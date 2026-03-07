Ολυμπιακός: Αυτή είναι η αποστολή κόντρα στον ΠΑΟΚ – Μέσα ο Ποντένσε (pic)
Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή την αποστολή για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (8/3, 21:00) – Μέσα ο Ποντένσε, ποιοι έμειναν εκτός
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ (8/3, 21:00), στο ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής της Superleague, με τους Πειραιώτες να κάνουν γνωστή την αποστολή ενόψει της αναμέτρησης.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε τον Ντανιέλ Ποντένσε να ξεπερνά το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και τελικά να τον υπολογίζει για την 24άδα που θα έχει στη διάθεσή του, ενώ ο Βάσκος τεχνικός πήρε και τους 7 ξένους μαζί και θα αποφασίσει τελευταία στιγμή ποιοι δύο θα κοπούν από την τελική 20άδα.
Ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε να μην… φανερώσει τις προθέσεις του για το πλάνο που θα ακολουθήσει η ομάδα του, γι’ αυτό και θα έχει όλους τους παίκτες μαζί του.
H ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
#OLYPAOK: The Squad 📋 pic.twitter.com/75bokNASzb
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 7, 2026
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη τόνισε πως ο Ποντένσε προπονήθηκε κανονικά και υπογράμμισε πως πιστεύει τόσο αυτός όσο και το τεχνικό επιτελείο του Βάσκου, πως θα είναι έτοιμος για το κρίσιμο παιχνίδι με τον Δικέφαλο του βορρά, για την 24η αγωνιστική της Super League, με τις δύο ομάδες να είναι ισόβαθμες μαζί με την ΑΕΚ σε τριπλή ισοβαθμία.
H αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.
