Ο Elite Σάντσεθ Μαρτίνεθ ορίστηκε στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Ο Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ που ανήκει στην Elite κατηγορία της UEFA, έρχεται στην Ελλάδα για να διευθύνει το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη για την 24η αγωνιστική της Super League.

Ο 42χρονος Ισπανός έχει διαιτητεύσει τη φετινή σεζόν 19 παιχνίδια, μεταξύ των οποίων και πέντε αγώνες στη League Phase του Champions League και πιο πρόσφατο τη μεγάλη νίκη της Αταλάντα με την Ντόρτμουντ στην Ιταλία (4-1).

Όσον αφορά τους Έλληνες εκπροσώπους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Μαρτίνεθ σφύριξε την εντός έδρα νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ριέκα με 5-0 για τα προκριματικά του Europa League.

Αξίζει να σημειωθεί πως βοηθοί του θα είναι επίσης Ισπανοί και θα είναι οι Ραούλ Καμπανιέρο Μαρτίνεθ και Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ, VAR ο Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα και AVAR ο Μιγκέλ Άνχελ Ορτίθ Αρίας. Τέταρτος είναι ο Βεργέτης.

Από εκεί και πέρα, ο Τσακαλίδης θα είναι ο ρέφερι της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός, ο Παπαπέτρου στο Άρης – Ατρόμητος.

Αναλυτικά οι διαιτητές της αγωνιστικής:

Παναιτωλικός-Κηφισιά: Τζήλος (Κλεπετσάνης, Μπαλιάκας, 4ος Τσέτσιλας, VAR: Τσακαλίδης, Σιδηρόπουλος)

Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός: Κατσικογιάννης (Μπουξμπάουμ, Κομισοπούλου, 4ος Κατοίκος, VAR: Πουλικίδης, Ευαγγέλου)

Βόλος-ΟΦΗ: Γιουματζίδης (Νταβέλας, Δέλλιος, 4ος Ανδριανός, VAR: Φωτιάς, Σιδηρόπουλος)

Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Κόλλιας, 4ος Κόκκινος: VAR: Παπαδόπουλος, Κουμπαράκης)

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Καμπανιέρο Μαρτίνεθ, Μιρ, 4ος Βεργέτης, VAR: Βιγανουέβα, Ορτίθ Αρίας)

Άρης-Ατρόμητος: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Καραγκιζόπουλος, 4ος: Μέγας: VAR: Κουμπαράκης, Φωτιάς)

ΑΕΚ-Λάρισα: Πολυχρόνης (Μηνούδης, Τσολακίδης, 4ος Ματσούκας, VAR: Ευαγγέλου, Κατοίκος)