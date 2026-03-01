ΠΑΟΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Αστέρα (pic)
Οι επιλογές του Ραβζάν Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τον Αστέρα – Στην κορυφή της επίθεσης ο Γερεμέγεφ.
- Επικαιροποίηση τηλεφωνικών γραμμών εκτάκτου ανάγκης για Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή
- Ιράν: Ο Αλιρέζα Αραφί προσωρινός αντικαταστάτης του Χαμενεΐ – Ποιος είναι ο 67χρονος κληρικός
- Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ
- Άγριος ξυλοδαρμός 38χρονης από τον σύντροφό της - Την ακινητοποίησε και την χτυπούσε, πώς σώθηκε
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης (19:00) στην Τούμπα για την 23η αγωνιστική της Super League, με στόχο την επιστροφή στις νίκες.
Στον αγώνα με τους Αρκάδες ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρατάσσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης με τον Τσιφτσή μπροστά από την «ασπρόμαυρη» εστία και τους Κένι, Μιχαηλίδη, Βολιάκο και Τέιλορ στην τετράδα της άμυνας.
Οι Καμαρά και Ζαφείρης θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Μπιάνκο, Ζίβκοβιτς και Χατσίδη πίσω από τον Γερεμεγέφ.
Συνπτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Τσαχτσίδης, Γερεμέγεφ
Η σχετική ανάρτηση:
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα στο γήπεδο της Τούμπας. #PreGame #PamePAOKARA #PAOKAST #StoiximanSuperLeague #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/e3U2v7PFJJ
— PAOK FC (@PAOK_FC) March 1, 2026
Στον πάγκο για τον Δικέφαλο βρίσκονται οι: Μοναστιρλής, Νικολακούλης, Μπάμπα, Σάντσεθ, Σάστρε, Θυμιάνης, Οζντόεφ, Ιβάνουσετς, Κωνσταντέλιας, Μπάλντε, Μύθου, Γιακουμάκης.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Κεντζιόρα και τους τραυματίες Μεϊτέ, Πέλκας, Ντεσπόντοφ, Τάισον, Λόβρεν και Παβλένκα.
- Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ
- Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»
- Βράζει ο Βόλος με τον Τσιμεντερίδη, για επιθετικό φάουλ στο 2-2 (pic)
- Super League: Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία στο Βόλος – ΑΕΚ
- Βαλένθια-Οσασούνα 1-0: Βήμα παραμονής οι «νυχτερίδες» με… όπλο την έδρα τους
- Βόλος – ΑΕΚ 2-2: Ο Ρέλβας κράτησε «όρθια» την «Ένωση» στο 90+8′ (vid)
- LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης
- Άρης: Η πρώτη 11άδα του Μιχάλη Γρηγορίου στους «κιτρινόμαυρους»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις