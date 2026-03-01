Το καλύτερο νέο για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός βρήκε… πούλμαν έξω από την περιοχή του Πανσερραϊκού αλλά οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πετύχουν τον στόχο τους, κατακτώντας μια σημαντική νίκη στις Σέρρες με 2-1. Μεγάλη λοιπόν υπόθεση για τους πειραιώτες η επικράτηση στο σημερινό εκτός έδρας ματς αλλά τα καλά νέα για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν περιορίζονται στη νίκη επί του Πανσερραϊκού.

Αυτό που σίγουρα ικανοποίησε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον προπονητή της ομάδας του λιμανιού, ήταν το μεγάλο come back του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τον Μαροκινό σέντερ φορ να πετυχαίνει δύο γκολ στις Σέρρες.

Θα πρέπει εδώ μάλιστα να σημειωθεί πως και τα δύο γκολ που πέτυχε ο διεθνής στράικερ των «ερυθρόλευκων» είχαν «σφραγίδα» Ελ Κααμπί, δηλαδή είναι γκολ που ανήκουν στο… ρεπερτόριο του Αφρικανού άσου.

Εκτελέσεις με την μία στην «καρδιά» της περιοχής, με κεφαλιά το πρώτο και με σουτ το δεύτερο, με τον Ελ Κααμπί να έχει πάρει την κατάλληλη θέση για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων.

Ήταν γκολ τα οποία είχε ανάγκη για ψυχολογικούς λόγους ο Μαροκινός σέντερ φορ του Ολυμπιακού, κάτι που άλλωστε φάνηκε και από τον τρόπο με τον οποίο πανηγύρισε ο σκόρερ των πρωταθλητών Ελλάδος.

Το πρωτάθλημα έχει μπει στην τελική ευθεία, καθώς απομένουν τρία μόλις παιχνίδια μέχρι να μπούμε στα πλέι οφ και είναι μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό ότι ο Μαροκινός βρήκε δίχτυα και μάλιστα δύο φορές απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Τα γκολ του διεθνούς σέντερ φορ είναι κάτι παραπάνω από πολύτιμα για τους «ερυθρόλευκους» και είναι σίγουρο πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περίμενε πως και πως την επιστροφή του Ελ Κααμπί στο σκοράρισμα, ειδικά τώρα που το πρωτάθλημα μπαίνει στην τελική ευθεία.

Ο σέντερ φορ θέλει γκολ για να έχει καλή ψυχολογία και τα δύο που πέτυχε ο Μαροκινός στράικερ στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, είναι ότι καλύτερο για τον Ελ Κααμπί ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης των πειραιωτών με τον ΠΑΟΚ, την επόμενη Κυριακή στο Καραϊσκάκη.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν τον «δικέφαλο» του Βορρά και γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η νίκη είναι «μονόδρομος» για την ομάδα του λιμανιού. Η επιστροφή λοιπόν του Ελ Κααμπί στα γκολ είναι ένα εξαιρετικό νέο για τον Ολυμπιακό και ο Μαροκινός θα ηγηθεί των προσπαθειών της ομάδας του για νίκη και στο μεγάλο παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ασφαλώς τα «φώτα» πάνε στον Ελ Κααμπί, τον σκόρερ των δύο τερμάτων του Ολυμπιακού, αλλά θα πρέπει να επισημανθεί και η καλή εμφάνιση που πραγματοποίησε ο Ζέλσον Μαρτίνς.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ είχε άλλωστε και την εξαιρετική ασίστ στον Ελ Κααμπί για το δεύτερο γκολ της ομάδας του Πειραιά, αλλά δεν ήταν μόνο η ασίστ.

Ο Ζέλσον ήταν ξανά στην πρώτη σειρά διακριθέντων του Ολυμπιακού, όπως στα περισσότερα παιχνίδια της φετινής αγωνιστικής περιόδου καθώς οι πειραιώτες δημιούργησαν τις περισσότερες φάσεις από την πλευρά του 30χρονου άσου.

Ήταν ξανά ο παίκτης που πήρε τις περισσότερες πρωτοβουλίες και προκάλεσε πολλά «ρήγματα» στην άμυνα του Πανσερραϊκού από αριστερά, αποδεικνύοντας πως είναι ιδιαίτερα πολύτιμος στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.