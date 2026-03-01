ΠΑΟΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Αστέρα (pic)

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης (19:00) στην Τούμπα για την 23η αγωνιστική της Super League, με στόχο την επιστροφή στις νίκες.

Στον αγώνα με τους Αρκάδες ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρατάσσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης με τον Τσιφτσή μπροστά από την «ασπρόμαυρη» εστία και τους Κένι, Μιχαηλίδη, Βολιάκο και Τέιλορ στην τετράδα της άμυνας.

Οι Καμαρά και Ζαφείρης θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Μπιάνκο, Ζίβκοβιτς και Χατσίδη πίσω από τον Γερεμεγέφ.

Συνπτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Τσαχτσίδης, Γερεμέγεφ

Η σχετική ανάρτηση:

Στον πάγκο για τον Δικέφαλο βρίσκονται οι: Μοναστιρλής, Νικολακούλης, Μπάμπα, Σάντσεθ, Σάστρε, Θυμιάνης, Οζντόεφ, Ιβάνουσετς, Κωνσταντέλιας, Μπάλντε, Μύθου, Γιακουμάκης.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Κεντζιόρα και τους τραυματίες Μεϊτέ, Πέλκας, Ντεσπόντοφ, Τάισον, Λόβρεν και Παβλένκα.