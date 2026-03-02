Η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Κένι στον ΠΑΟΚ
Τα δεδομένα γύρω από τον Τζόντζο Κένι που αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης.
Ακόμη ένα πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στον ΠΑΟΚ, με τον Τζόντζο Κένι να αποχωρεί τραυματίας από το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης.
Η πρώτη εκτίμηση των γιατρών της ομάδας κάνει λόγο για κάκωση ποδοκνημικής, ωστόσο όλα θα ξεκαθαρίσουν αύριο, όταν ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε εξετάσεις.
Ποια είναι τα δεδομένα για τον Κένι στον ΠΑΟΚ
Αρχικά πάντως δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ σοβαρό, με τον ΠΑΟΚ να έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα από ατυχίες και τραυματισμούς.
Κι ενώ έρχεται άλλη μία δύσκολη εβδομάδα όπου την Τετάρτη υπάρχει το εξ αναβολής παιχνίδι με την Κηφισιά στη Νεάπολη και την Κυριακή το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.
