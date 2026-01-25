Ατρόμητος-Παναθηναϊκός: Αρνήθηκε πέναλτι στους γηπεδούχους ο διαιτητής (vid)
Στο 4ο λεπτό του Ατρόμητος - Παναθηναϊκός, τόσο ο διαιτητής Βεργέτης, όσο και ο VAR Κατσικογιάννης αρνήθηκαν να δώσουν πέναλτι υπέρ της ομάδας του Περιστερίου.
- ΗΠΑ: Επτά νεκροί λόγω ψύχους – Η κακοκαιρία Fern παρέλυσε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας
- Σκληρή δουλειά και μισθός 1.700€: Δείχνει το Κουφονήσι μία νέα εποχή για την καλοκαιρινή σεζόν;
- Λέπρα: Όχι απλώς υπάρχει, αλλά πρέπει να τύχει περισσότερης προσοχής
- Στη φυλακή 4 μέλη του κυκλώματος με τις πειραγμένες αντλίες βενζινάδικων
Απίστευτα πράγματα στο Περιστέρι, με τον διαιτητή Βεργέτη και τον VARίστα Κατσικογιάννη, να κλείνουν τα μάτια σε πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ του Ατρομήτου.
Ο Ούρονεν μπήκε στην περιοχή του Παναθηναϊκού, ο Μπόκου έπεσε με δύναμη πάνω του και τον ανέτρεψε, αλλά τόσο ο διαιτητής της αναμέτρησης όσο και ο VARίστας… σφύριξαν αδιάφορα, προκαλώντας την οργή των γηπεδούχων.
Όπως φαίνεται στο ριπλέι, ο Μπόκου χτύπησε με το αριστερό του πόδι του το δεξί του Ούρονεν και τον έριξε στο έδαφος, κάνοντας ένα πεντακάθαρο πέναλτι, αλλά ο Βεργέτης άφησε τη φάση να εξελιχθεί και δεν υπέδειξε ως όφειλε την εσχάτη των ποινών.
Ούτε ο Κατσικογιάννης, που είναι στο VAR, τον κάλεσε για ανασκόπηση της φάσης, παρά το γεγονός ότι φαίνεται ξεκάθαρα από το ριπλέι ότι ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού έχει ανατρέψει τον παίκτη του Ατρομήτου.
Δείτε το βίντεο:
- Ρόμα – Μίλαν 1-1: Τυχεροί στη Ρώμη οι «ροσονέρι»
- Η απονομή των χάλκινων μεταλλίων στην Εθνική Ελλάδας (vid)
- Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία
- Μπενφίκα – Εστρέλα Αμαδόρα 4-0: «Καθάρισε» ο Παυλίδης με δύο γκολ
- Σπουδαίος Καραλής: Πέτυχε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος με 5,93 μ.
- Τα γκολ των σέντερ φορ και το no goal του Μπενίτεθ
- Κοντά σε νέα εποχή η Λίβερπουλ: «Απολύεται ο Σλοτ, τον αντικαθιστά ο Αλόνσο»
- Μπενίτεθ: «Αξίζαμε να νικήσουμε»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις