Η ποινή του Ποντένσε για το παιχνίδι με την ΑΕΚ

Η Super League ανακοίνωσε την ποινή που επέβαλε το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό της στον Ντάνιελ Ποντένσε για τη ρίψη ομπρέλας στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena.

Ο διεθνής Πορτογάλος εξτρέμ τιμωρήθηκε με ποινή μιας αγωνιστικής από το πειθαρχικό όργανο και πρόστιμο 80 ευρώ. Αυτο σημαίνει ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα τον έχει διαθέσιμο για το εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Λεβαδειακό (Σάββατο 14/2, 19:30).

Αναλυτικά η ανακοίνωση για την ποινή του Ποντένσε:

«Αρ. Απόφ. 47/12-2-2026

ΠΡΟΣ DANIEL PODENCE (ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με παρόντα τον πειθαρχικώς εγκαλούμενο, DANIEL PODENCE, εν συνεχεία της υπ. Αριθμ. Πρωτ. 3908_2026 πειθαρχικής δίωξης του Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων.

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι ο ως άνω εγκαλούμενος τέλεσε την πράξη της ανάρμοστης διαγωγής σε θεατές (άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 παρ. 1 περ. α υποπ. Ι΄, 2 περ. α’, 5 περ. ε’ και στ’ περ. ΙΙ, 14 και

26 περ. Α του Π.Κ. της ΕΠΟ).

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον πειθαρχικώς εγκαλούμενο την πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας, καθώς και χρηματική ποινή, ποσού ογδόντα (80,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή του, στις 12 Φεβρουαρίου 2026.

(αγώνας της 1-2-2026 ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Πειθαρχική δίωξη 3908_2026)».