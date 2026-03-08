Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού με Τσικίνιο (vid)
Η κεφαλιά του Πορτογάλου άσου πέρασε λίγο άουτ
- Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον Ιράν φέρνει το τέλος της αυταπάτης
- Μαζική συμμετοχή στον 3ο Δρόμο Μνήμης Τεμπών – Συγκινητικός ο τερματισμός στο «σημείο μηδέν»
- Η ξεχασμένη, φεμινίστρια σεξολόγος που αποκάλυψε τον γυναικείο οργασμό - «Πώς μιλάς γι' αυτά τα πράγματα;»
- Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό
Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία για ν’ ανοίξει το σκορ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
Ο Μπρούνο έκανε ωραία σέντρα από αριστερά και ο Τσικίνιο έπιασε κεφαλιά, με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ στο 26′.
Δείτε την μεγάλη ευκαιρία των πειραιωτών:
- Λουτσέσκου: «Καλό αποτέλεσμα η ισοπαλία»
- Δείτε τα γκολ της 24ης αγωνιστικής της Super League (vids)
- Η βαθμολογία της Super League μετά την ισοπαλία στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
- Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι…
- Μεγάλη ευκαιρία με Ελ Κααμπί για τον Ολυμπιακό (vid)
- Ο Τσιφτσής είπε «όχι» στον Ελ Κααμπί (vid)
- Καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ (vid)
- Μπενφίκα – Πόρτο 2-2: Οι Αετοί επέστρεψαν από το 0-2 και πήραν την ισοπαλία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις