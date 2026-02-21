Ο Ελ Κααμπί έφαγε στον πάγκο του Ολυμπιακού, με τη δύση του ηλίου (pic)
Ο Ελ Κααμπί τηρεί την νηστεία για το Ραμαζάνι και γι’ αυτόν τον λόγο έφαγε στον πάγκο του Ολυμπιακού με την δύση του ηλίου.
Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Παναιτωλικό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 22η αγωνιστική της Super League. Αυτή η περίοδος είναι η εποχή του χρόνου όπου οι Μουσουλμάνοι έχουν τη σική τους νηστεία, το Ραμαζάνι.
Συνηθισμένη είναι η εικόνα Μουσουλμάνων ποδοσφαιριστών να τρώνε στο γήπεδο, λίγο μετά την δύση του ηλίου την περίοδο του Ραμαζανίου.
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση, με τον Μαροκινό να ακολουθεί την νηστεία και να παίρνει ένα μικρό γεύμα, μετά την δύση του ηλίου. Δίπλα του και ο διατροφολόγος της ομάδας, Ερνάνι Γκόμες.
Δείτε τη φωτογραφία με τον Ελ Κααμπί
