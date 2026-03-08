Μεγάλη ευκαιρία με Ελ Κααμπί για τον Ολυμπιακό (vid)
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρέθηκε σε θέση βολής αλλά ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ ήταν σ' ετοιμότητας κάνοντας νέα δύσκολη επέμβαση
Ο Ολυμπιακός είχε νέα μεγάλη ευκαιρία με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, αυτή την φορά στο 77′.
Ο Μαροκινός στράικερ έκανε ωραίο σουτ αλλά ο Τσιφτσής ήταν ξανά σ’ ετοιμότητα κάνοντας νέα δύσκολη απόκρουση.
Δείτε την μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού:
