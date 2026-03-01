sports betsson
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Το καλύτερο νέο για τον Ολυμπιακό
Το καλύτερο νέο για τον Ολυμπιακό

Οι πρωταθλητές έχουν πολλούς λόγους να χαμογελούν με το μεγάλο come back του Ελ Κααμπί

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ολυμπιακός βρήκε… πούλμαν έξω από την περιοχή του Πανσερραϊκού αλλά οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πετύχουν τον στόχο τους, κατακτώντας μια σημαντική νίκη στις Σέρρες με 2-1. Μεγάλη λοιπόν υπόθεση για τους πειραιώτες η επικράτηση στο σημερινό εκτός έδρας ματς αλλά τα καλά νέα για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν περιορίζονται στη νίκη επί του Πανσερραϊκού.

Αυτό που σίγουρα ικανοποίησε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον προπονητή της ομάδας του λιμανιού, ήταν το μεγάλο come back του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τον Μαροκινό σέντερ φορ να πετυχαίνει δύο γκολ στις Σέρρες.

Θα πρέπει εδώ μάλιστα να σημειωθεί πως και τα δύο γκολ που πέτυχε ο διεθνής στράικερ των «ερυθρόλευκων» είχαν «σφραγίδα» Ελ Κααμπί, δηλαδή είναι γκολ που ανήκουν στο… ρεπερτόριο του Αφρικανού άσου.

Εκτελέσεις με την μία στην «καρδιά» της περιοχής, με κεφαλιά το πρώτο και με σουτ το δεύτερο, με τον Ελ Κααμπί να έχει πάρει την κατάλληλη θέση για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων.

Ήταν γκολ τα οποία είχε ανάγκη για ψυχολογικούς λόγους ο Μαροκινός σέντερ φορ του Ολυμπιακού, κάτι που άλλωστε φάνηκε και από τον τρόπο με τον οποίο πανηγύρισε ο σκόρερ των πρωταθλητών Ελλάδος.

Το πρωτάθλημα έχει μπει στην τελική ευθεία, καθώς απομένουν τρία μόλις παιχνίδια μέχρι να μπούμε στα πλέι οφ και είναι μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό ότι ο Μαροκινός βρήκε δίχτυα και μάλιστα δύο φορές απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Τα γκολ του διεθνούς σέντερ φορ είναι κάτι παραπάνω από πολύτιμα για τους «ερυθρόλευκους» και είναι σίγουρο πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περίμενε πως και πως την επιστροφή του Ελ Κααμπί στο σκοράρισμα, ειδικά τώρα που το πρωτάθλημα μπαίνει στην τελική ευθεία.

Ο σέντερ φορ θέλει γκολ για να έχει καλή ψυχολογία και τα δύο που πέτυχε ο Μαροκινός στράικερ στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, είναι ότι καλύτερο για τον Ελ Κααμπί ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης των πειραιωτών με τον ΠΑΟΚ, την επόμενη Κυριακή στο Καραϊσκάκη.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν τον «δικέφαλο» του Βορρά και γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η νίκη είναι «μονόδρομος» για την ομάδα του λιμανιού. Η επιστροφή λοιπόν του Ελ Κααμπί στα γκολ είναι ένα εξαιρετικό νέο για τον Ολυμπιακό και ο Μαροκινός θα ηγηθεί των προσπαθειών της ομάδας του για νίκη και στο μεγάλο παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ασφαλώς τα «φώτα» πάνε στον Ελ Κααμπί, τον σκόρερ των δύο τερμάτων του Ολυμπιακού, αλλά θα πρέπει να επισημανθεί και η καλή εμφάνιση που πραγματοποίησε ο Ζέλσον Μαρτίνς.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ είχε άλλωστε και την εξαιρετική ασίστ στον Ελ Κααμπί για το δεύτερο γκολ της ομάδας του Πειραιά, αλλά δεν ήταν μόνο η ασίστ.

Ο Ζέλσον ήταν ξανά στην πρώτη σειρά διακριθέντων του Ολυμπιακού, όπως στα περισσότερα παιχνίδια της φετινής αγωνιστικής περιόδου καθώς οι πειραιώτες δημιούργησαν τις περισσότερες φάσεις από την πλευρά του 30χρονου άσου.

Ήταν ξανά ο παίκτης που πήρε τις περισσότερες πρωτοβουλίες και προκάλεσε πολλά «ρήγματα» στην άμυνα του Πανσερραϊκού από αριστερά, αποδεικνύοντας πως είναι ιδιαίτερα πολύτιμος στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Νέα Αριστερά: Όχι στα νταηλίκια των Τραμπ και Νετανιάχου – Η χώρα μας να απαιτήσει άμεσα την παύση της επίθεσης
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

ΝΕΑΡ: Όχι στα νταηλίκια των Τραμπ και Νετανιάχου – Η χώρα μας να απαιτήσει άμεσα την παύση της επίθεσης

Η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζει απρόκλητη την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να αντιταχθεί σε αυτή την κατάφωρη πράξη επιθετικότητας και ζητά η χώρα μας να μην εμπλακεί σε πόλεμο για ξένα συμφέροντα.

Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»
Μπάσκετ 01.03.26

Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΚΑΕ Άρης και ο αρχηγός της αποστολής της U18, τονίζουν πως οι κίτρινοι παραμένουν ασφαλείς στο ξενοδοχείο τους στο Άμπου Ντάμπι και περιμένουν πότε θα καταστεί δυνατό να επιστρέψουν.

Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα σε ουρά των ΗΠΑ και Ισραήλ – Ζητά άμεση ενημέρωση
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα σε ουρά των ΗΠΑ και Ισραήλ – Ζητά άμεση ενημέρωση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, καλεί τον πρωθυπουργό «να μην διανοηθεί καν να εμπλέξει τη χώρα με οποιονδήποτε τρόπο στις εχθροπραξίες» και ζητά «να ενημερώσει άμεσα τους πολιτικούς αρχηγούς για τις ενέργειες και τη στάση της κυβέρνησης».

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης
Ποδόσφαιρο 01.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Άρης για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Μαύρες πανοπλίες και πλοία Βίκινγκ – Πόσο ιστορικά ακριβής είναι η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν;
Ποιητική αδεία 01.03.26

Μαύρες πανοπλίες και πλοία Βίκινγκ -Πόσο ιστορικά ακριβής είναι η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν;

Ακαδημαϊκοί έχουν επισημάνει λάθη και αναχρονισμούς στην ταινία που διαδραματίζεται τον 12ο αιώνα π.Χ., ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν σημασία, καθώς η ιστορία του Ομήρου, Οδύσσεια, είναι μύθος.

Σκάνδαλο: Ανοίγει το «Κουτί της Πανδώρας» μετά την καταδίκη των τεσσάρων για τις υποκλοπές
Αποκαλύψεις 01.03.26

Ανοίγει το «Κουτί της Πανδώρας» μετά την καταδίκη των τεσσάρων για τις υποκλοπές

Γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το μεγαλύτερο της μεταπολίτευσης. Τα «σκοτεινά» σημεία στην έρευνα και ο πολιτικός «σεισμός». Η «βόμβα» Κουκάκη για την κατάθεση του Ταλ Ντίλιαν.

Το «μήνυμα» του Μουρίνιο στον Πρεστιάνι
On Field 01.03.26

Το «μήνυμα» του Μουρίνιο στον Πρεστιάνι

Ο Πορτογάλος προπονητής της Μπενφίκα ήταν ξεκάθαρος για το μέλλον του Πρεστιάνι στο Ντα Λουζ, αν ο Αργεντίνος κριθεί ένοχος για ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους

LIVE: ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 01.03.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: ΠΑΟΚ – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Αστέρας για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας 2-1: Σπουδαία ανατροπή για τους «Κόκκινους Διάβολους» που ανέβηκαν στην 3η θέση
Ποδόσφαιρο 01.03.26

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας 2-1: Σπουδαία ανατροπή για τους «Κόκκινους Διάβολους» που ανέβηκαν στην 3η θέση

Η Κρίσταλ Πάλας την άγχωσε, όμως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκε το δρόμο για την ανατροπή και για ακόμη μια νίκη που την ανέβασε στην 3η θέση της Premier League. Νίκη της Μπράιτον επί της Φόρεστ, έχασε και από τη Φούλαμ η Τότεναμ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει να μιλήσει με το Ιράν – «Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα»
«Άργησαν» 01.03.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει να μιλήσει με το Ιράν – «Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον αμερικανικό ενημερωτικό ιστότοπο The Atlantic ότι οι Ιρανοί τον έχουν προσεγγίσει για να διαπραγματευθούν και πως έχει συμφωνήσει να το κάνει.

