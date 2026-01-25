Ατρόμητος-Παναθηναϊκός: Αρνήθηκε πέναλτι στους γηπεδούχους ο διαιτητής (vid)

Απίστευτα πράγματα στο Περιστέρι, με τον διαιτητή Βεργέτη και τον VARίστα Κατσικογιάννη, να κλείνουν τα μάτια σε πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ του Ατρομήτου.

Ο Ούρονεν μπήκε στην περιοχή του Παναθηναϊκού, ο Μπόκου έπεσε με δύναμη πάνω του και τον ανέτρεψε, αλλά τόσο ο διαιτητής της αναμέτρησης όσο και ο VARίστας… σφύριξαν αδιάφορα, προκαλώντας την οργή των γηπεδούχων.

Όπως φαίνεται στο ριπλέι, ο Μπόκου χτύπησε με το αριστερό του πόδι του το δεξί του Ούρονεν και τον έριξε στο έδαφος, κάνοντας ένα πεντακάθαρο πέναλτι, αλλά ο Βεργέτης άφησε τη φάση να εξελιχθεί και δεν υπέδειξε ως όφειλε την εσχάτη των ποινών.

Ούτε ο Κατσικογιάννης, που είναι στο VAR, τον κάλεσε για ανασκόπηση της φάσης, παρά το γεγονός ότι φαίνεται ξεκάθαρα από το ριπλέι ότι ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού έχει ανατρέψει τον παίκτη του Ατρομήτου.

Δείτε το βίντεο: