνεχίζεται με ένα τραγούδι επίκαιρο και δυναμικό, που συνδυάζει τον καθαρό ήχο με τους ευθύβολους στίχους, εκφράζοντας την βεβαιότητα και το σημαντικό μήνυμα που μεταφέρει

Σύνταξη
Φάμελλος στον Δανό πρέσβη: Ευρώπη και Ελλάδα οφείλουν να υπερασπίζονται το Διεθνές Δίκαιο
Γροιλανδία 23.01.26

Φάμελλος στον Δανό πρέσβη: Ευρώπη και Ελλάδα οφείλουν να υπερασπίζονται το Διεθνές Δίκαιο

«Απαιτείται η Ευρώπη να διατυπώσει έναν ισχυρό λόγο για ειρήνη, ασφάλεια, ενοποίηση εξωτερικής πολιτικής και υπεράσπιση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Σταντάλ: To ανεκτίμητον χάρισμα της ζωτικότητος
Απαράμιλλος τέχνη 23.01.26

Σταντάλ: Δίχως τέλος

Ο μέγας διδάσκαλος του γαλλικού μυθιστορήματος

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Olivia: Πολύτιμη Ψηφιακή Σύμμαχος για Γυναίκες με Καρκίνο των Ωοθηκών, με την υποστήριξη της AstraZeneca
Τα Νέα της Αγοράς 23.01.26

Olivia: Πολύτιμη Ψηφιακή Σύμμαχος για Γυναίκες με Καρκίνο των Ωοθηκών, με την υποστήριξη της AstraZeneca

Η AstraZeneca υποστήριξε και χρηματοδότησε τη δημιουργία του ψηφιακού εργαλείου Olivia, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση μιας ασθενοκεντρικής πρωτοβουλίας με στόχο τη βελτίωση της ενημέρωσης και της ποιότητας ζωής των γυναικών με καρκίνο των ωοθηκών

Σύνταξη
Γρίπη: Συναγερμός για τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων – Δύο παιδιά σε ΜΕΘ
Συνωστισμός στις εφημερίες 23.01.26

Γρίπη: Συναγερμός για τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων – Δύο παιδιά σε ΜΕΘ

Έκκληση για εμβολιασμό των παιδιών για τη γρίπη έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Η αύξηση των κρουσμάτων υπερβαίνει το 30% και καθημερινά γίνονται 50 νέες εισαγωγές στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής.

Σύνταξη
Μοναρχία χτισμένη στη δουλεία: Πώς το βρετανικό στέμμα έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής σκλάβων στον κόσμο
1807 23.01.26

Μοναρχία χτισμένη στη δουλεία: Πώς το βρετανικό στέμμα έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής σκλάβων στον κόσμο

Η βρετανική κορώνα και το ναυτικό επέκτειναν και προστάτευαν το εμπόριο αφρικανών σκλάβων για εκατοντάδες χρόνια, σύμφωνα με μια πρωτοποριακή έρευνα για τους ιστορικούς δεσμούς της μοναρχίας με τη δουλεία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γιάν Ομπλακ: Από τον Πειραιά στα… 100!
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Από τον Πειραιά στα... 100!

Ο Γιάν Ομπλακ έκανε πρεμιέρα κόντρα στον Ολυμπιακό και τώρα έφτασε τα εκατό στο UCL

Γεώργιος Μαζιάς
«Ραγίζει καρδιές» ο πατέρας της 52χρονης που έχασε τη ζωή της στην κακοκαιρία – «Κάποιοι φταίνε»
Ελλάδα 23.01.26

«Ραγίζει καρδιές» ο πατέρας της 52χρονης που έχασε τη ζωή της στην κακοκαιρία – «Κάποιοι φταίνε»

«Χάσαμε έναν άγγελο. Γιατί; Γι’ αυτά όλα που γίνονται οι φωτιές, οι πλημμύρες, τα Τέμπη. Κάποιοι φταίνε. Κάποιοι φταίνε και ‘χάνονται’ νέα παιδιά» λέει ο πατέρας της 52χρονης.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποκάλυψη του in: Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία – Η κυβέρνηση οργανώνει τη συγκάλυψη των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

«Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία - Η κυβέρνηση οργανώνει τη συγκάλυψη των υποκλοπών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποκάλυψη του in

«Μετά τις νέες αποκαλύψεις του in.gr, προτίθεται το Προεδρείο της Βουλής να διασώσει το θεσμικό κύρος της Βουλής;», ρωτά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Game On: Η νέα εκπομπή της Betsson με την Φελίσια Τσαλαπάτη έφτασε
Τα Νέα της Αγοράς 23.01.26

Game On: Η νέα εκπομπή της Betsson με την Φελίσια Τσαλαπάτη έφτασε

Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς, το επίκεντρο είναι το πόλο. Η Φελίσια συναντά την Αλεξάνδρα Ασημάκη, αθλήτρια του Αλίμου ΝΑΣ Betsson, η οποία, μέσα από τη γνώση και την εξειδίκευσή της, αποκαλύπτει ενδιαφέροντα στοιχεία του αθλήματος που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστά.

Σύνταξη
Τουρκία: Εξέδωσε NAVTEX διετούς διάρκειας – Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών
Διπλωματία 23.01.26

NAVTEX διετούς διάρκειας εξέδωσε η Τουρκία - Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών

Συνεχίζει τις προκλήσεις στο Αιγαίο η Τουρκία και, μάλιστα, λίγο πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, παρά το υποτιθέμενο «καλό κλίμα» στις σχέσεις με την Ελλάδα

Σύνταξη
Γαλλία: Οι αρχές ερευνούν τη σύνδεση μεταξύ των θανάτων δύο βρεφών και του βρεφικού γάλακτος που είχε ανακληθεί
Κόσμος 23.01.26

Τη σύνδεση μεταξύ των θανάτων δύο βρεφών και του βρεφικού γάλακτος που είχε ανακληθεί, ερευνούν στη Γαλλία

Τη σύνδεση των θανάτων των δύο βρεφών με και την κατανάλωση προϊόντων βρεφικού γάλακτος που είχαν ανακληθεί, ερευνούν οι αρχές σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Υγείας

Σύνταξη
Σκάνδαλο Grok: Γιατί οι «ψεύτικες» εικόνες της ΑΙ προκαλούν πραγματικό τραύμα στις γυναίκες
Ταπείνωση & αποξένωση 23.01.26

Σκάνδαλο Grok: Γιατί οι «ψεύτικες» εικόνες της ΑΙ προκαλούν πραγματικό τραύμα στις γυναίκες

Οι «απογυμνωμένες» εικόνες που δημιουργήθηκαν στο Grok μπορεί να μην είναι αληθινές, όμως η ψυχολογική βλάβη που προκαλούν σε γυναίκες είναι πραγματική, αναδεικνύοντας πώς η ψηφιακή βία της ΑΙ ξεπερνά τα όρια της «φαντασίας»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ουκρανία: Το εδαφικό στις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Επιμένει για το Ντονμπάς το Κρεμλίνο
Δεν υποχωρεί 23.01.26

Ουκρανία: Το εδαφικό στις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Επιμένει για το Ντονμπάς το Κρεμλίνο

«Χωρίς την διευθέτηση του εδαφικού ζητήματος, δεν έχει νόημα να ελπίζουμε για την επίτευξη μακροπρόθεσμης συμφωνίας», λέει ο Ντμίτρι Πεσκόφ, τονίζοντας πως είναι προϋπόθεση η αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων του Κιέβου από την ανατολική Ουκρανία

Σύνταξη
Ηράκλειο: Στη φυλακή 39χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα με το ανήλικο παιδί της
Στο Ηράκλειο 23.01.26

Στη φυλακή 39χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα με το ανήλικο παιδί της

Ο 39χρονος δράστης, που καταδίωξε μητέρα και παιδί ενώ περπατούσαν στον δρόμο στις Γούβες στο Ηράκλειο, παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο για απειλή και φθορά ξένης περιουσίας και καταδικάστηκε σε φυλάκιση

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο