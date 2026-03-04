Εξ αναβολής παιχνίδια στη Super League: Δύσκολες αποστολές για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Δύο εξ αναβολής αναμετρήσεις για ξεχωριστές αγωνιστικές περιλαμβάνει το σημερινό (4/3) πρόγραμμα της Super League.

Πρώτος χρονικά (18:00) μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται τον ΟΦΗ για την 1η αγωνιστική. Οι Πράσινοι είχαν ζητήσει την αναβολή του αγώνα για να μπορέσουν να προκριθούν στους ομίλους του Europa League, κάτι που εν τέλει κατάφεραν.

Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται σε ισοβαθμία με τον Λεβαδειακό στους 39 και ακόμα και με έναν πόντο θα αναρριχηθεί στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας που οδηγεί στα πλέι οφ του πρωταθλήματος. Από την πλευρά τους οι Κρητικοί είναι στους 28 πόντους μαζί με τον Άρη στην 6η θέση.

Λίγο αργότερα (20:00), ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθεί από την Κηφισιά στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Superleague. Ο Δικέφαλος του βορρά είχε ζητήσει την αναβολή καθώς η αναμέτρηση ήταν ανάμεσα στις δύο τελευταίες ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις για τη League Phase του Europa League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 50 πόντους και σε περίπτωση νίκης πιάνει Ολυμπιακό και ΑΕΚ στην κορυφή σε… τριπλή ισοβαθμία, ανεβάζοντας κι άλλο την ένταση ενόψει πλέι οφ. Όσον αφορά τους νεοφώτιστους, εκείνοι είναι στη 10η θέση με 24 πόντους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:

1η αγωνιστική

18:00 Παναθηναϊκός – ΟΦΗ COSMOTE SPORT 2 HD

18η αγωνιστική

20:00 Κηφισιά – ΠΑΟΚ COSMOTE SPORT 1 HD

Η βαθμολογία της Super League: